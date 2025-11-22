Il vero autore:

Rosh

L'indicatore Double Smoothed Stochastics è stato proposto indipendentemente da William Blau (William Blau) e Walter Bressert (Walter Bressert). Il metodo di calcolo dell'indicatore DSS è simile a quello dell'indicatore Stocastico; la caratteristica distintiva di questo indicatore è l'uso di un doppio smoothing esponenziale per calcolare i valori.

L'interpretazione dei valori dell'indicatore DSS è simile a quella dell'indicatore Stocastico: valori superiori a 80 indicano un mercato ipercomprato, valori inferiori a 20 indicano un mercato ipervenduto.

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel Code Base di mql4.com il 08.08.2008.

Calcolo:







Dove:

Ln - il valore del prezzo più basso per il periodo n;

Hn - il valore più alto del prezzo per il periodo n;

LXn - il valore più piccolo di Xn per il periodo n;

- il valore maggiore di Xn per il periodo n; EMA(r) - operazione di smoothing esponenziale con periodo r.



Fig.1 Indicatore DSS Bressert