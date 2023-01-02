Cet indicateur Custom Ultimate Sniper Dashboard est une mise à niveau de l'indicateur original Ultimate Sniper Dashboard. Il fonctionne avec jusqu'à 98 algorithmes différents pour s'assurer qu'il capture la vraie nature d'une tendance sur une classe d'actifs avec laquelle vous travaillez.

Il s'agit d'une réponse directe à un grand nombre de suggestions et de conseils que nous avons reçus de la plupart de nos clients pendant plusieurs mois.



Cette version personnalisée est entièrement personnalisable.

Alimentée par 98 algorithmes personnalisés distincts.

Interface visuelle très agréable qui vous permet de suivre facilement et en toute confiance la tendance générale du marché sur n'importe quelle paire ou période.

Peut envoyer des alertes en temps réel à telegram

Vous permet de créer vos propres indices en fonction des paires que vous négociez.

Peut envoyer des alertes en temps réel sur votre téléphone afin que vous n'ayez pas besoin d'être devant votre ordinateur pour savoir qu'un mouvement se prépare.

Vous permet de configurer 8 indices à partir des paramètres d'entrée.

Vous pouvez définir les indices et les périodes pour lesquels vous souhaitez recevoir des alertes.

Affiche une alerte lorsqu'aucune connexion Internet n'a été détectée.



Le tableau de bord du sniper Custom Ultimate a été fortement optimisé pour montrer les mouvements dès qu'ils commencent. Ainsi, vous ne manquerez aucun mouvement sur les paires qui vous intéressent. Il est très rapide et détecte un mouvement dès qu'il se développe et vous envoie une alerte en temps réel afin que vous puissiez profiter du mouvement sans avoir à rester assis à un bureau toute la journée.

C'est un super complément à toute stratégie de trading, et vous pouvez utiliser cet outil avec n'importe quelle autre stratégie de trading et indicateurs. Il est principalement conçu pour fonctionner avec nos autres indicateurs.

Il est entièrement personnalisable et construit de manière à ce que vous puissiez facilement créer vos propres indices, stratégies et formules.



Veuillez noter que cet outil n'est recommandé qu'aux traders intermédiaires et professionnels. Les traders débutants peuvent avoir besoin de temps pour comprendre le fonctionnement de l'outil avant de l'utiliser efficacement.



Le tableau de bord personnalisé d'Ultimate Sniper fonctionne en vous permettant de configurer des indices pour les paires exactes que vous négociez. Disons que vous ne négociez que l'EURUSD et le GBPUSD. Dans ce cas, vous n'aurez besoin que de 3 ensembles de configuration.

Set 1 : EURUSD

Set 2 : GBP

Set 3 : USD



Pour les traders d'or, vous n'avez besoin que des indices XAU et USD.

Pour les traders Bitcoin, vous n'avez besoin que des indices BTC et USD.



Vous pouvez également créer des indices personnalisés comme vous le souhaitez. Absolument aucune restriction !

En utilisant le tableau de bord personnalisé Ultimate Sniper Dashboard ou le tableau de bord Ultimate Sniper Dashboard, vous devez toujours vous rappeler les détails suivants :

1. Une paire est constituée de 2 devises

2. Une paire n'a de tendance que lorsqu'une devise monte et que l'autre descend. C'est la fonction principale de tous nos tableaux de bord Ultimate Sniper.

3. Vous n'avez pas besoin de négocier toutes les paires pour gagner de l'argent. Cela conduira finalement à la chasse aux mouvements. Ne configurez que les indices des devises qui composent les paires que vous négociez (nous recommandons de ne négocier que 3 paires maximum). De cette façon, vous pouvez facilement suivre tous les mouvements qui se produisent sur vos paires.



Chaque indice comporte 2 groupes de paires :

1. Set

2. Set inverse.

Set signifie les paires qui ont l'index comme premier symbole dans la paire.

Set reverse signifie les paires dont l'indice est le deuxième symbole de la paire.

Par exemple, pour créer un indice USD, vous devrez utiliser les paires USD telles que USDJPY, USDCAD, USDCHF, EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, etc.

Les paires telles que l'USDJPY, l'USDCAD et l'USDCHF sont regroupées dans la catégorie "set" puisqu'elles ont l'indice-USD comme première devise.

Les paires telles que EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD sont regroupées sous "Set Reverse" car elles ont l'index-USD comme deuxième devise.

