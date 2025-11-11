Unisciti alla nostra fan page
L'indicatore XR-Squared utilizza la regressione lineare per determinare se vi sia o meno una tendenza nel mercato.
Sul grafico vengono tracciati sia la linea stessa dell'XR-Squared che due livelli per il mercato in trend e non in trend. I valori dell'indicatore sono compresi nell'intervallo tra 0 e 100. Quando l'indicatore scende al di sotto di 30, il mercato è considerato non in trend, mentre quando l'indicatore sale al di sopra di 70, il mercato è considerato in trend. Man mano che il trend si sviluppa, la linea XR-Squared passa da livelli di non-trending a livelli di trending. Quando il mercato raggiunge un picco e si verifica un consolidamento, l'indicatore scende nuovamente.
Più alto è il valore dell'indicatore XR-squared, più è probabile che la tendenza emergente sia statisticamente significativa. A seconda del periodo, il livello critico di forza del trend diminuisce.
Parametri di ingresso:
//+-----------------------------------+ //|| Parametri di ingresso dell'indicatore | //+-----------------------------------+ input int XPeriod=14; // Periodo dell'indicatore input Smooth_Method RMethod=MODE_JJMA; // Metodo di mediazione input int RPeriod=3; // Periodo di mediazione input int RPhase=100; // Parametro di mediazione input Smooth_Method SignMethod=MODE_SMA; // Metodo di lisciatura input int SignPeriod=14; // Periodo di attenuazione della linea del segnale input int SignPhase=15; // Parametro di attenuazione input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // Costante di prezzo input int Shift=0; // Spostamento dell'indicatore in orizzontale in barre
In questo indicatore è possibile modificare il metodo di calcolo della media:
- SMA - media mobile semplice;
- EMA - media mobile esponenziale;
- SMMA - media mobile smussata;
- LWMA - media mobile lineare ponderata;
- JJMA - media adattiva JMA;
- JurX - media ultralineare;
- ParMA - media parabolica;
- T3 - Smoothing esponenziale multiplo di Tillson;
- VIDYA - media che utilizza l'algoritmo di Tushar Chande;
- AMA - mediazione con l'algoritmo di Perry Kaufman.
Occorre prestare attenzione al fatto che i parametri di tipo Phase hanno significati diversi per i vari algoritmi di mediazione. Per JMA, si tratta di una variabile esterna Phase, che varia da -100 a +100. Per T3 è il fattore di mediazione moltiplicato per 100 per una migliore percezione, per VIDYA è il periodo dell'oscillatore CMO e per AMA è il periodo dell'EMA lento. Negli altri algoritmi, questi parametri non influiscono sulla media. Per AMA, il periodo dell'EMA veloce è fisso e pari a 2 per impostazione predefinita. Anche il fattore di grado per l'AMA è fisso a 2.
L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiatele nella directory terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/752
