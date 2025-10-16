Unisciti alla nostra fan page
L'onda binaria (L'onda binaria) - indicatore per MetaTrader 5
- Pubblicati da::
- Nikolay Kositsin
- Visualizzazioni:
- 4
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
Autore reale:
LeMan
Un'onda binaria restituisce un valore positivo o negativo a seconda di come vengono interpretate le letture dell'indicatore: rialzista o ribassista. La vera potenza delle onde binarie si manifesta quando più onde binarie vengono combinate in onde binarie composite.
Ho combinato sette singole onde binarie in un'onda binaria composita:
- prezzo di chiusura rispetto alla sua media mobile (sopra - sotto);
- pendenza del MACD;
- OsM che attraversa la linea dello zero;
- CCI che attraversa la linea dello zero;
- Momentum che attraversa il livello 100;
- crossover RSI con il livello 50;
- la posizione di DMI+ e DMI- rispetto all'altro (ADX).
Quando si crea un'onda composita, è importante testare prima le singole onde binarie per verificarne la validità. Una buona onda binaria composita produrrà risultati superiori a quelli generati dalle singole onde binarie al suo interno. È possibile smontare una qualsiasi delle onde precedenti da un'onda composita assegnandole un peso (parametro Weight) pari a zero. In questo modo si ha la possibilità di verificare la validità delle singole onde.
L'interpretazione di un'onda binaria è abbastanza ovvia: valori elevati indicano una tendenza rialzista e valori bassi indicano una tendenza ribassista. L'ampiezza dei valori di un'onda binaria composita dipende dal numero di onde binarie individuali che la compongono. È possibile "pesare" i valori delle onde binarie in base alla qualità della loro capacità predittiva, assegnando un valore al parametro Peso corrispondente. Ad esempio, una componente di un'onda binaria composita può avere un valore di 5, mentre un'altra può avere un valore di 0,75. Il peso massimo dell'onda composita viene visualizzato tra parentesi dopo il nome dell'indicatore nell'angolo superiore sinistro dell'area dell'indicatore.
È possibile smussare l'onda binaria impostando il parametro bLength su un valore maggiore di uno.
Credo che capirete facilmente il principio di questo indicatore e potrete utilizzarlo per creare filtri di alta qualità per i vostri sistemi di trading.
In questo indicatore, il metodo di mediazione può essere modificato con una scelta di dieci opzioni possibili:
- SMA - media mobile semplice;
- EMA - media mobile esponenziale;
- SMMA - media mobile smussata;
- LWMA - media mobile lineare ponderata;
- JJMA - media adattiva JMA;
- JurX - media ultralineare;
- ParMA - media parabolica;
- T3 - Smoothing esponenziale multiplo di Tillson;
- VIDYA - media che utilizza l'algoritmo di Tushar Chande;
- AMA - mediazione con l'algoritmo di Perry Kaufman.
Occorre prestare attenzione al fatto che i parametri di tipo Phase hanno significati diversi per i vari algoritmi di mediazione. Per JMA, si tratta della variabile esterna Fase, che varia da -100 a +100. Per T3 è il fattore di mediazione moltiplicato per 100 per una migliore percezione, per VIDYA è il periodo dell'oscillatore CMO e per AMA è il periodo dell'EMA lento. Negli altri algoritmi, questi parametri non influiscono sulla media. Per AMA, il periodo dell'EMA veloce è fisso e pari a 2 per impostazione predefinita. Anche il fattore di grado per l'AMA è fisso a 2.
L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiarle nella directory terminal_data_terminal\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato in CodeBase il 21.08.2009.
Parametri di ingresso dell'indicatore:
//+-----------------------------------+ //|| Parametri di ingresso dell'indicatore | //+-----------------------------------+ //--- Peso degli indicatori. Se zero, l'indicatore non partecipa al calcolo delle onde. input double WeightMA = 1.0; input double WeightMACD = 1.0; input double WeightOsMA = 1.0; input double WeightCCI = 1.0; input double WeightMOM = 1.0; input double WeightRSI = 1.0; input double WeightADX = 1.0; //---- parametri della media mobile input int MAPeriod=13; input ENUM_MA_METHOD MAType=MODE_EMA; input ENUM_APPLIED_PRICE MAPrice=PRICE_CLOSE; //---- parametri MACD input int FastMACD = 12; input int SlowMACD = 26; input int SignalMACD = 9; input ENUM_APPLIED_PRICE PriceMACD=PRICE_CLOSE; //---- Parametri OsMA input int FastPeriod = 12; input int SlowPeriod = 26; input int SignalPeriod = 9; input ENUM_APPLIED_PRICE OsMAPrice=PRICE_CLOSE; //---- parametri CCI input int CCIPeriod=14; input ENUM_APPLIED_PRICE CCIPrice=PRICE_MEDIAN; //---- parametri di coppia input int MOMPeriod=14; input ENUM_APPLIED_PRICE MOMPrice=PRICE_CLOSE; //---- parametri RSI input int RSIPeriod=14; input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice=PRICE_CLOSE; //---- parametri ADX input int ADXPeriod=14; //---- attivare lo smussamento delle onde input int MovWavePer = 1; input int MovWaveType = 0; input Smooth_Method bMA_Method=MODE_JJMA;// Metodo di mediazione input int bLength=5; // Profondità di levigatura input int bPhase=100; // Parametro di attenuazione
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/679
