Librerie

IncMomentumOnArray - libreria per MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
Visualizzazioni:
4
Valutazioni:
(23)
Pubblicato:
\MQL5\Include\IncOnArray\
incmomentumonarray.mqh (2.36 KB) visualizza
\MQL5\Indicators\
test_momentumonarray.mq5 (2.24 KB) visualizza
Scarica come ZIP, Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5

La classe CMomentumOnArray è progettata per calcolare i valori dell'indicatore Momentum per buffer di indicatori.

Applicazione:

Il metodo Init () con i parametri viene richiamato nella funzione OnInit () dell'indicatore:

  • int aPeriod - periodo dell'indicatore.

Nella funzione OnCalculate() dell'indicatore viene richiamato il metodo Solve() con i parametri:

  • const int aRatesTotal - variabile rates_total dai parametri della funzione OnCalculate();
  • const int aPrevCalc - variabile prev_calcata dai parametri della funzione OnCalculate();
  • double aData[] - buffer con i dati per il calcolo dell'indicatore;
  • double aMomentum[] - buffer con il valore calcolato dell'indicatore.
Metodi aggiuntivi:
  • int BarsRequired() - restituisce il numero minimo di barre per il calcolo dell'indicatore;
  • int BarsRequiredPDIMDI() - restituisce il numero minimo di barre per il calcolo di PDI e MDI;
  • string Name() - restituisce la stringa con il nome dell'indicatore.

Il file Test_MomentumOnArray.mq5 è un indicatore con un esempio di utilizzo della classe CMomentumOnArray. Il file IncMomentumOnArray deve essere collocato nella cartella MQL5\Include\IncOnArray della cartella dei dati del terminale (la cartella IncOnArray deve essere creata).

L'indicatore tecnico Momentum misura la variazione del prezzo di uno strumento finanziario per un determinato periodo e può essere utilizzato sia come oscillatore che segue la tendenza sia come indicatore anticipatore.

Esempio di utilizzo della classe CMomentumOnArray

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/650

