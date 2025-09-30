- Panorámica
CGMU: Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Municipal In
El tipo de cambio de CGMU de hoy ha cambiado un 0.11%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 27.21, mientras que el máximo ha alcanzado 27.23.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Municipal In. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CGMU hoy?
Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Municipal In (CGMU) se evalúa hoy en 27.23. El instrumento se negocia dentro de 0.11%; el cierre de ayer ha sido 27.20 y el volumen comercial ha alcanzado 317. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CGMU en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Municipal In?
Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Municipal In se evalúa actualmente en 27.23. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -0.87% y USD. Monitoree los movimientos de CGMU en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CGMU?
Puede comprar acciones de Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Municipal In (CGMU) al precio actual de 27.23. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 27.23 o 27.53, mientras que 317 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CGMU en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CGMU?
Invertir en Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Municipal In implica tener en cuenta el rango anual 25.83 - 27.54 y el precio actual 27.23. Muchos comparan 1.79% y 1.30% antes de colocar órdenes en 27.23 o 27.53. Estudie los cambios diarios de precios de CGMU en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Share Class?
El precio más alto de Share Class (CGMU) en el último año ha sido 27.54. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 25.83 - 27.54, una comparación con 27.20 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Municipal In en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Share Class?
El precio más bajo de Share Class (CGMU) para el año ha sido 25.83. La comparación con los actuales 27.23 y 25.83 - 27.54 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CGMU en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CGMU?
En el pasado, Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Municipal In ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 27.20 y -0.87% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 27.20
- Open
- 27.23
- Bid
- 27.23
- Ask
- 27.53
- Low
- 27.21
- High
- 27.23
- Volumen
- 317
- Cambio diario
- 0.11%
- Cambio mensual
- 1.79%
- Cambio a 6 meses
- 1.30%
- Cambio anual
- -0.87%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8