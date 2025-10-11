La classe CSAROnArray è destinata al calcolo dei valori dell'indicatore SAR (Parabolic SAR) mediante buffer di indicatori.

Applicazione:

Nella funzione OnInit() dell'indicatore, viene richiamato il metodo Init() con il parametro:

double aStep - passo;

- passo; double aMax - passo massimo.

Nella funzione OnCalculate() dell'indicatore, viene richiamato il metodo Solve() con i seguenti parametri:

const int aRatesTotal - variabile rates_total dai parametri della funzione OnCalculate();

- variabile rates_total dai parametri della funzione OnCalculate(); const int aPrevCalc - variabile prev_calcata dai parametri della funzione OnCalculate();

- variabile prev_calcata dai parametri della funzione OnCalculate(); double aDataHigh[] - buffer con i dati High per il calcolo dell'indicatore;

- buffer con i dati High per il calcolo dell'indicatore; double aDataLow[] - buffer con i dati Low per il calcolo dell'indicatore;

- buffer con i dati Low per il calcolo dell'indicatore; double aSAR[] - buffer con il valore calcolato.

Metodi aggiuntivi:

string Name() - restituisce una stringa con il nome dell'indicatore.

Il file Test_SAROnArray.mq5 è un indicatore con un esempio di utilizzo della classe CSAROnArray. Il file IncSAROnArray deve essere collocato nella cartella MQL5\Include\IncOnArray della cartella dati del terminale (la cartella IncOnArray deve essere creata).

L'indicatore tecnico Parabolic SAR (Parabolic SAR) è stato sviluppato per analizzare i mercati in trend. L'indicatore è costruito sul grafico dei prezzi. Nel suo significato, questo indicatore è simile alla media mobile, con l'unica differenza che il Parabolic SAR si muove con grande accelerazione e può cambiare la sua posizione rispetto al prezzo.

Test_SAROnArray - un esempio di utilizzo della classe CSAROnArray