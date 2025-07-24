Devises / GPI
GPI: Group 1 Automotive Inc
456.30 USD 4.09 (0.89%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de GPI a changé de -0.89% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 453.13 et à un maximum de 458.00.
Suivez la dynamique Group 1 Automotive Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
453.13 458.00
Range Annuel
344.38 490.09
- Clôture Précédente
- 460.39
- Ouverture
- 457.99
- Bid
- 456.30
- Ask
- 456.60
- Plus Bas
- 453.13
- Plus Haut
- 458.00
- Volume
- 120
- Changement quotidien
- -0.89%
- Changement Mensuel
- -2.83%
- Changement à 6 Mois
- 20.03%
- Changement Annuel
- 20.39%
20 septembre, samedi