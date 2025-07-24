Валюты / GPI
GPI: Group 1 Automotive Inc
458.27 USD 0.66 (0.14%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GPI за сегодня изменился на -0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 448.82, а максимальная — 459.82.
Следите за динамикой Group 1 Automotive Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости GPI
Дневной диапазон
448.82 459.82
Годовой диапазон
344.38 490.09
- Предыдущее закрытие
- 458.93
- Open
- 458.83
- Bid
- 458.27
- Ask
- 458.57
- Low
- 448.82
- High
- 459.82
- Объем
- 259
- Дневное изменение
- -0.14%
- Месячное изменение
- -2.41%
- 6-месячное изменение
- 20.54%
- Годовое изменение
- 20.91%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.