Il vero autore:

Rosh

L'indicatore WKBIBS è un oscillatore di nuova generazione con funzioni combinate di due indicatori: WKB e IBS.

Questo indicatore è adatto anche ai principianti del forex, e per i professionisti servirà come ulteriore aggiunta al sistema di trading. WKBIBS fornisce i segnali più precoci rispetto agli oscillatori standard come lo Stocastico. A differenza di tutti gli indicatori a freccia, non fornisce falsi segnali e non ridisegna. Il WKBIBS non è molto più complesso visivamente degli indicatori a freccia, ma fornisce segnali più precoci e corretti.

Come operare:

Quando l'oscillatore blu attraversa la linea verde superiore dall'alto verso il basso, si ottiene un segnale di vendita; se viceversa l'oscillatore blu attraversa la linea rossa inferiore dal basso verso l'alto, si ha un segnale di acquisto. Tutto è molto semplice e soprattutto, come si può vedere dall'immagine, molto chiaro: c'è un segnale e il prezzo sul grafico è ancora rilevante per effettuare un'operazione nella giusta direzione. Il resto, compreso l'eventuale utilizzo di un filtro di tendenza e la direzione preferita per gli scambi, lo potete scegliere voi stessi.

Parametri di ingresso:

input Smooth_Method IMA_Method= MODE_SMA ; input int ILength= 5 ; input int IPhase= 15 ; input Applied_price_ IPC=PRICE_HIGH_CLOSE; input int IShift= 0 ; input bool IDirect= true ; extern uint RPeriod= 25 ; input Smooth_Method SmMA_Method= MODE_SMA ; input int SLength= 3 ; input int SPhase= 100 ; input int SShift= 0 ;

In questo indicatore è possibile modificare il metodo di mediazione:

SMA - media mobile semplice; EMA - media mobile esponenziale; SMMA - media mobile smussata; LWMA - media mobile lineare ponderata; JJMA - media adattiva JMA; JurX - media ultralineare; ParMA - media parabolica; T3 - Smoothing esponenziale multiplo di Tillson; VIDYA - media che utilizza l'algoritmo di Tushar Chande; AMA - mediazione con l'algoritmo di Perry Kaufman.

Occorre prestare attenzione al fatto che i parametri di tipo Phase hanno significati diversi per i vari algoritmi di mediazione. Per JMA, si tratta di una variabile esterna Phase, che varia da -100 a +100. Per T3 è il fattore di mediazione moltiplicato per 100 per una migliore percezione, per VIDYA è il periodo dell'oscillatore CMO e per AMA è il periodo dell'EMA lento. Negli altri algoritmi, questi parametri non influiscono sulla media. Per AMA, il periodo dell'EMA veloce è fisso e pari a 2 per impostazione predefinita. Anche il fattore di grado per l'AMA è fisso a 2.

L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiatele nella directory terminal_data_terminal\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato in CodeBase l'11.10.2008.