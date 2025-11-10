Unisciti alla nostra fan page
WKBIBS - indicatore per MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
Il vero autore:
Rosh
L'indicatore WKBIBS è un oscillatore di nuova generazione con funzioni combinate di due indicatori: WKB e IBS.
Questo indicatore è adatto anche ai principianti del forex, e per i professionisti servirà come ulteriore aggiunta al sistema di trading. WKBIBS fornisce i segnali più precoci rispetto agli oscillatori standard come lo Stocastico. A differenza di tutti gli indicatori a freccia, non fornisce falsi segnali e non ridisegna. Il WKBIBS non è molto più complesso visivamente degli indicatori a freccia, ma fornisce segnali più precoci e corretti.
Come operare:
Quando l'oscillatore blu attraversa la linea verde superiore dall'alto verso il basso, si ottiene un segnale di vendita; se viceversa l'oscillatore blu attraversa la linea rossa inferiore dal basso verso l'alto, si ha un segnale di acquisto. Tutto è molto semplice e soprattutto, come si può vedere dall'immagine, molto chiaro: c'è un segnale e il prezzo sul grafico è ancora rilevante per effettuare un'operazione nella giusta direzione. Il resto, compreso l'eventuale utilizzo di un filtro di tendenza e la direzione preferita per gli scambi, lo potete scegliere voi stessi.
Parametri di ingresso:
//+-----------------------------------+ //|| Parametri di ingresso dell'indicatore | //+-----------------------------------+ input Smooth_Method IMA_Method=MODE_SMA; // Metodo di mediazione IBS input int ILength=5; // Profondità di mediazione IBS input int IPhase=15; // Parametro di mediazione IBS, input Applied_price_ IPC=PRICE_HIGH_CLOSE; // Prezzo IBS costante input int IShift=0; // Indicatore IBS spostamento orizzontale delle barre input bool IDirect=true; // Ruota l'indicatore in verticale extern uint RPeriod=25; // Periodo di ricerca estremo input Smooth_Method SmMA_Method=MODE_SMA; // Metodo di lisciatura input int SLength=3; // Profondità di levigatura input int SPhase=100; // Parametro di attenuazione input int SShift=0; // Spostamento dell'indicatore di canale in orizzontale in barre
In questo indicatore è possibile modificare il metodo di mediazione:
- SMA - media mobile semplice;
- EMA - media mobile esponenziale;
- SMMA - media mobile smussata;
- LWMA - media mobile lineare ponderata;
- JJMA - media adattiva JMA;
- JurX - media ultralineare;
- ParMA - media parabolica;
- T3 - Smoothing esponenziale multiplo di Tillson;
- VIDYA - media che utilizza l'algoritmo di Tushar Chande;
- AMA - mediazione con l'algoritmo di Perry Kaufman.
Occorre prestare attenzione al fatto che i parametri di tipo Phase hanno significati diversi per i vari algoritmi di mediazione. Per JMA, si tratta di una variabile esterna Phase, che varia da -100 a +100. Per T3 è il fattore di mediazione moltiplicato per 100 per una migliore percezione, per VIDYA è il periodo dell'oscillatore CMO e per AMA è il periodo dell'EMA lento. Negli altri algoritmi, questi parametri non influiscono sulla media. Per AMA, il periodo dell'EMA veloce è fisso e pari a 2 per impostazione predefinita. Anche il fattore di grado per l'AMA è fisso a 2.
L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiatele nella directory terminal_data_terminal\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato in CodeBase l'11.10.2008.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/750
