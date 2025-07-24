クォートセクション
通貨 / GPI
株に戻る

GPI: Group 1 Automotive Inc

460.39 USD 1.55 (0.34%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GPIの今日の為替レートは、0.34%変化しました。日中、通貨は1あたり456.39の安値と467.95の高値で取引されました。

Group 1 Automotive Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GPI News

1日のレンジ
456.39 467.95
1年のレンジ
344.38 490.09
以前の終値
458.84
始値
458.42
買値
460.39
買値
460.69
安値
456.39
高値
467.95
出来高
295
1日の変化
0.34%
1ヶ月の変化
-1.96%
6ヶ月の変化
21.10%
1年の変化
21.47%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K