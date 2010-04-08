History Data Downloader
- Indicateurs
- Hispraise Chinedum Abraham
- Version: 1.0
Télécharge les données manquantes pour toutes les paires de devises disponibles dans la surveillance du marché. Très utile pour tester les EA et les stratégies et télécharger tout l'historique en une seule fois plutôt qu'individuellement. L'indicateur fonctionnera jusqu'à ce que toutes les données historiques des paires de devises sélectionnées aient été téléchargées. L'indicateur a plusieurs options : 1. Télécharger les données pour une seule paire 2. Télécharger pour la paire actuelle uniquement 3. Télécharger pour les paires sélectionnées 4. Télécharger pour toutes les paires dans la surveillance du marché