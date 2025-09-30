- Panoramica
CGMU: Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Municipal In
Il tasso di cambio CGMU ha avuto una variazione del 0.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 27.18 e ad un massimo di 27.23.
Segui le dinamiche di Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Municipal In. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CGMU oggi?
Oggi le azioni Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Municipal In sono prezzate a 27.23. Viene scambiato all'interno di 0.11%, la chiusura di ieri è stata 27.20 e il volume degli scambi ha raggiunto 142. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CGMU mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Municipal In pagano dividendi?
Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Municipal In è attualmente valutato a 27.23. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.87% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CGMU.
Come acquistare azioni CGMU?
Puoi acquistare azioni Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Municipal In al prezzo attuale di 27.23. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 27.23 o 27.53, mentre 142 e 0.15% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CGMU sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CGMU?
Investire in Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Municipal In implica considerare l'intervallo annuale 25.83 - 27.54 e il prezzo attuale 27.23. Molti confrontano 1.79% e 1.30% prima di effettuare ordini su 27.23 o 27.53. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CGMU con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Share Class?
Il prezzo massimo di Share Class nell'ultimo anno è stato 27.54. All'interno di 25.83 - 27.54, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 27.20 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Municipal In utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Share Class?
Il prezzo più basso di Share Class (CGMU) nel corso dell'anno è stato 25.83. Confrontandolo con gli attuali 27.23 e 25.83 - 27.54 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CGMU muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CGMU?
Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Municipal In ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 27.20 e -0.87%.
- Chiusura Precedente
- 27.20
- Apertura
- 27.19
- Bid
- 27.23
- Ask
- 27.53
- Minimo
- 27.18
- Massimo
- 27.23
- Volume
- 142
- Variazione giornaliera
- 0.11%
- Variazione Mensile
- 1.79%
- Variazione Semestrale
- 1.30%
- Variazione Annuale
- -0.87%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8