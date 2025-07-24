CotationsSections
Devises / GPI
Retour à Actions

GPI: Group 1 Automotive Inc

456.30 USD 4.09 (0.89%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de GPI a changé de -0.89% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 453.13 et à un maximum de 458.00.

Suivez la dynamique Group 1 Automotive Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GPI Nouvelles

Range quotidien
453.13 458.00
Range Annuel
344.38 490.09
Clôture Précédente
460.39
Ouverture
457.99
Bid
456.30
Ask
456.60
Plus Bas
453.13
Plus Haut
458.00
Volume
120
Changement quotidien
-0.89%
Changement Mensuel
-2.83%
Changement à 6 Mois
20.03%
Changement Annuel
20.39%
20 septembre, samedi