ColoreStdDev - indicatore per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Questo indicatore di forza del trend, altamente visivo, si basa sull'indicatore tecnico della deviazione standard.

I valori di questo indicatore, espressi in punti, vengono confrontati con i valori dei tre livelli MaxTrendLevel, MiddLeTrendLevel e FlatLevel, che sono i parametri di ingresso dell'indicatore. A seconda del risultato del confronto, le barre dell'istogramma vengono colorate in quattro colori. I valori di questi parametri devono essere impostati individualmente per ogni grafico specifico.

Parametri di ingresso dell'indicatore:

//+-----------------------------------+
//|| Parametri di ingresso dell'indicatore |
//+-----------------------------------+
input int period = 12;                             // Periodo di mediazione
input ENUM_MA_METHOD MA_Method=MODE_EMA;             // Metodo di mediazione degli istogrammi
input ENUM_APPLIED_PRICE  applied_price=PRICE_CLOSE; // Costante di prezzo
input int MaxTrendLevel=100;                       // Livello massimo di tendenza
input int MiddLeTrendLevel=40;                     // Livello di tendenza moderato
input int FlatLevel=10;                            // Livello piatto

Indicatore ColoreStdDev

JBrainTrend1Stop JBrainTrend1Stop

Un indicatore che costruisce linee di livello di Stop Loss in base ai dati del sistema di trading BrainTrend1 con una media preliminare delle serie temporali dei prezzi.

JBrainTrendSig1 JBrainTrendSig1

Un indicatore di segnale del popolare sistema di trading BrainTrend1 con pre-mediatura delle serie temporali dei prezzi.

Trailing with Close by Button and Profit Trailing with Close by Button and Profit

Questo EA vi aiuta a impostare automaticamente il TP e lo SL in base ai parametri predefiniti, il trailing stop automatico e il passo per ogni ordine che piazzate da qualsiasi dispositivo, un modo semplice per chiudere tutti gli ordini con 5 pulsanti "Close All", "Close Profit", "Close Lose", "Close BUY", "Close SELL", chiusura automatica di tutti gli ordini in base al valore di soglia di profitto o di perdita.

Confluence Detector Confluence Detector

Rileva se esiste una confluenza tra il timeframe del grafico corrente e altri due timeframe.