Segnale ASCtrend_HTF - indicatore per MetaTrader 5
L'indicatore ASCtrend_HTF_Signal visualizza la direzione del trend o un segnale per una transazione dall'indicatore ASCtrend sotto forma di un oggetto grafico con un'indicazione colorata del trend o della direzione di una transazione.
Se non c'è alcun segnale per un'operazione nella barra corrente, l'indicatore fornisce un segnale tramite un oggetto grafico sotto forma di triangolo dipinto, il cui colore corrisponde alla direzione del trend:
Se c'è un segnale di negoziazione sulla barra corrente, l'indicatore segnala con un oggetto a forma di freccia, il cui colore e direzione corrispondono alla direzione della negoziazione:
Parametri di ingresso dell'indicatore:
Il timeframe e il nome dell'asset finanziario per il quale viene calcolato l'indicatore possono essere modificati utilizzando le corrispondenti variabili di input dell'indicatore. Se il valore del parametro di input Symbol_ (attività finanziaria) è vuoto, lo strumento grafico corrente verrà utilizzato come attività finanziaria.
Tutti i parametri di input possono essere suddivisi in due grandi gruppi:
- Parametri di input dell'indicatore ASCtrend;
//+-----------------------------------+ //|| Parametri di ingresso dell'indicatore | //+-----------------------------------+ input string Symbol_=""; // Attività finanziaria input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Timeframe per il calcolo dell'indicatore input int RISK=4;
- parametri di input dell'indicatore ASCtrend_HTF_Signal, necessari per la visualizzazione dell'indicatore:
//---- impostazioni della visualizzazione dell'indicatore input string Symbols_Sirname="ASCtrend_Label_"; // Nome delle etichette dell'indicatore input color UpSymbol_Color=Lime; // Colore del simbolo di crescita input color DnSymbol_Color=Red; // Colore del simbolo di caduta input color IndName_Color=DarkOrchid; // Colore del nome dell'indicatore input uint Symbols_Size=60; // Segnale di dimensione del carattere input uint Font_Size=10; // Dimensione del carattere del nome dell'indicatore input int X_1=5; // Spostare il nome in orizzontale input int Y_1=-15; // Spostare il nome in verticale input bool ShowIndName=true; // Visualizzazione del nome dell'indicatore input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Angolo di posizione input uint X_=0; // Offset orizzontale input uint Y_=20; // Offset verticale
Se si prevede di utilizzare più indicatori ASCtrend_HTF_Signal su un grafico, ognuno di essi deve avere il proprio valore della variabile stringa Symbols_Sirname (nomi delle etichette dell'indicatore).
Affinché l'indicatore funzioni, nella cartella terminal_data_folder\MQL5\Indicators del terminale client deve essere disponibile un file di indicatore ASCtrend compilato.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/675
