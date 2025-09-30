CGMU股票今天的价格是多少？ Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Municipal In股票今天的定价为27.23。它在0.11%范围内交易，昨天的收盘价为27.20，交易量达到317。CGMU的实时价格图表显示了这些更新。

Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Municipal In股票是否支付股息？ Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Municipal In目前的价值为27.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.87%和USD。实时查看图表以跟踪CGMU走势。

如何购买CGMU股票？ 您可以以27.23的当前价格购买Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Municipal In股票。订单通常设置在27.23或27.53附近，而317和0.00%显示市场活动。立即关注CGMU的实时图表更新。

如何投资CGMU股票？ 投资Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Municipal In需要考虑年度范围25.83 - 27.54和当前价格27.23。许多人在以27.23或27.53下订单之前，会比较1.79%和。实时查看CGMU价格图表，了解每日变化。

Share Class股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Share Class的最高价格是27.54。在25.83 - 27.54内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Municipal In的绩效。

Share Class股票的最低价格是多少？ Share Class（CGMU）的最低价格为25.83。将其与当前的27.23和25.83 - 27.54进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CGMU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。