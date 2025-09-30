- 概要
CGMU: Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Municipal In
CGMUの今日の為替レートは、0.11%変化しました。日中、通貨は1あたり27.21の安値と27.23の高値で取引されました。
Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Municipal Inダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
CGMU株の現在の価格は？
Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Municipal Inの株価は本日27.23です。0.11%内で取引され、前日の終値は27.20、取引量は317に達しました。CGMUのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Municipal Inの株は配当を出しますか？
Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Municipal Inの現在の価格は27.23です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.87%やUSDにも注目します。CGMUの動きはライブチャートで確認できます。
CGMU株を買う方法は？
Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Municipal Inの株は現在27.23で購入可能です。注文は通常27.23または27.53付近で行われ、317や0.00%が市場の動きを示します。CGMUの最新情報はライブチャートで確認できます。
CGMU株に投資する方法は？
Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Municipal Inへの投資では、年間の値幅25.83 - 27.54と現在の27.23を考慮します。注文は多くの場合27.23や27.53で行われる前に、1.79%や1.30%と比較されます。CGMUの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Share Classの株の最高値は？
Share Classの過去1年の最高値は27.54でした。25.83 - 27.54内で株価は大きく変動し、27.20と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Municipal Inのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Share Classの株の最低値は？
Share Class(CGMU)の年間最安値は25.83でした。現在の27.23や25.83 - 27.54と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CGMUの動きはライブチャートで確認できます。
CGMUの株式分割はいつ行われましたか？
Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Municipal Inは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、27.20、-0.87%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 27.20
- 始値
- 27.23
- 買値
- 27.23
- 買値
- 27.53
- 安値
- 27.21
- 高値
- 27.23
- 出来高
- 317
- 1日の変化
- 0.11%
- 1ヶ月の変化
- 1.79%
- 6ヶ月の変化
- 1.30%
- 1年の変化
- -0.87%
- 実際
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8