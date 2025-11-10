Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
TrendManager - indicatore per MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 11
Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Autore reale:
Alejandro Galindo
Un chiaro indicatore di tendenza che indica la direzione e la forza dell'attuale movimento dei prezzi.
Parametri di input dell'indicatore:
//+-----------------------------------+ //|| Parametri di ingresso dell'indicatore | //+-----------------------------------+ input uint DVLimit=70; // Limite in punti input uint Fast_Period=23; // Periodo di MA veloce. input ENUM_APPLIED_PRICE Fast_Price=PRICE_OPEN; // Tipo di prezzo MA veloce input ENUM_MA_METHOD Fast_Method=MODE_SMA; // Metodo di mediazione veloce MA input uint Slow_Period=84; // Il periodo di MA lento. input ENUM_APPLIED_PRICE Slow_Price=PRICE_OPEN; // Tipo di prezzo della MA lenta input ENUM_MA_METHOD Slow_Method=MODE_SMA; // Metodo di mediazione MA lento input int Shift=0; // Spostamento dell'indicatore in orizzontale in barre
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/754
Sidus
Questo indicatore si basa sulla prima versione del sistema di trading Sidus (metodo Sidus). Mostra i punti di ingresso nel mercato.WKBIBS
L'indicatore WKBIBS è un oscillatore di nuova generazione con funzioni combinate di indicatori WKB e IBS.
OHLC Candles with extreme tick price tracking
Questo è un grafico a candele OHLC che registra la domanda più alta e l'offerta più bassa su ogni nuova barra.Manual Backtest Bar Replay Simulator
Un semplice indicatore che può aiutarvi nel backtest manuale spostando semplicemente una linea verticale per mostrare le barre nascoste.