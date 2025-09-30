クォートセクション
通貨 / CGMU
CGMU: Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Municipal In

27.23 USD 0.03 (0.11%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CGMUの今日の為替レートは、0.11%変化しました。日中、通貨は1あたり27.21の安値と27.23の高値で取引されました。

Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Municipal Inダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

CGMU株の現在の価格は？

Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Municipal Inの株価は本日27.23です。0.11%内で取引され、前日の終値は27.20、取引量は317に達しました。CGMUのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Municipal Inの株は配当を出しますか？

Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Municipal Inの現在の価格は27.23です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.87%やUSDにも注目します。CGMUの動きはライブチャートで確認できます。

CGMU株を買う方法は？

Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Municipal Inの株は現在27.23で購入可能です。注文は通常27.23または27.53付近で行われ、317や0.00%が市場の動きを示します。CGMUの最新情報はライブチャートで確認できます。

CGMU株に投資する方法は？

Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Municipal Inへの投資では、年間の値幅25.83 - 27.54と現在の27.23を考慮します。注文は多くの場合27.23や27.53で行われる前に、1.79%や1.30%と比較されます。CGMUの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Share Classの株の最高値は？

Share Classの過去1年の最高値は27.54でした。25.83 - 27.54内で株価は大きく変動し、27.20と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Municipal Inのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Share Classの株の最低値は？

Share Class(CGMU)の年間最安値は25.83でした。現在の27.23や25.83 - 27.54と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CGMUの動きはライブチャートで確認できます。

CGMUの株式分割はいつ行われましたか？

Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Municipal Inは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、27.20、-0.87%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
27.21 27.23
1年のレンジ
25.83 27.54
以前の終値
27.20
始値
27.23
買値
27.23
買値
27.53
安値
27.21
高値
27.23
出来高
317
1日の変化
0.11%
1ヶ月の変化
1.79%
6ヶ月の変化
1.30%
1年の変化
-0.87%
