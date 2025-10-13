Unisciti alla nostra fan page
Segnale_HTF_parabolico - indicatore per MetaTrader 5
L'indicatore Parabolic_HTF_Signal visualizza la direzione del trend o un segnale per un'operazione dall'indicatore Color_Parabolic sulla barra selezionata sotto forma di un oggetto grafico con un'indicazione colorata del trend o della direzione dell'operazione e fornisce avvisi o segnali sonori se ci sono segnali per effettuare operazioni.
Se la tendenza continua sulla barra selezionata, l'indicatore segnala con un oggetto grafico a forma di cerchio dipinto, il cui colore corrisponde alla direzione della tendenza. Se si verifica un cambiamento di tendenza sulla barra selezionata, l'indicatore segnala con un oggetto a forma di freccia, il cui colore e la cui direzione corrispondono alla direzione di effettuare un'operazione.
Tutti i parametri di input dell'indicatore possono essere suddivisi in tre grandi gruppi:
- Parametri di input dell'indicatore Color_Parabolic:
input string Symbol_=""; // Attività finanziaria input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Timeframe per il calcolo dell'indicatore input double Step=0.02; // Passo input double Maximum=0.2; // Massimo
- Parametri di input dell'indicatore Parabolic_HTF_Signal, necessari per la visualizzazione dell'indicatore:
//---- impostazioni della visualizzazione dell'indicatore input uint SignalBar=0; // Numero di barra per la ricezione del segnale (0 - barra corrente) input string Symbols_Sirname="Parabolic_Label_"; // Nomi degli indicatori input color Up1Symbol_Color=BlueViolet; // Colore del simbolo per il lungo input color UpSymbol_Color=MediumBlue; // Colore del simbolo di crescita input color DnSymbol_Color=Red; // Colore del simbolo di caduta input color Dn1Symbol_Color=DeepPink; // Colore del simbolo per le brevi input color IndName_Color=DarkOrchid; // Colore del nome dell'indicatore input uint Symbols_Size=60; // Segnale di dimensione del carattere input uint Font_Size=10; // Dimensione del carattere del nome dell'indicatore input int X_1=5; // Spostare il nome in orizzontale input int Y_1=-15; // Spostare il nome in verticale input bool ShowIndName=true; // Visualizzazione del nome dell'indicatore input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Angolo di posizione input uint X_=0; // Offset orizzontale input uint Y_=20; // Offset verticale
- Parametri di ingresso dell'indicatore Parabolic_HTF_Signal, necessari per gli avvisi o i segnali audio:
//---- impostazioni degli avvisi input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Variante di indicazione dell'operazione input uint AlertCount=0; // Numero di avvisi da inviare
Se si prevede di utilizzare più indicatori Parabolic_HTF_Signal su un grafico, ciascuno di essi deve avere il proprio valore della variabile stringa Symbols_Sirname (nomi delle etichette dell'indicatore).
Affinché l'indicatore funzioni, il file compilato Color_Parabolic.mq5 deve essere disponibile nella cartella terminal_data_folder\MQL5\Indicators del terminale client.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/680
