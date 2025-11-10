CodeBaseSezioni
Indicatori

WKBIBS - indicatore per MetaTrader 5

Rosh | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Pubblicati da::
Nikolay Kositsin
Visualizzazioni:
11
Valutazioni:
(18)
Pubblicato:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (129.96 KB) visualizza
\MQL5\Indicators\
VKW_BandsIBS.mq5 (20.11 KB) visualizza
Scarica come ZIP, Come scaricare il codice da MetaEditor
Il vero autore:

Rosh

L'indicatore WKBIBS è un oscillatore di nuova generazione con funzioni combinate di due indicatori: WKB e IBS.

Questo indicatore è adatto anche ai principianti del forex, e per i professionisti servirà come ulteriore aggiunta al sistema di trading. WKBIBS fornisce i segnali più precoci rispetto agli oscillatori standard come lo Stocastico. A differenza di tutti gli indicatori a freccia, non fornisce falsi segnali e non ridisegna. Il WKBIBS non è molto più complesso visivamente degli indicatori a freccia, ma fornisce segnali più precoci e corretti.

Come operare:

Quando l'oscillatore blu attraversa la linea verde superiore dall'alto verso il basso, si ottiene un segnale di vendita; se viceversa l'oscillatore blu attraversa la linea rossa inferiore dal basso verso l'alto, si ha un segnale di acquisto. Tutto è molto semplice e soprattutto, come si può vedere dall'immagine, molto chiaro: c'è un segnale e il prezzo sul grafico è ancora rilevante per effettuare un'operazione nella giusta direzione. Il resto, compreso l'eventuale utilizzo di un filtro di tendenza e la direzione preferita per gli scambi, lo potete scegliere voi stessi.

Parametri di ingresso:

//+-----------------------------------+
//|| Parametri di ingresso dell'indicatore |
//+-----------------------------------+
input Smooth_Method IMA_Method=MODE_SMA;   // Metodo di mediazione IBS
input int ILength=5;                       // Profondità di mediazione IBS 
input int IPhase=15;                       // Parametro di mediazione IBS,
input Applied_price_ IPC=PRICE_HIGH_CLOSE; // Prezzo IBS costante
input int IShift=0;                        // Indicatore IBS spostamento orizzontale delle barre
input bool IDirect=true;                   // Ruota l'indicatore in verticale

extern uint RPeriod=25;                    // Periodo di ricerca estremo
input Smooth_Method SmMA_Method=MODE_SMA;  // Metodo di lisciatura
input int SLength=3;                       // Profondità di levigatura
input int SPhase=100;                      // Parametro di attenuazione
input int SShift=0;                        // Spostamento dell'indicatore di canale in orizzontale in barre

In questo indicatore è possibile modificare il metodo di mediazione:

  1. SMA - media mobile semplice;
  2. EMA - media mobile esponenziale;
  3. SMMA - media mobile smussata;
  4. LWMA - media mobile lineare ponderata;
  5. JJMA - media adattiva JMA;
  6. JurX - media ultralineare;
  7. ParMA - media parabolica;
  8. T3 - Smoothing esponenziale multiplo di Tillson;
  9. VIDYA - media che utilizza l'algoritmo di Tushar Chande;
  10. AMA - mediazione con l'algoritmo di Perry Kaufman.

Occorre prestare attenzione al fatto che i parametri di tipo Phase hanno significati diversi per i vari algoritmi di mediazione. Per JMA, si tratta di una variabile esterna Phase, che varia da -100 a +100. Per T3 è il fattore di mediazione moltiplicato per 100 per una migliore percezione, per VIDYA è il periodo dell'oscillatore CMO e per AMA è il periodo dell'EMA lento. Negli altri algoritmi, questi parametri non influiscono sulla media. Per AMA, il periodo dell'EMA veloce è fisso e pari a 2 per impostazione predefinita. Anche il fattore di grado per l'AMA è fisso a 2.

L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiatele nella directory terminal_data_terminal\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato in CodeBase l'11.10.2008.

Indicatore VKW_Bands_BIBS

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/750

