Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
IncSAROnArray - libreria per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 8
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
La classe CSAROnArray è destinata al calcolo dei valori dell'indicatore SAR (Parabolic SAR) mediante buffer di indicatori.
Applicazione:
Nella funzione OnInit() dell'indicatore, viene richiamato il metodo Init() con il parametro:
- double aStep - passo;
- double aMax - passo massimo.
Nella funzione OnCalculate() dell'indicatore, viene richiamato il metodo Solve() con i seguenti parametri:
- const int aRatesTotal - variabile rates_total dai parametri della funzione OnCalculate();
- const int aPrevCalc - variabile prev_calcata dai parametri della funzione OnCalculate();
- double aDataHigh[] - buffer con i dati High per il calcolo dell'indicatore;
- double aDataLow[] - buffer con i dati Low per il calcolo dell'indicatore;
- double aSAR[] - buffer con il valore calcolato.
Metodi aggiuntivi:
- string Name() - restituisce una stringa con il nome dell'indicatore.
Il file Test_SAROnArray.mq5 è un indicatore con un esempio di utilizzo della classe CSAROnArray. Il file IncSAROnArray deve essere collocato nella cartella MQL5\Include\IncOnArray della cartella dati del terminale (la cartella IncOnArray deve essere creata).
L'indicatore tecnico Parabolic SAR (Parabolic SAR) è stato sviluppato per analizzare i mercati in trend. L'indicatore è costruito sul grafico dei prezzi. Nel suo significato, questo indicatore è simile alla media mobile, con l'unica differenza che il Parabolic SAR si muove con grande accelerazione e può cambiare la sua posizione rispetto al prezzo.
Test_SAROnArray - un esempio di utilizzo della classe CSAROnArray
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/668
This is an OHLC candlestick chart which records the highest ask and lowest bid on each new barDa MT5 a Telegram - Libreria di notifiche di trading professionale
Integrazione completa di Telegram per MT5. Invia segnali di trading, screenshot, report e avvisi ai canali Telegram. Include un sistema di code, supporto multicanale e gestione del rischio.
L'indicatore Laguerre_HTF_Signal visualizza la direzione del trend o il segnale per un'operazione dell'indicatore Laguerre sotto forma di oggetto grafico con un'indicazione colorata del trend o della direzione dell'operazione.SegnaleXCCX_HTF_Signal
L'indicatore StepXCCX_HTF_Signal visualizza le direzioni del trend delle ultime tre barre dell'indicatore ColorStepXCCX come tre oggetti grafici con indicazione del trend a colori.