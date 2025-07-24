通貨 / GPI
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
GPI: Group 1 Automotive Inc
460.39 USD 1.55 (0.34%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GPIの今日の為替レートは、0.34%変化しました。日中、通貨は1あたり456.39の安値と467.95の高値で取引されました。
Group 1 Automotive Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GPI News
- Here's Why Group 1 Automotive (GPI) is a Strong Value Stock
- ベンチマーク社、Group 1 Automotive株の「ホールド」評価を維持
- Group 1 Automotive stock rating held at Hold by Benchmark
- Here's Why Group 1 Automotive (GPI) is a Strong Momentum Stock
- Copart Q4 Earnings Surpass Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Why Group 1 Automotive (GPI) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Can Carvana Deliver 40% CAGR in Unit Sales Over the Next 5 Years?
- Benchmark reiterates Buy rating on Lithia Motors stock amid Amazon’s auto expansion
- Why Group 1 Automotive (GPI) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Rivian's Q2 Earnings Miss Expectations, Revenues Rise Y/Y
- Group 1 Automotive declares quarterly dividend, updates share buybacks
- Group 1 Automotive names Melkeya McDuffie as new chief HR officer
- Conventum Alluvium Global Fund Q2 2025 Quarterly Report
- Group 1 automotive director Mizell sells $219k in stock
- LAD Q2 Earnings Beat on Used Vehicle & Aftersales Outperformance
- Will Carvana Continue to Build on Its Cash Flow Strength in 2025?
- Amazon and Goosehead Insurance have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Why This 1 Value Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Is Carvana Set to Lead as Auto E-Commerce Adoption Accelerates?
- Group 1 Q2 Earnings Surpass Estimates, Revenues Increase Y/Y
- SAH Surpasses Q2 Earnings Estimates, Hikes Dividend by 9%
- Group 1 Automotive, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:GPI)
- Group 1 Automotive, Inc. (GPI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
456.39 467.95
1年のレンジ
344.38 490.09
- 以前の終値
- 458.84
- 始値
- 458.42
- 買値
- 460.39
- 買値
- 460.69
- 安値
- 456.39
- 高値
- 467.95
- 出来高
- 295
- 1日の変化
- 0.34%
- 1ヶ月の変化
- -1.96%
- 6ヶ月の変化
- 21.10%
- 1年の変化
- 21.47%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K