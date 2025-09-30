CGMU: Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Municipal In
今日CGMU汇率已更改0.11%。当日，交易品种以低点27.21和高点27.23进行交易。
关注Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Municipal In动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
CGMU股票今天的价格是多少？
Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Municipal In股票今天的定价为27.23。它在0.11%范围内交易，昨天的收盘价为27.20，交易量达到317。CGMU的实时价格图表显示了这些更新。
Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Municipal In股票是否支付股息？
Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Municipal In目前的价值为27.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.87%和USD。实时查看图表以跟踪CGMU走势。
如何购买CGMU股票？
您可以以27.23的当前价格购买Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Municipal In股票。订单通常设置在27.23或27.53附近，而317和0.00%显示市场活动。立即关注CGMU的实时图表更新。
如何投资CGMU股票？
投资Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Municipal In需要考虑年度范围25.83 - 27.54和当前价格27.23。许多人在以27.23或27.53下订单之前，会比较1.79%和。实时查看CGMU价格图表，了解每日变化。
Share Class股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Share Class的最高价格是27.54。在25.83 - 27.54内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Municipal In的绩效。
Share Class股票的最低价格是多少？
Share Class（CGMU）的最低价格为25.83。将其与当前的27.23和25.83 - 27.54进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CGMU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CGMU股票是什么时候拆分的？
Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Municipal In历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.20和-0.87%中可见。
- 前一天收盘价
- 27.20
- 开盘价
- 27.23
- 卖价
- 27.23
- 买价
- 27.53
- 最低价
- 27.21
- 最高价
- 27.23
- 交易量
- 317
- 日变化
- 0.11%
- 月变化
- 1.79%
- 6个月变化
- 1.30%
- 年变化
- -0.87%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8