ColoreStdDev - indicatore per MetaTrader 5
Questo indicatore di forza del trend, altamente visivo, si basa sull'indicatore tecnico della deviazione standard.
I valori di questo indicatore, espressi in punti, vengono confrontati con i valori dei tre livelli MaxTrendLevel, MiddLeTrendLevel e FlatLevel, che sono i parametri di ingresso dell'indicatore. A seconda del risultato del confronto, le barre dell'istogramma vengono colorate in quattro colori. I valori di questi parametri devono essere impostati individualmente per ogni grafico specifico.
Parametri di ingresso dell'indicatore:
//+-----------------------------------+ //|| Parametri di ingresso dell'indicatore | //+-----------------------------------+ input int period = 12; // Periodo di mediazione input ENUM_MA_METHOD MA_Method=MODE_EMA; // Metodo di mediazione degli istogrammi input ENUM_APPLIED_PRICE applied_price=PRICE_CLOSE; // Costante di prezzo input int MaxTrendLevel=100; // Livello massimo di tendenza input int MiddLeTrendLevel=40; // Livello di tendenza moderato input int FlatLevel=10; // Livello piatto
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/761
