DSS Bressert - indicatore per MetaTrader 5
Nikolay Kositsin
4
Il vero autore:
Rosh
L'indicatore Double Smoothed Stochastics è stato proposto indipendentemente da William Blau (William Blau) e Walter Bressert (Walter Bressert). Il metodo di calcolo dell'indicatore DSS è simile a quello dell'indicatore Stocastico; la caratteristica distintiva di questo indicatore è l'uso di un doppio smoothing esponenziale per calcolare i valori.
L'interpretazione dei valori dell'indicatore DSS è simile a quella dell'indicatore Stocastico: valori superiori a 80 indicano un mercato ipercomprato, valori inferiori a 20 indicano un mercato ipervenduto.
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel Code Base di mql4.com il 08.08.2008.
Calcolo:
Dove:
- Ln - il valore del prezzo più basso per il periodo n;
- Hn - il valore più alto del prezzo per il periodo n;
- LXn - il valore più piccolo di Xn per il periodo n;
- HXn - il valore maggiore di Xn per il periodo n;
- EMA(r) - operazione di smoothing esponenziale con periodo r.
Fig.1 Indicatore DSS Bressert
