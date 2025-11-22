CodeBaseSezioni
DSS Bressert - indicatore per MetaTrader 5

Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Pubblicati da::
Nikolay Kositsin
Visualizzazioni:
4
Valutazioni:
(26)
Pubblicato:
Il vero autore:

Rosh

L'indicatore Double Smoothed Stochastics è stato proposto indipendentemente da William Blau (William Blau) e Walter Bressert (Walter Bressert). Il metodo di calcolo dell'indicatore DSS è simile a quello dell'indicatore Stocastico; la caratteristica distintiva di questo indicatore è l'uso di un doppio smoothing esponenziale per calcolare i valori.

L'interpretazione dei valori dell'indicatore DSS è simile a quella dell'indicatore Stocastico: valori superiori a 80 indicano un mercato ipercomprato, valori inferiori a 20 indicano un mercato ipervenduto.

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel Code Base di mql4.com il 08.08.2008.

Calcolo:


Dove:

  • Ln - il valore del prezzo più basso per il periodo n;
  • Hn - il valore più alto del prezzo per il periodo n;
  • LXn - il valore più piccolo di Xn per il periodo n;
  • HXn - il valore maggiore di Xn per il periodo n;
  • EMA(r) - operazione di smoothing esponenziale con periodo r.

Fig.1 Indicatore DSS Bressert

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/789

