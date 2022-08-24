Sync Scroller for MT4

5

Cet indicateur fait défiler plusieurs graphiques simultanément lorsque vous faites défiler le graphique auquel l'indicateur est attaché.

Il est utile pour tester des stratégies multi-périodes, des stratégies multi-paires, surveiller plusieurs graphiques à la fois et regarder en arrière pour voir comment plusieurs marchés se sont comportés historiquement en même temps.

L'indicateur est léger et peut être utilisé pour déplacer jusqu'à 99 graphiques en même temps.


Avis 6
elite luis
3483
elite luis 2023.03.02 03:33 
 

Excellent Support from Author and super prompt response, Thanks alot this is an indispensable valuable tools to add on my 3rd purchase already! Sniper Dashboard + Dynamic Level + Scroller! Big Thank you to Author! :) Can you please make the scroller available for MT5 also? I want to purchase also....

musicpurucom
1411
musicpurucom 2022.09.24 15:55 
 

Excellent. I have a request for future version. I want to watch my monitor from a distant for my weak eye. Could you change the vertical line to changeable width and color?

Kuang Fan Zhong Shan
562
Kuang Fan Zhong Shan 2022.09.15 10:52 
 

Good job! MTF analysis can be done easily.

Produits recommandés
Femade Indie
Opengates Success International
Indicateurs
Femade Indie Vs 1.0 is a simple but multi-currency monitoring Indicator created to instantly notify the trader when an attached currency pair is ready to buy, sell or give signal when such currency pair is getting ready for a big move either up or down. It does this by visual aids on the screen charts, sound and pop-up alerts. If it shows " Medium ", this means that the so called currency signal is almost gone but can still be traded provided the trader will not need a lot of pips which can be b
Anemone
Sean Christian Hammond
Indicateurs
Créé à l'aide de l'intelligence artificielle, l'IA, pour l'incorporation des modèles de comportement visibles d'un organisme vivant dans l'analyse des tendances. La théorie du chaos rencontre la moyenne mobile. L'anémone de mer filtreuse étend ses vrilles dans une mer de nutriments pour s'enrichir. Je ne vais pas vous faire perdre votre temps avec des descriptions trop longues, le concept est compréhensible dans ces conditions. Il s'agit d'une moyenne mobile rotative de période personnalisable q
Mtf ADX Standard
Ka Ka Ho
Indicateurs
Using multiple timeframes for analysis with Multi Timeframe Average Directional Index  can provide several significant benefits for traders: Comprehensive Market View: By applying Mtf ADX Standard across different timeframes, traders gain a broader perspective on market dynamics. This allows them to identify trends, patterns, and potential reversal points that might be more apparent or consistent across various scales. Enhanced Pattern Recognition: Multiple timeframes help in identifying repeati
FREE
Super volumes
Yerzhan Satov
4 (1)
Indicateurs
L'indicateur de flèche pour le Forex et les options Binaires est créé sur la base des volumes de tiques. Contrairement à de nombreux indicateurs de volume, l'indicateur "Super volumes" calcule les volumes haussiers et baissiers et donne des signaux sur la prédominance de l'un d'eux. Si nous disons en ce moment dans cette gamme il y avait un avantage des volumes haussiers, alors le signal sera sur Buy. Ou si la prédominance était des volumes baissiers, le signal sera respectivement sur Sell. Da
Cool volumes
Yerzhan Satov
Indicateurs
L'indicateur de flèche "cool volumes" a été créé sur la base des volumes en teck sur le MT4. L'indicateur lui-même suit dans un certain laps de temps (sélection de la période) le nombre de volumes pour l'achat ou la vente. Et quand il y a un dépassement anormal du volume des vendeurs ou des acheteurs, il émet un signal de vente ou d'achat. Dans la fenêtre inférieure, des histogrammes colorés sont dessinés, où le vert indique la prédominance des acheteurs en ce moment, ce qui signifie un renve
MA Multicurrencies Multi timeframes Histogram
Mohamed yehia Osman
Indicateurs
MA Multi-Currencies  Multi-Timeframes Histogram BUY/SELL Indicator up to 6 currencies on time  calculations based on 6 time frames : M5, M15, M30, H1, H4, D1 Trading Strategies: **TREND shifts to UP trend when Green point appears after Red and Gray points -> Close SELL positions then add new BUY positions on new Green points  **TREND shifts to DOWN trend when Red point appears after Green and Gray points -> Close BUY  positions then add new SELL positions on new Red points ** Close BUY position
Global Trend
Vitalii Zakharuk
Indicateurs
Global Trend Indicator, shows the signals for entry. Displays both entry points and the trend itself. Shows statistically calculated moments for entering the market with arrows. When using the indicator, the risk factor can be optimally distributed. Settings: Uses all one parameter for settings. Choosing a parameter, it is necessary to visually resemble it so that the appropriate graph has a projection of extremes. Parameters: Length - the number of bars for calculating the indicator. Use
Chefs Super Trend Plus Indicator
Emmanuel Chukwudi Offor
Indicateurs
A top-quality from the famous XSuper Trend indicator. It is completely loyal to the original algorithm, and implements many useful features Which includes Trend Indicators as Filters like MACD,CCI and Alligator. The Chefs Super Trend Plus Indicator is a great way to identify the current market trend. The indicator shows a clear distinction between uptrends and downtrends. The indicators has optional filters for sound signal. Suitable for the following trending pairs: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY,
ForceX Trend
Yvan Musatov
Indicateurs
ForceX Trend is a trend indicator that allows you to effectively determine the direction of the current trend, as well as identify potential reversal points. The indicator makes it possible to classify the direction of price movement by determining its strength. Solving this problem helps to enter the market in time and get the desired result. Let's start with the benefits. Allows you to determine the current trend. You can quickly understand what kind of trend is currently developing in the
PM Redefine
Samuel Akinbowale
Indicateurs
PM Redefine : Is Simply, Simple, Straight and Direct in opening orders and closing of orders; PM Redefine : Can be run in all type of instrument.{Forex, Commodity ,Stock, or Cryptocurrencies}. PM Redefine : Can be run in all type of TimeFrame,{M1,M5,M15,M30 , H60, H240, D, W, M}. PM Redefine : can be used for scalping and day trading. Input Parameters typeFrom_0_to_9: type in between 0 and 9 ; upper_levelAlert: if line cross this predefine level up , Arrow Buy show if : showArrow =true: lower_l
Calculated
Vitalii Zakharuk
Indicateurs
Calculated trend indicator, can be used with an optimal risk to profit ratio, shows successful signals. Uses two options for settings. Shows favorable moments for entering the market with arrows. The probability of a successful trend is not very bad! The indicator can be used both for pipsing on small periods, and for long-term trading. The indicator does not redraw and does not lag. It works on all currency pairs and on all timeframes.
Trend New
Vitalii Zakharuk
Indicateurs
Trend New Trend Indicator, shows the signals for entry. Displays both entry points and the trend itself. Shows statistically calculated moments for entering the market with arrows. When using the indicator, it is possible to optimally distribute the risk factor. Settings: Uses all one parameter for settings. Selecting a parameter, it is necessary to visually resemble it so that the appropriate graph has a projection of extremes. Options: Length - the number of bars for calculating the indica
Gann Box MT4
Frederic Jacques Collomb
5 (1)
Indicateurs
L'indicateur Gann Box est un outil puissant et polyvalent conçu pour aider les traders à identifier et exploiter les niveaux clés du marché. Cet indicateur permet de dessiner un rectangle sur le graphique, qui est automatiquement divisé en plusieurs zones avec des niveaux stratégiques  0, 0.25, 0.50, 075, 1 . Lorsque le prix touche un de ces niveaux, des alertes se déclenchent, offrant ainsi une aide précieuse pour les décisions de trading. Vous savez instantanément l'évolution du marché par ra
GGP Chandelier Exit Alert MT4
Mohammadmahmood Pirayeh
Indicateurs
The   GGP Chandelier Exit Alert MT4   Indicator is a volatility-based indicator that identifies stop loss exit points for long and short trading positions. Chandelier Exit is based on the Average True Range (ATR) indicator. It is designed to keep traders in the trend until a defined trend reversal happens. Traders use CE to maximize their returns in a trade and make stop loss exit decisions. It is based on the principle that a trend reversal is highly probable when the price of an asset moves ag
Dashboard Multi Currency MTF Stochastic
Anon Candra N
Indicateurs
Avec cet outil de trading, vous pouvez analyser 15 marchés simultanément. Présentation du nouvel indicateur de trading 2024 : ️ Tableau de bord multi-devises multi-périodes stochastiques. Il y a au moins deux raisons pour lesquelles j'ai créé cet outil de trading : Premièrement, j'en ai marre de n'observer qu'un seul marché. Deuxièmement, je ne veux pas perdre le moment d’entrée sur un autre marché. C'est pourquoi je souhaite connaître en même temps les autres conditions du marché. Pour
ChopEx
Joshua Iyanuoluw Adedeji
Indicateurs
The Chop Exploder indicator is a custom indicator that has a long run, tight chop, short chop, and band colour. This indicator has MT4 alert notification,mobile notification, and email notification. The default indexing of all arrays and indicator buffers is left to right. The index of the first element is always equal to zero. Thus, the very first element of an array or indicator buffer with index 0 is by default on the extreme left position, while the last element is on the extreme right posit
First Dawn
Innovicient Limited
Indicateurs
The First Dawn indicator uses a unique mechanism to search and plot signals. This keeps searching for signals, making it a great indicator for scaping and identification of changes in direction, swing trading and trend trading. The  First Dawn   helps you get early signals. The backtest gives the true picture of how the indicator works with real/demo accounts. Although this is a tiny indicator it is packed with advantageous settings that will help you whether you desire to: Snap the Peaks and
Olofofo Fx Scanner
Opengates Success International
Indicateurs
Olofofo Fx Scanner is a Custom Indicator created to scan through the currency pair it is being attached to in the market on ALL time frames simultaneously from a Minute to Monthly looking for just 3 things that make Forex trading exciting and worthwhile to invest in. Once these are found, it alerts the User immediately for a timely action on the part of the Trader. This is a self-fulfilling prophecy of the market, meaning that even if you are a newbie, by the time you see the graphical display o
Full Forex Market View Dashboard
Opengates Success International
5 (2)
Indicateurs
Indicateur de tableau de bord FULL FOREX MARKET VIEW Il s'agit d'un indicateur personnalisé créé pour donner aux commerçants une vue complète de ce qui se passe sur le marché. Il utilise des données en temps réel pour accéder au marché et afficher toutes les informations nécessaires pour effectuer des transactions réussies. INSTALLATION: Avant de joindre cet indicateur à votre graphique de fenêtre, accédez au panneau Market Watch de votre MT4 et MASQUEZ toutes les paires de devises dont vous
Hammer and Hanging Man mp
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex « Modèles Marteau et Pendu » pour MT4, sans modification, sans délai. - L'indicateur « Marteau et Pendu » est un indicateur très performant pour le trading Price Action. - L'indicateur détecte les modèles Marteau haussier et Pendu baissier sur le graphique : - Modèle Marteau haussier : signal de flèche bleue sur le graphique (voir images). - Modèle Pendu baissier : signal de flèche rouge sur le graphique (voir images). - Alertes PC, mobile et e-mail. - L'indicateur « Ma
Mongol Indicator2
Sumiyabazar Buyanjargal
Indicateurs
It's a variation of mid of HH and LL since it compares the higher of HH or LL against a period and twice the number of bars back to avoid whipsaws. I used to display this against lines on a chart, but made a histogram out of it and it looks interesting. It looks good at gauging trend strength and general turns (see image below). The name of the indicator is BAM, which is an acronym for "Below and Above Mid". Ways to use it: 1. To see general trend on longer TFs (more than 30 bars back).
Boom William
Danni Jumena
Indicateurs
This Indicator will notified you when time to entry into the market, build with double william percent range strategy.  --> Buy Notification will flag with the blue arrow --> Sell Notification will flag with the red arrow After Flag Appear, the market usually explode but carefully you must performs double check because weakness of this indicator when in the end of the trend
Mini FFMV Dashboard and CSM
Opengates Success International
1 (1)
Indicateurs
Mini Forex Market-View Dashboard and Mini-CSM Mini Full Forex Market View Dashboard is a miniature creation of FULL FOREX MARKET_VIEW Custom indicator created to give the Traders a full view of what is going on in the market but in a partial matter to make it conscise. It is useful most especially for those who don't like bogus indicators or those who have a PC with limited screen size. It uses a real time data to access the market and display every bit of information needed to make a successful
SFO Trend Racer
Tevin Marshall
5 (1)
Indicateurs
SFO Trend Racer system is a trend indicator created by the CEO and Founder of " Simple Forex Options ", Tevin Marshall . It serves 6 different functions all in one. It shows the trader the entry signals as well as exit signals, whether it is a take profit or a stop loss. It also uses trend filters and signal confirmations so that the trader is able to make the most logically fit decision. Trend Racer uses various filters and specific settings from a plethora of indicators. The beauty in this ind
SFT Trend Allow Oscillator
Artem Kuzmin
Indicateurs
Oscillator helps determine the direction of the market Shows the direction of the price movement and is painted in the appropriate color. Allows you to conduct trend and counter trend trading It works on all timeframes, on any currency pairs, metals and cryptocurrency Can be used when working with binary options Distinctive features Does not redraw; Simple and clear settings; It works on all timeframes and on all symbols; Suitable for trading currencies, metals, options and cryptocurrency (Bitco
Coral Multi TF Meter
D Armond Lee Speers
Indicateurs
Coral Multi TF Meter allows you to quickly see how price is moving on a single currency pair across multiple timeframes at once.  You can select which timeframes to display; the size, position, colors of cells; whether to display values or not; and how often the meter is updated. The calculation is based on ATR distance for each displayed timeframe.  Hover over the header cell for the row (with the currency name in it) to see the current ATR value (in pips) for that period.  When "Display Values
R Signals
Rwy Ksyby
Indicateurs
Cet indicateur utilise plusieurs indicateurs pour générer des transactions de signaux très gagnantes L'indicateur R Signals est un système de trading FX complet qui imprime des flèches d'achat et de vente précises sur le graphique. L'indicateur apparaît dans la fenêtre principale du graphique MT4 sous forme de flèches colorées vertes et rouges. L'utilisation de signaux générés par un seul indicateur peut être risquée lors de la négociation. En effet, l'utilisation d'un seul indicateur pour tr
Niubility Trend
Qizhen Ma
Indicateurs
Niubility Trend  Niubility Trend displays the trend direction for all time frames in real time. You'll see at a glance at which direction the trends are running, how long they last and how powerful they are. All this makes it an easy-to-use trend trading system for beginners, advanced and professional traders. Features Easy to trade Customizable colors and sizes It is non-repainting and non-backpainting It is fantastic as a trailing stop method It implements alerts of all kinds
MoveWave
Andriy Sydoruk
Indicateurs
MoveWave - Moving waves are very handy indicators for determining pivot levels. Most Forex traders make decisions based on technical analysis. This type of analysis determines patterns and trends in the market. With the help of complex mathematical equations that are combined and made out in the form of this indicator, the trader will be able to more accurately determine the price reversal levels. Wave theory mathematically represents various behavioral models of the market. It is used as the ba
R Var Moving Average
Rwy Ksyby
Indicateurs
L'indicateur de moyenne mobile R Var est un indicateur de suivi de tendance conçu pour les suiveurs de tendance inconditionnels. Il s'agit d'un indicateur de trading forex très populaire parmi les négociants en actions, ainsi que les négociants en matières premières, et sa popularité découle de sa capacité à fournir de véritables signaux de création d'argent à ses utilisateurs. L'indicateur est composé de points verts et rouges placés sur une ligne de terre de sienne. Le point vert pointe ver
FREE
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.82 (144)
Indicateurs
Gann Made Easy est un système de trading Forex professionnel et facile à utiliser qui est basé sur les meilleurs principes de trading en utilisant la théorie de mr. WD Gann. L'indicateur fournit des signaux d'ACHAT et de VENTE précis, y compris les niveaux Stop Loss et Take Profit. Vous pouvez échanger même en déplacement en utilisant les notifications PUSH. VEUILLEZ ME CONTACTER APRÈS L'ACHAT POUR OBTENIR DES CONSEILS DE TRADING, DES BONUS ET L'ASSISTANT EA GANN MADE EASY GRATUITEMENT! Vous ave
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Ce logiciel de tableau de bord fonctionne sur 28 paires de devises. Il est basé sur 2 de nos principaux indicateurs (Advanced Currency Strength 28 et Advanced Currency Impulse). Il donne un excellent aperçu de l'ensemble du marché Forex. Il montre les valeurs de l'Advanced Currency Strength, la vitesse de mouvement des devises et les signaux pour 28 paires de devises dans tous les (9) délais. Imaginez
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.76 (17)
Indicateurs
M1 SNIPER est un système d'indicateurs de trading facile à utiliser. Il s'agit d'un indicateur à flèche conçu pour l'unité de temps M1. Cet indicateur peut être utilisé seul pour le scalping sur l'unité de temps M1 ou intégré à votre système de trading existant. Bien que conçu spécifiquement pour le trading sur l'unité de temps M1, ce système peut également être utilisé avec d'autres unités de temps. Initialement, j'avais conçu cette méthode pour le trading du XAUUSD et du BTCUSD. Cependant, je
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (65)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicateurs
Cet indicateur est une super combinaison de nos 2 produits Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Il fonctionne pour tous les cadres temporels et montre graphiquement l'impulsion de force ou de faiblesse pour les 8 principales devises plus un symbole ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer l'accélération de la force des devises pour tout symbole comme l'or, les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.67 (12)
Indicateurs
SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the indicator translates complex price action in
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicateurs
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Indicateurs
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicateurs
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 20% DE RÉDUCTION ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer la force de la devise pour tous les symboles comme les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier de son genre, n'importe quel symbole peut être ajouté à la 9ème ligne pour montrer la force réelle de la devise de l'or, l'argent, le pétrole, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Il s'agit d'un outil de trading unique
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicateurs
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Indicateurs
Dynamic Forex28 Navigator - L'outil de trading Forex de nouvelle génération. ACTUELLEMENT 49 % DE RÉDUCTION. Dynamic Forex28 Navigator est l'évolution de nos indicateurs populaires de longue date, combinant la puissance de trois en un : Advanced Currency Strength28 Indicator (695 avis) + Advanced Currency IMPULSE avec ALERT (520 avis) + CS28 Combo Signals (Bonus). Détails sur l'indicateur https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Qu'offre l'indicateur de force de nouvelle génération ? Tout
Volatility Master
INTRAQUOTES
5 (6)
Indicateurs
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Download Metatra
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicateurs
Indicateur de tendance, solution unique révolutionnaire pour le trading et le filtrage des tendances avec toutes les fonctionnalités de tendance importantes intégrées dans un seul outil ! Il s'agit d'un indicateur multi-période et multi-devises 100 % non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments : forex, matières premières, crypto-monnaies, indices et actions. OFFRE À DURÉE LIMITÉE : L'indicateur Support and Resistance Screener est disponible pour seulement 50 $ et à vie. (
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.73 (11)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet outil de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading professionnel. Cours en ligne, manuel utilisateur et démonstration. L'indicateur Smart Price Action Concepts est un outil très puissant à la fois pour les nouveaux et les traders expérimentés. Il regroupe plus de 20 indicateurs utiles en un seul, combinant des idées de trading avancées telles que l'analyse du trader Inner Circle et les
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicateurs
Une stratégie intraday basée sur deux principes fondamentaux du marché. L'algorithme est basé sur l'analyse des volumes et des vagues de prix à l'aide de filtres supplémentaires. L'algorithme intelligent de l'indicateur ne donne un signal que lorsque deux facteurs de marché se combinent en un seul. L'indicateur calcule les vagues d'une certaine plage sur le graphique M1 en utilisant les données de la période la plus élevée. Et pour confirmer la vague, l'indicateur utilise une analyse en volume.
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Indicateurs
Day Trader Master est un système de trading complet pour les day traders. Le système se compose de deux indicateurs. Un indicateur est un signal fléché pour acheter et vendre. C'est l'indicateur de flèche que vous obtenez. Je vous fournirai le deuxième indicateur gratuitement. Le deuxième indicateur est un indicateur de tendance spécialement conçu pour être utilisé conjointement avec ces flèches. LES INDICATEURS NE RÉPÉTENT PAS ET NE TARDENT PAS! L'utilisation de ce système est très simple. Il v
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.61 (170)
Indicateurs
Indicateur supérieur pour MT4 fournissant des signaux précis pour entrer dans un trade sans repeindre ! Il peut être appliqué à tous les actifs financiers : forex, cryptocurrencies, métaux, actions, indices.  La version MT5 est ici Il fournira des signaux de trading assez précis et vous dira quand il est préférable d'ouvrir un trade et de le fermer. Regardez la vidéo (6:22) avec un exemple de traitement d'un seul signal qui a rapporté à l'indicateur ! La plupart des traders améliorent leurs
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (5)
Indicateurs
The price is indicated only for the first   30 copies , ( 8 copies  left).                                             The next price will be increased to    $150 . The final price will be    $250. Sniper Delta Imbalance is a professional tool for deep delta analysis — the difference between buyer and seller volumes. It takes volume analysis to the next level, allowing traders to see in real time who controls the price — buyers or sellers — and to
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (656)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 26% DE RÉDUCTION La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons incorporé un certain nombre de caractéristiques exclusives et une nouvelle formule. Avec seulement UN graphique, vous pouvez lire la force de la devise pour 28 paires Forex ! Imaginez comment votre trading va s'améliorer parce que vous êtes capable de repérer le point de déclenchement exact d'une nouvelle tendance
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (2)
Indicateurs
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Indicateurs
L'indicateur « Dynamic Scalper System » est conçu pour la méthode de scalping, permettant de trader au sein des vagues de tendance. Testé sur les principales paires de devises et l'or, il est compatible avec d'autres instruments de trading. Fournit des signaux pour l'ouverture de positions à court terme le long de la tendance, avec un support supplémentaire pour les fluctuations de prix. Principe de l'indicateur : De grandes flèches déterminent la direction de la tendance. Un algorithme de gén
Auto Optimized RSI
Davit Beridze
5 (2)
Indicateurs
Auto Optimized RSI est un indicateur fléché intelligent et facile à utiliser, conçu pour fournir des signaux d’achat et de vente précis. Il utilise des simulations de trading sur des données historiques pour déterminer automatiquement les niveaux RSI les plus efficaces pour chaque instrument et période. Cet indicateur peut être utilisé comme un système de trading autonome ou intégré dans votre stratégie existante, et il est particulièrement utile pour les traders à court terme. Contrairement aux
Gold Trend 4
Sergei Linskii
Indicateurs
Gold Trend   - il s'agit d'un bon indicateur technique boursier. L'algorithme de l'indicateur analyse le mouvement du prix d'un actif et reflète la volatilité et les zones d'entrée potentielles. Les meilleurs signaux de l'indicateur: - Pour la VENTE = histogramme rouge + pointeur SHORT rouge + flèche de signalisation jaune dans la même direction + flèche rouge indiquant la direction de la tendance. - Pour l'ACHETER = histogramme bleu + pointeur LONG bleu + flèche de signalisation aqua dans l
Auto Optimized Bollinger Bands
Davit Beridze
5 (3)
Indicateurs
Bandes de Bollinger Auto-Optimisées – Outil de volatilité adaptatif basé sur le comportement réel du marché Cet indicateur avancé pour MT4 trouve automatiquement les meilleures périodes et écarts-types en simulant les trades sur les données historiques. Au lieu de paramètres fixes, il s’adapte dynamiquement aux changements du marché et à la structure des prix pour créer des bandes qui reflètent plus précisément la volatilité en temps réel. Pas besoin d’ajustements manuels. Fonctionnalités princi
MR Volume POC Levels 4
Sergey Khramchenkov
5 (3)
Indicateurs
The most crucial price level in any "Volume Profile" is the "Point of Control" . Is the price level with the highest traded volume. And mainly, is the level where the big guys start there their positions, so it's an accumulation/distribution level for smart money. The idea of the indicator arose after the "MR Volume Profile Rectangles" indicator was made. When creating the "MR Volume Profile Rectangles" indicator, we spent a lot of time comparing the volumes with those from the volume profile
Hydra Trend Rider
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicateurs
Hydra Trend Rider is a non-repainting, multi-timeframe trend indicator that delivers precise buy/sell signals and real-time alerts for high-probability trade setups. With its color-coded trend line, customizable dashboard, and mobile notifications, it's perfect for traders seeking clarity, confidence, and consistency in trend trading. Download the Metatrader 5 Version Read the User Manual here. HURRY!  Price  increasing soon! Read the product description carefully before purchasing the product. 
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicateurs
Volatility Trend System - un système de trading qui donne des signaux pour les entrées. Le système de volatilité donne des signaux linéaires et ponctuels dans le sens de la tendance, ainsi que des signaux pour en sortir, sans redessiner ni retarder. L'indicateur de tendance surveille la direction de la tendance à moyen terme, montre la direction et son changement. L'indicateur de signal est basé sur les changements de volatilité et montre les entrées sur le marché. L'indicateur est équipé de pl
Matrix Arrow Indicator MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Indicateurs
Matrix Arrow Indicator MT4 est une tendance unique 10 en 1 suivant un indicateur multi-période 100% non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments: forex, matières premières, crypto-monnaies, indices, actions.  Matrix Arrow Indicator MT4 déterminera la tendance actuelle à ses débuts, en rassemblant des informations et des données à partir d'un maximum de 10 indicateurs standard, qui sont: Indice de mouvement directionnel moyen (ADX) Indice de canal de matières premières (CC
Plus de l'auteur
Draw on chart MT5
Hispraise Chinedum Abraham
2 (1)
Indicateurs
Présentation de l'indicateur "Draw On Chart": Libérez votre créativité sur les graphiques ! Vous en avez assez de lutter pour annoter vos graphiques de trading, en essayant de donner du sens à vos analyses ou de communiquer efficacement vos idées ? Ne cherchez plus ! Nous sommes ravis de vous présenter l'indicateur "Draw On Chart", un outil révolutionnaire qui vous permet de dessiner et d'annoter facilement vos graphiques en seulement quelques clics ou quelques coups de stylet. Notre innovant
FREE
Draw on chart MT4
Hispraise Chinedum Abraham
Indicateurs
Présentation de l'indicateur "Draw On Chart": Libérez votre créativité sur les graphiques ! Vous en avez assez de lutter pour annoter vos graphiques de trading, en essayant de donner du sens à vos analyses ou de communiquer efficacement vos idées ? Ne cherchez plus ! Nous sommes ravis de vous présenter l'indicateur "Draw On Chart", un outil révolutionnaire qui vous permet de dessiner et d'annoter facilement vos graphiques en seulement quelques clics ou quelques coups de stylet. Notre innovant
FREE
History Data Downloader
Hispraise Chinedum Abraham
Indicateurs
Télécharge les données manquantes pour toutes les paires de devises disponibles dans la surveillance du marché. Très utile pour tester les EA et les stratégies et télécharger tout l'historique en une seule fois plutôt qu'individuellement. L'indicateur fonctionnera jusqu'à ce que toutes les données historiques des paires de devises sélectionnées aient été téléchargées. L'indicateur a plusieurs options : 1. Télécharger les données pour une seule paire 2. Télécharger pour la paire actuelle uniqueme
FREE
Ultimate Sniper Dashboard
Hispraise Chinedum Abraham
4.82 (22)
Indicateurs
Prix réduit à 299 $ ! Les prix peuvent augmenter à l'avenir ! Lisez la description ci-dessous ! Meilleur système d'entrée pour le tableau de bord Ultimate Sniper : NIVEAUX DYNAMIQUES ULTIMES. (Veuillez consulter mes produits) L'Ultimate Sniper Dashboard fonctionne UNIQUEMENT sur les marchés en direct en raison des limites des tests multidevises de MT4. Voici l'Ultimate-Sniper Dashboard ! Notre meilleur produit qui contient à la fois HA-Sniper, MA-Sniper et de nombreux modes spéciaux. L'Ultima
InstaScalper Dashboard
Hispraise Chinedum Abraham
Indicateurs
Avez-vous déjà eu besoin d'un gain instantané de 5 à 10 pips rapidement ?  Nous avons développé une solution puissante pour vous. Important - Lisez la description ci-dessous !  Voici InstaScalper Dash. Une véritable bête algorithmique GARANTIE de vous donner quelques pips à TOUT moment de la journée de trading, même juste avant la fermeture du marché ! Utile aussi bien pour les traders débutants que pour les experts, tout ce que vous avez à faire est simple. Associez une devise forte à une d
Ultimate Dynamic Levels
Hispraise Chinedum Abraham
4.7 (10)
Indicateurs
Actuellement en réduction pour les vacances à 399 $ ! Les prix peuvent augmenter à l'avenir. Lisez la description ci-dessous !  Présentation d'Ultimate Dynamic Levels - le MEILLEUR indicateur d'entrée pour le tableau de bord Ultimate Sniper ! Entrées opportunes à risque extrêmement faible et RR élevé ! !! Trouvez le tableau de bord Ultimate Sniper Dashboard ICI. La capacité la plus importante pour les traders débutants et professionnels est de dire exactement où et quand un marché est le plus
Custom Ultimate Sniper Dashboard
Hispraise Chinedum Abraham
5 (2)
Utilitaires
Cet indicateur Custom Ultimate Sniper Dashboard est une mise à niveau de l'indicateur original Ultimate Sniper Dashboard. Il fonctionne avec jusqu'à 98 algorithmes différents pour s'assurer qu'il capture la vraie nature d'une tendance sur une classe d'actifs avec laquelle vous travaillez. Il s'agit d'une réponse directe à un grand nombre de suggestions et de conseils que nous avons reçus de la plupart de nos clients pendant plusieurs mois.   Cette version personnalisée est entièrement personnali
Click Trade Manager
Hispraise Chinedum Abraham
5 (1)
Utilitaires
Click trade manager est notre meilleur produit à ce jour ! La meilleure solution pour les traders débutants et professionnels ! Protégez votre société d'accessoires FTMO/MFF ou vos comptes personnels contre le dépassement des limites de drawdown. L'EA ferme automatiquement toutes les transactions, afin qu'elles n'atteignent jamais vos limites de drawdown. Vous avertit si une transaction risque de dépasser votre limite de drawdown. Ferme automatiquement les transactions lorsque votre objectif d
Ultimate Dynamic Levels MT5
Hispraise Chinedum Abraham
Indicateurs
Actuellement en réduction pour les vacances à 399 $ ! Les prix peuvent augmenter à l'avenir. Lisez la description ci-dessous !   Présentation d'Ultimate Dynamic Levels - le MEILLEUR indicateur d'entrée pour le tableau de bord Ultimate Sniper ! Entrées opportunes à risque extrêmement faible et RR élevé ! !! Trouvez le tableau de bord Ultimate Sniper Dashboard ICI. La capacité la plus importante pour les traders débutants et professionnels est de dire exactement où et quand un marché est le plus
Custom Ultimate Sniper Dashboard MT5
Hispraise Chinedum Abraham
Utilitaires
Cet indicateur Custom Ultimate Sniper Dashboard est une mise à niveau de l'indicateur original Ultimate Sniper Dashboard. Il fonctionne avec jusqu'à 98 algorithmes différents pour s'assurer qu'il capture la vraie nature d'une tendance sur une classe d'actifs avec laquelle vous travaillez. Il s'agit d'une réponse directe à un grand nombre de suggestions et de conseils que nous avons reçus de la plupart de nos clients pendant plusieurs mois.   Cette version personnalisée est entièrement personnali
Click Trade Manager MT5
Hispraise Chinedum Abraham
Utilitaires
Click trade manager est notre meilleur produit à ce jour ! La meilleure solution pour les traders débutants et professionnels ! Protégez votre société d'accessoires FTMO/MFF ou vos comptes personnels contre le dépassement des limites de drawdown. L'EA ferme automatiquement toutes les transactions, afin qu'elles n'atteignent jamais vos limites de drawdown. Vous avertit si une transaction risque de dépasser votre limite de drawdown. Ferme automatiquement les transactions lorsque votre objectif d
Filtrer:
elite luis
3483
elite luis 2023.03.02 03:33 
 

Excellent Support from Author and super prompt response, Thanks alot this is an indispensable valuable tools to add on my 3rd purchase already! Sniper Dashboard + Dynamic Level + Scroller! Big Thank you to Author! :) Can you please make the scroller available for MT5 also? I want to purchase also....

Hispraise Chinedum Abraham
3798
Réponse du développeur Hispraise Chinedum Abraham 2023.03.02 15:14
Thanks for your review! I will let you know as soon as there's an MT5 version.
musicpurucom
1411
musicpurucom 2022.09.24 15:55 
 

Excellent. I have a request for future version. I want to watch my monitor from a distant for my weak eye. Could you change the vertical line to changeable width and color?

Hispraise Chinedum Abraham
3798
Réponse du développeur Hispraise Chinedum Abraham 2022.09.24 16:18
Hi friend, Thank you for your review. I have sent you a pm.
Kuang Fan Zhong Shan
562
Kuang Fan Zhong Shan 2022.09.15 10:52 
 

Good job! MTF analysis can be done easily.

Hispraise Chinedum Abraham
3798
Réponse du développeur Hispraise Chinedum Abraham 2022.09.15 11:38
Thank you.
Arhyel Mshelia
365
Arhyel Mshelia 2022.09.14 18:37 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Hispraise Chinedum Abraham
3798
Réponse du développeur Hispraise Chinedum Abraham 2022.09.14 18:46
Thanks for your review.
22420899
14
22420899 2022.08.24 15:26 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Hispraise Chinedum Abraham
3798
Réponse du développeur Hispraise Chinedum Abraham 2022.08.24 17:15
Glad you like it.
[Supprimé] 2022.08.24 04:25 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Hispraise Chinedum Abraham
3798
Réponse du développeur Hispraise Chinedum Abraham 2022.08.24 17:15
You're welcome.
Répondre à l'avis