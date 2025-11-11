Indicatore di tendenza del popolare sistema di trading BrainTrend1 con media preliminare delle serie temporali dei prezzi.

Molte persone si rifiutano di utilizzare il solito BrainTrend1 (BT1), perché questo sistema genera molti falsi segnali. Per risolvere questo problema, è stato necessario utilizzare dei filtri e caricare il grafico con indicatori aggiuntivi. In questo indicatore il problema viene risolto con il JMA-smoothing delle serie temporali dei prezzi utilizzate nel calcolo dell'indicatore.



Di conseguenza, l'indicatore è diventato più stabile. Grazie al JMA-smoothing, i falsi segnali sono diventati molto meno, tali aree sono ora percepite dal sistema come piatte e la sensibilità del sistema alla volatilità del mercato può ora essere regolata dal parametro "Length_". Rispetto al solito BT1, il nuovo indicatore appare sul grafico come un sistema più affidabile, possiamo addirittura dire che si tratta di un nuovo sistema di trend-tracking.

Per il funzionamento dell'indicatore è necessario il file JMA.mq5 compilato nella cartella MQL5/Indicators del terminale client.