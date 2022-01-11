Manuale MQL5: Ottenere Proprietà di Posizione

Introduzione

L'articolo precedente chiamato "Manuale MQL5: Utilizzo di diverse modalità di stampa" ci ha mostrato come possiamo scrivere rapidamente uno script e stampare le informazioni richieste utilizzando tre diverse modalità. Creiamo ora uno script che ottenga e mostri all'utente tutte le proprietà di posizione.

Dobbiamo implementarlo in modo tale da consentire all'utente di selezionare l'opzione appropriata nei parametri esterni dello script, come segue: ottenere solo le proprietà di posizione su un simbolo (corrente) o eseguire su tutte le posizioni aperte (se presenti) uno per uno su tutti i simboli. Questa volta, visualizzeremo le informazioni richieste direttamente nella finestra di dialogo, il che è abbastanza comodo e alcuni di voi potrebbero trovare questo metodo più utile.





Creare uno script



L'inizio del programma è più o meno lo stesso dell'articolo precedente (vedi il codice sotto). Iniziamo con le proprietà del programma. Sono seguiti dalla riga con la direttiva #define e quindi assegniamo il nome del programma alla variabile SCRIPT_NAME utilizzando la funzione MQLInfoString() e le MQL5_PROGRAM_NAME specificato. Maggiori informazioni su tutti i possibili valori della funzione MQLInfoString() possono essere trovate in MQL5 Reference.

Continuiamo con l'enumerazione dei modi. Se scrivi un commento per ogni identificatore, il testo di tale commento verrà visualizzato nell'elenco a discesa nei parametri esterni. Implementeremo due opzioni:

Simbolo corrente - per visualizzare le proprietà di posizione solo sul simbolo corrente e

- per visualizzare le proprietà di posizione solo sul simbolo corrente e Tutti i simboli - per visualizzare le proprietà di posizione su tutti i simboli.

Ci sarà un solo parametro esterno (modalità) da utilizzare per selezionare la modalità appropriata. Il commento successivo al parametro esterno verrà visualizzato anche nella finestra dei parametri esterni. Questo ci consentirà di creare nomi di parametri più significativi. Allo stesso tempo, nomi più brevi delle variabili sarebbero più convenienti in termini di codice.

#property copyright "Copyright 2012, http://tol64.blogspot.com" #property link "http://tol64.blogspot.com" #property description "email: hello.tol64@gmail.com" #property version "1.0" #property script_show_inputs #define SCRIPT_NAME MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME) enum ENUM_SYMBOLS_MODE { CURRENT_SYMBOL = 0 , ALL_SYMBOLS = 1 }; input ENUM_SYMBOLS_MODE mode=CURRENT_SYMBOL;

Il codice continua con le variabili globali. Affinché le variabili globali siano accessibili da qualsiasi parte dello script, dovrebbero essere posizionate al di fuori delle funzioni (di solito all'inizio del programma).

long pos_magic= 0 ; string pos_symbol= "" ; string pos_comment= "" ; double pos_swap= 0.0 ; double pos_commission= 0.0 ; double pos_price= 0.0 ; double pos_cprice= 0.0 ; double pos_profit= 0.0 ; double pos_volume= 0.0 ; double pos_sl= 0.0 ; double pos_tp= 0.0 ; datetime pos_time= NULL ; long pos_id= 0 ; ENUM_POSITION_TYPE pos_type= NULL ;

Nella funzione principale del programma, chiameremo solo una funzione definita dall'utente, PrintPositionProperties(), che eseguirà tutte le operazioni richieste:

void OnStart () { PrintPositionProperties(); }

Diamo ora un'occhiata alla struttura della funzione PrintPositionProperties() definita dall'utente passo dopo passo. Per prima cosa creeremo la base per il nostro ulteriore lavoro. È molto semplice e una volta implementato appare come segue:

void PrintPositionProperties() { int err= 0 ; if (mode==CURRENT_SYMBOL) { } if (mode==ALL_SYMBOLS) { } }

Abbiamo solo due rami e una variabile locale err che è responsabile della gestione degli errori ed è dichiarata all'inizio della funzione. Ora dobbiamo scrivere scenari di casi d'uso per ciascuna delle opzioni. Cominciamo con il primo, cioè "Se hai bisogno di ottenere le proprietà di posizione solo sul simbolo corrente".

È molto semplice. Prima di tutto, dobbiamo verificare se c'è una posizione sul simbolo corrente. Questo può essere fatto dalla funzione PositionSelect() disponibile in MQL5 che prende il nome del simbolo come unico parametro. Per passare il nome del simbolo corrente dobbiamo usare la funzione Symbol() o la variabile predefinita _Symbol che contiene già il nome del simbolo corrente. La funzione PositionSelect() restituirà un risultato positivo, se esiste una posizione su quel simbolo, o un risultato negativo, se non c'è posizione o si è verificato un errore.

Il codice con commenti dettagliati per la prima opzione è fornito di seguito:

if ( PositionSelect ( _Symbol )) { GetPositionProperties(); MessageBox ( "Symbol : " +pos_symbol+ "

" + "Comment : " +pos_comment+ "

" + "Magic Number : " + IntegerToString (pos_magic)+ "

" + "Price Open : " + DoubleToString (pos_price, _Digits )+ "

" + "Current Price : " + DoubleToString (pos_cprice, _Digits )+ "

" + "Stop Loss : " + DoubleToString (pos_sl, _Digits )+ "

" + "Take Profit : " + DoubleToString (pos_tp, _Digits )+ "

" + "Type : " +PositionTypeToString(pos_type)+ "

" + "Volume : " + DoubleToString (pos_volume, 2 )+ "

" + "Commission : " + DoubleToString (pos_commission, 2 )+ "

" + "Swap : " + DoubleToString (pos_swap, 2 )+ "

" + "Profit : " + DoubleToString (pos_profit, 2 )+ "

" + "Time : " + TimeToString (pos_time)+ "

" + "Identifier : " + IntegerToString (pos_id)+ "" , "Message Box" , MB_ICONASTERISK ); return ; } else { err= GetLastError (); if (err> 0 ) { MessageBox ( "Error (" + IntegerToString (err)+ ") when selecting a position (" + _Symbol + ") !



" + "It is possible that there is no position on this symbol. If this is not the case, please try again." , "Error" , MB_ICONWARNING ); return ; } }

Nel codice sopra, possiamo vedere altre due funzioni definite dall'utente: GetPositionProperties() e PositionTypeToString(). Dato che dovremo ottenere le proprietà di posizione in vari punti del programma, sarà bene creare una funzione separata in modo da ridurre la quantità di codice e quindi renderlo più leggibile. Di seguito è riportato il codice di questa funzione. Assicurarsi di controllare MQL5 Reference per ulteriori informazioni sulle funzioni e sugli identificatori MQL5 utilizzati in GetPositionProperties().

void GetPositionProperties() { pos_symbol = PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ); pos_comment = PositionGetString ( POSITION_COMMENT ); pos_magic = PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ); pos_price = PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ); pos_cprice = PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_CURRENT ); pos_sl = PositionGetDouble ( POSITION_SL ); pos_tp = PositionGetDouble ( POSITION_TP ); pos_type =( ENUM_POSITION_TYPE ) PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ); pos_volume = PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); pos_commission = PositionGetDouble ( POSITION_COMMISSION ); pos_swap = PositionGetDouble ( POSITION_SWAP ); pos_profit = PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT ); pos_time =( datetime ) PositionGetInteger ( POSITION_TIME ); pos_id = PositionGetInteger ( POSITION_IDENTIFIER ); }

La funzione PositionTypeToString() definita dall'utente converte il tipo di posizione restituito come numero intero in una stringa per leggere il formato, come mostrato nel codice seguente:

string PositionTypeToString( int position_type) { string str= "" ; if (position_type== 0 ) { str= "buy" ; } if (position_type== 1 ) { str= "sell" ; } return (str); }

Quindi il codice per la prima opzione per cui possiamo visualizzare le proprietà di posizione solo sul simbolo corrente è pronto. Può anche essere testato in questo momento se hai seguito tutti i passaggi descritti nell'articolo. Apri una posizione in MetaTrader 5 utilizzando strumenti standard. A tal fine, premi F9 e si aprirà la finestra Ordine in cui puoi trovare tutte le opzioni necessarie per impostare le proprietà della posizione prima che si apra:





Fig. 1. La finestra dell'ordine nel terminale del cliente MetaTrader 5.

Quando tutte le proprietà sono state impostate, seleziona Vendi o Acquista ed esegui lo script facendo doppio clic o trascinandolo sul grafico. Si aprirà una finestra di script. Il valore richiesto (simbolo corrente) del parametro Mode è già stato impostato di default. Un clic sul pulsante OK aprirà una finestra di dialogo che mostra tutte le proprietà di posizione sul simbolo corrente:





Fig. 2. Finestra di dialogo con le proprietà di posizione sul simbolo corrente.

Altrimenti, se non c'è posizione sul simbolo corrente, apparirà una finestra di avviso:





Fig. 3. Casella di avviso.

Tutto sembra funzionare come previsto e come implementato nel codice.

Esaminiamo ora il codice del programma che verrà utilizzato se si sceglie di visualizzare tutte le proprietà delle posizioni aperte. Il codice con i commenti dettagliati è mostrato di seguito:

int digits= 0 ; int mb_res=- 1 ; int pos_total= PositionsTotal (); for ( int i= 0 ; i<pos_total; i++) { ResetLastError (); pos_symbol= PositionGetSymbol (i); digits=( int ) SymbolInfoInteger (pos_symbol, SYMBOL_DIGITS ); if ( PositionSelect (pos_symbol)) { GetPositionProperties(); mb_res= MessageBox ( "Total Positions/Current: " + IntegerToString (pos_total)+ "/" + IntegerToString (i+ 1 )+ "

" + "---------------------------------

" + "Symbol: " +pos_symbol+ "

" + "Comment: " +pos_comment+ "

" + "Magic Number: " + IntegerToString (pos_magic)+ "

" + "Price Open: " + DoubleToString (pos_price,digits)+ "

" + "Current Price: " + DoubleToString (pos_cprice,digits)+ "

" + "Stop Loss: " + DoubleToString (pos_sl,digits)+ "

" + "Take Profit: " + DoubleToString (pos_tp,digits)+ "

" + "Type: " +PositionTypeToString(pos_type)+ "

" + "Volume: " + DoubleToString (pos_volume, 2 )+ "

" + "Commission: " + DoubleToString (pos_commission, 2 )+ "

" + "Swap: " + DoubleToString (pos_swap, 2 )+ "

" + "Profit: " + DoubleToString (pos_profit, 2 )+ "

" + "Time: " + TimeToString (pos_time)+ "

" + "Identifier: " + IntegerToString (pos_id)+ "" , "Message Box" , MB_CANCELTRYCONTINUE | MB_ICONASTERISK ); if (mb_res== IDCANCEL ) { Print ( "The program (" +SCRIPT_NAME+ ") has been terminated by the user!" ); return ; } if (mb_res== IDTRYAGAIN ) { i--; } } else { err= GetLastError (); if (err> 0 ) { MessageBox ( "Error (" + IntegerToString (err)+ ") when selecting a position (" +pos_symbol+ ") !



" + "It is possible that there is no position on this symbol. If this is not the case, please try again." , "Error" , MB_ICONWARNING ); } } }

Ora dobbiamo solo testare questa opzione. Ad esempio, apriamo posizioni su due simboli (AUDUSD e EURUSD). Una volta eseguito lo script, selezionare la modalità Tutti i simboli nell'elenco a discesa nei parametri esterni e fare clic su OK, si aprirà una finestra di dialogo come mostrato di seguito:





Fig. 4. Finestra di dialogo con le proprietà di posizione per la seconda opzione.





Conclusione

Come puoi vedere nella figura sopra, ci sono tre pulsanti nella finestra di dialogo. Se si fa clic su Riprova, il contatore di loop verrà reimpostato e le proprietà di posizione per il simbolo attualmente visualizzato nella finestra di dialogo verranno aggiornate. Se si fa clic su Continua, il programma passerà al simbolo successivo. Il pulsante Annulla serve per terminare il programma.

Va inoltre notato che la prima riga sopra l'elenco delle proprietà della posizione contiene informazioni sul numero totale di posizioni aperte (Total Positions) e il numero corrente del contatore di posizione (Current).

Questo è tutto. Sentiti libero di scaricare il file del codice sorgente allegato di seguito che dovrà essere compilato in MetaEditor.