Autore reale:

GwadaTradeBoy

Questo indicatore si basa sulla prima versione del sistema di trading Sidus (metodo Sidus). Mostra i punti di ingresso nel mercato.

Algoritmo della strategia di trading del Metodo Sidus:

Il miglior vantaggio della strategia di trading del Metodo Sidus è il fatto che non è necessario aggiungere alcun filtro aggiuntivo quando si opera. Questa strategia comporta delle perdite, ma non così frequenti. Questa strategia di trading rende il trading sul mercato FOREX molto redditizio, la sua essenza è molto facile da capire, è facile trovare i punti di ingresso nel mercato, così come eseguire l'ingresso in una posizione di trading.



Le caratteristiche principali della strategia di trading "Metodo Sidus":

Coppie di valute: EUR/GBP e EUR/USD. Potrebbero essercene altre, ma il metodo è stato testato su queste coppie;

Intervallo di tempo - H1 (o 30 minuti, ma ci sono più falsi segnali su questo intervallo);

Media mobile esponenziale: 18 EMA e 28 EMA;

Media mobile ponderata: 5 WMA e 8 WMA.



Le medie mobili 18 EMA e 28 EMA sono due linee mobili che formano un tunnel. Questa proprietà vi aiuterà a trovare e identificare l'inizio e la fine di una tendenza a lungo termine. Le 5 WMA e le 8 WMA vi mostreranno dove fare trading sulla tendenza e vi aiuteranno anche a conoscere la forza di una tendenza a breve termine.



Segnali di trading per l'ingresso nel mercato utilizzando il "metodo Sidus":



Aprire una posizione di trading solo quando il tunnel è molto stretto o intrecciato:

Apertura della posizione di acquisto: le medie mobili 5 WMA e 8 WMA attraversano il tunnel dal basso verso l'alto. Inoltre, se notate che la 5 WMA incrocia anche la 8 WMA dal basso verso l'alto, questo segnale è molto forte!

Apertura della posizione di vendita: le medie mobili 5 WMA e 8 WMA incrociano il tunnel dall'alto verso il basso. Inoltre, se notate che la 5 WMA incrocia anche la 8 WMA dall'alto verso il basso, anche questo è un ottimo segnale per entrare nel mercato.

Segnali di trading per uscire dal mercato, che indicano la fine del trend secondo il "metodo Sidus":

Comprare: il prezzo sul grafico ha raggiunto la parte superiore e la 5 WMA si "tuffa" sotto la media mobile 8 WMA - si dovrebbe chiudere la posizione di trading aperta.

Vendere: il prezzo sul grafico ha raggiunto il fondo e la media mobile 5 WMA "salta" sopra la 8 WMA - si dovrebbe chiudere la posizione di trading.



Dovreste inoltre chiudere SEMPRE una posizione aperta non appena i confini del tunnel iniziano a incrociarsi, o quando si avvicinano e diventano simili a una media mobile. Questo è un ottimo segnale di cambiamento della tendenza attuale. Se lo notate, dovreste chiudere la posizione aperta e aprire una posizione di trading nella direzione opposta.



Se siete in un trade e la 5 WMA e la 8 WMA incrociano il tunnel, fate molta attenzione. Se i confini del tunnel non sono ancora stati attraversati, è tutto normale, ma spesso è il primo segnale che saranno presto attraversati - siate pronti a chiudere la posizione.

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel CodeBase di mql4.com il 25.10.2007.



