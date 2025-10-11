CodeBaseSezioni
Librerie

IncSAROnArray - libreria per MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
8
Valutazioni:
(22)
Pubblicato:
\MQL5\Include\IncOnArray\
incsaronarray.mqh (4.67 KB) visualizza
\MQL5\Indicators\
test_saronarray.mq5 (2.66 KB) visualizza
Scarica come ZIP, Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

La classe CSAROnArray è destinata al calcolo dei valori dell'indicatore SAR (Parabolic SAR) mediante buffer di indicatori.

Applicazione:

Nella funzione OnInit() dell'indicatore, viene richiamato il metodo Init() con il parametro:

  • double aStep - passo;
  • double aMax - passo massimo.

Nella funzione OnCalculate() dell'indicatore, viene richiamato il metodo Solve() con i seguenti parametri:

  • const int aRatesTotal - variabile rates_total dai parametri della funzione OnCalculate();
  • const int aPrevCalc - variabile prev_calcata dai parametri della funzione OnCalculate();
  • double aDataHigh[] - buffer con i dati High per il calcolo dell'indicatore;
  • double aDataLow[] - buffer con i dati Low per il calcolo dell'indicatore;
  • double aSAR[] - buffer con il valore calcolato.

Metodi aggiuntivi:

  • string Name() - restituisce una stringa con il nome dell'indicatore.

Il file Test_SAROnArray.mq5 è un indicatore con un esempio di utilizzo della classe CSAROnArray. Il file IncSAROnArray deve essere collocato nella cartella MQL5\Include\IncOnArray della cartella dati del terminale (la cartella IncOnArray deve essere creata).

L'indicatore tecnico Parabolic SAR (Parabolic SAR) è stato sviluppato per analizzare i mercati in trend. L'indicatore è costruito sul grafico dei prezzi. Nel suo significato, questo indicatore è simile alla media mobile, con l'unica differenza che il Parabolic SAR si muove con grande accelerazione e può cambiare la sua posizione rispetto al prezzo.

Test_SAROnArray - un esempio di utilizzo della classe CSAROnArray

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/668

