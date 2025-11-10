CodeBaseSezioni
TrendManager - indicatore per MetaTrader 5

Autore reale:

Alejandro Galindo

Un chiaro indicatore di tendenza che indica la direzione e la forza dell'attuale movimento dei prezzi.

Parametri di input dell'indicatore:

//+-----------------------------------+
//|| Parametri di ingresso dell'indicatore |
//+-----------------------------------+
input uint DVLimit=70;                        // Limite in punti
input uint Fast_Period=23;                    // Periodo di MA veloce.
input ENUM_APPLIED_PRICE Fast_Price=PRICE_OPEN; // Tipo di prezzo MA veloce
input ENUM_MA_METHOD Fast_Method=MODE_SMA;      // Metodo di mediazione veloce MA
input uint Slow_Period=84;                    // Il periodo di MA lento.
input ENUM_APPLIED_PRICE Slow_Price=PRICE_OPEN; // Tipo di prezzo della MA lenta
input ENUM_MA_METHOD Slow_Method=MODE_SMA;      // Metodo di mediazione MA lento
input int  Shift=0;                           // Spostamento dell'indicatore in orizzontale in barre

Indicatore TrendManager

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/754

