CGMU: Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Municipal In
Le taux de change de CGMU a changé de 0.11% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 27.18 et à un maximum de 27.23.
Suivez la dynamique Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Municipal In. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CGMU aujourd'hui ?
L'action Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Municipal In est cotée à 27.23 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.11%, a clôturé hier à 27.20 et son volume d'échange a atteint 142. Le graphique en temps réel du cours de CGMU présente ces mises à jour.
L'action Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Municipal In verse-t-elle des dividendes ?
Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Municipal In est actuellement valorisé à 27.23. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -0.87% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CGMU.
Comment acheter des actions CGMU ?
Vous pouvez acheter des actions Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Municipal In au cours actuel de 27.23. Les ordres sont généralement placés à proximité de 27.23 ou de 27.53, le 142 et le 0.15% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CGMU sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CGMU ?
Investir dans Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Municipal In implique de prendre en compte la fourchette annuelle 25.83 - 27.54 et le prix actuel 27.23. Beaucoup comparent 1.79% et 1.30% avant de passer des ordres à 27.23 ou 27.53. Consultez le graphique du cours de CGMU en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Share Class ?
Le cours le plus élevé de Share Class l'année dernière était 27.54. Au cours de 25.83 - 27.54, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 27.20 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Municipal In sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Share Class ?
Le cours le plus bas de Share Class (CGMU) sur l'année a été 25.83. Sa comparaison avec 27.23 et 25.83 - 27.54 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CGMU sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CGMU a-t-elle été divisée ?
Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Municipal In a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 27.20 et -0.87% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 27.20
- Ouverture
- 27.19
- Bid
- 27.23
- Ask
- 27.53
- Plus Bas
- 27.18
- Plus Haut
- 27.23
- Volume
- 142
- Changement quotidien
- 0.11%
- Changement Mensuel
- 1.79%
- Changement à 6 Mois
- 1.30%
- Changement Annuel
- -0.87%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8