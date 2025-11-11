L'indicatore XR-Squared utilizza la regressione lineare per determinare se vi sia o meno una tendenza nel mercato.

Sul grafico vengono tracciati sia la linea stessa dell'XR-Squared che due livelli per il mercato in trend e non in trend. I valori dell'indicatore sono compresi nell'intervallo tra 0 e 100. Quando l'indicatore scende al di sotto di 30, il mercato è considerato non in trend, mentre quando l'indicatore sale al di sopra di 70, il mercato è considerato in trend. Man mano che il trend si sviluppa, la linea XR-Squared passa da livelli di non-trending a livelli di trending. Quando il mercato raggiunge un picco e si verifica un consolidamento, l'indicatore scende nuovamente.

Più alto è il valore dell'indicatore XR-squared, più è probabile che la tendenza emergente sia statisticamente significativa. A seconda del periodo, il livello critico di forza del trend diminuisce.

Parametri di ingresso:

input int XPeriod= 14 ; input Smooth_Method RMethod=MODE_JJMA; input int RPeriod= 3 ; input int RPhase= 100 ; input Smooth_Method SignMethod= MODE_SMA ; input int SignPeriod= 14 ; input int SignPhase= 15 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_CLOSE ; input int Shift= 0 ;

In questo indicatore è possibile modificare il metodo di calcolo della media:

SMA - media mobile semplice; EMA - media mobile esponenziale; SMMA - media mobile smussata; LWMA - media mobile lineare ponderata; JJMA - media adattiva JMA; JurX - media ultralineare; ParMA - media parabolica; T3 - Smoothing esponenziale multiplo di Tillson; VIDYA - media che utilizza l'algoritmo di Tushar Chande; AMA - mediazione con l'algoritmo di Perry Kaufman.

Occorre prestare attenzione al fatto che i parametri di tipo Phase hanno significati diversi per i vari algoritmi di mediazione. Per JMA, si tratta di una variabile esterna Phase, che varia da -100 a +100. Per T3 è il fattore di mediazione moltiplicato per 100 per una migliore percezione, per VIDYA è il periodo dell'oscillatore CMO e per AMA è il periodo dell'EMA lento. Negli altri algoritmi, questi parametri non influiscono sulla media. Per AMA, il periodo dell'EMA veloce è fisso e pari a 2 per impostazione predefinita. Anche il fattore di grado per l'AMA è fisso a 2.

L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiatele nella directory terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".