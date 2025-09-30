报价部分
货币 / CGMU
回到股票

CGMU: Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Municipal In

27.23 USD 0.03 (0.11%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CGMU汇率已更改0.11%。当日，交易品种以低点27.21和高点27.23进行交易。

关注Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Municipal In动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CGMU股票今天的价格是多少？

Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Municipal In股票今天的定价为27.23。它在0.11%范围内交易，昨天的收盘价为27.20，交易量达到317。CGMU的实时价格图表显示了这些更新。

Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Municipal In股票是否支付股息？

Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Municipal In目前的价值为27.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.87%和USD。实时查看图表以跟踪CGMU走势。

如何购买CGMU股票？

您可以以27.23的当前价格购买Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Municipal In股票。订单通常设置在27.23或27.53附近，而317和0.00%显示市场活动。立即关注CGMU的实时图表更新。

如何投资CGMU股票？

投资Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Municipal In需要考虑年度范围25.83 - 27.54和当前价格27.23。许多人在以27.23或27.53下订单之前，会比较1.79%和。实时查看CGMU价格图表，了解每日变化。

Share Class股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Share Class的最高价格是27.54。在25.83 - 27.54内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Municipal In的绩效。

Share Class股票的最低价格是多少？

Share Class（CGMU）的最低价格为25.83。将其与当前的27.23和25.83 - 27.54进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CGMU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CGMU股票是什么时候拆分的？

Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Municipal In历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.20和-0.87%中可见。

日范围
27.21 27.23
年范围
25.83 27.54
前一天收盘价
27.20
开盘价
27.23
卖价
27.23
买价
27.53
最低价
27.21
最高价
27.23
交易量
317
日变化
0.11%
月变化
1.79%
6个月变化
1.30%
年变化
-0.87%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8