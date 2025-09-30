- Übersicht
CGMU: Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Municipal In
Der Wechselkurs von CGMU hat sich für heute um 0.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.18 bis zu einem Hoch von 27.23 gehandelt.
Verfolgen Sie die Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Municipal In-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CGMU heute?
Die Aktie von Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Municipal In (CGMU) notiert heute bei 27.23. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.11% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 27.20 und das Handelsvolumen erreichte 864. Das Live-Chart von CGMU zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CGMU Dividenden?
Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Municipal In wird derzeit mit 27.23 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.87% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CGMU zu verfolgen.
Wie kaufe ich CGMU-Aktien?
Sie können Aktien von Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Municipal In (CGMU) zum aktuellen Kurs von 27.23 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 27.23 oder 27.53 platziert, während 864 und 0.15% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CGMU auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CGMU-Aktien?
Bei einer Investition in Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Municipal In müssen die jährliche Spanne 25.83 - 27.54 und der aktuelle Kurs 27.23 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.79% und 1.30%, bevor sie Orders zu 27.23 oder 27.53 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CGMU.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Share Class?
Der höchste Kurs von Share Class (CGMU) im vergangenen Jahr lag bei 27.54. Innerhalb von 25.83 - 27.54 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 27.20 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Municipal In mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Share Class?
Der niedrigste Kurs von Share Class (CGMU) im Laufe des Jahres betrug 25.83. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 27.23 und der Spanne 25.83 - 27.54 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CGMU live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CGMU statt?
Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Municipal In hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 27.20 und -0.87% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 27.20
- Eröffnung
- 27.19
- Bid
- 27.23
- Ask
- 27.53
- Tief
- 27.18
- Hoch
- 27.23
- Volumen
- 864
- Tagesänderung
- 0.11%
- Monatsänderung
- 1.79%
- 6-Monatsänderung
- 1.30%
- Jahresänderung
- -0.87%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8