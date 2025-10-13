CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Facebook!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Indicatori

Segnale_HTF_parabolico - indicatore per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
9
Valutazioni:
(15)
Pubblicato:
Scarica come ZIP, Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

L'indicatore Parabolic_HTF_Signal visualizza la direzione del trend o un segnale per un'operazione dall'indicatore Color_Parabolic sulla barra selezionata sotto forma di un oggetto grafico con un'indicazione colorata del trend o della direzione dell'operazione e fornisce avvisi o segnali sonori se ci sono segnali per effettuare operazioni.

Se la tendenza continua sulla barra selezionata, l'indicatore segnala con un oggetto grafico a forma di cerchio dipinto, il cui colore corrisponde alla direzione della tendenza. Se si verifica un cambiamento di tendenza sulla barra selezionata, l'indicatore segnala con un oggetto a forma di freccia, il cui colore e la cui direzione corrispondono alla direzione di effettuare un'operazione.

Tutti i parametri di input dell'indicatore possono essere suddivisi in tre grandi gruppi:

  1. Parametri di input dell'indicatore Color_Parabolic:
    input string Symbol_="";                  // Attività finanziaria
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6// Timeframe per il calcolo dell'indicatore
input double Step=0.02;                   // Passo
input double Maximum=0.2;                 // Massimo
  2. Parametri di input dell'indicatore Parabolic_HTF_Signal, necessari per la visualizzazione dell'indicatore:
    //---- impostazioni della visualizzazione dell'indicatore
input uint SignalBar=0;                          // Numero di barra per la ricezione del segnale (0 - barra corrente)
input string Symbols_Sirname="Parabolic_Label_"; // Nomi degli indicatori
input color Up1Symbol_Color=BlueViolet;          // Colore del simbolo per il lungo
input color UpSymbol_Color=MediumBlue;           // Colore del simbolo di crescita
input color DnSymbol_Color=Red;                  // Colore del simbolo di caduta
input color Dn1Symbol_Color=DeepPink;            // Colore del simbolo per le brevi
input color IndName_Color=DarkOrchid;            // Colore del nome dell'indicatore
input uint Symbols_Size=60;                      // Segnale di dimensione del carattere
input uint Font_Size=10;                         // Dimensione del carattere del nome dell'indicatore
input int X_1=5;                                 // Spostare il nome in orizzontale
input int Y_1=-15;                               // Spostare il nome in verticale
input bool ShowIndName=true;                     // Visualizzazione del nome dell'indicatore
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Angolo di posizione
input uint X_=0;                                 // Offset orizzontale
input uint Y_=20;                                // Offset verticale
  3. Parametri di ingresso dell'indicatore Parabolic_HTF_Signal, necessari per gli avvisi o i segnali audio:
    //---- impostazioni degli avvisi
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // Variante di indicazione dell'operazione
input uint AlertCount=0;                     // Numero di avvisi da inviare

Se si prevede di utilizzare più indicatori Parabolic_HTF_Signal su un grafico, ciascuno di essi deve avere il proprio valore della variabile stringa Symbols_Sirname (nomi delle etichette dell'indicatore).

Affinché l'indicatore funzioni, il file compilato Color_Parabolic.mq5 deve essere disponibile nella cartella terminal_data_folder\MQL5\Indicators del terminale client.

Fig.1 Segnale Parabolic_HTF Segnale di continuazione della tendenza dell'indicatore

Fig.2 Indicatore Parabolic_HTF_Signal Segnale per la conclusione di un affare

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/680

Cancellare la cronologia di trading Cancellare la cronologia di trading

Lo script rimuove tutte le icone di autotrading dal grafico corrente.

Trova i Pin Bar Trova i Pin Bar

L'indicatore cerca nel grafico i pattern di Price Action "Pin Bar" e mette le icone sulla barra con il pattern trovato.

Trinità-Impulso Trinità-Impulso

L'indicatore Trinity-Impulse mostra le entrate in posizione e la piattezza laterale quando è meglio non entrare.

Stocastico-X8 Stocastico-X8

L'indicatore disegna una griglia di otto oscillatori stocastici su un grafico con la possibilità di modificare il numero di linee visualizzate.