Sync Scroller for MT4
- Indicateurs
- Hispraise Chinedum Abraham
- Version: 1.0
- Activations: 5
Cet indicateur fait défiler plusieurs graphiques simultanément lorsque vous faites défiler le graphique auquel l'indicateur est attaché.
Il est utile pour tester des stratégies multi-périodes, des stratégies multi-paires, surveiller plusieurs graphiques à la fois et regarder en arrière pour voir comment plusieurs marchés se sont comportés historiquement en même temps.
L'indicateur est léger et peut être utilisé pour déplacer jusqu'à 99 graphiques en même temps.
Excellent Support from Author and super prompt response, Thanks alot this is an indispensable valuable tools to add on my 3rd purchase already! Sniper Dashboard + Dynamic Level + Scroller! Big Thank you to Author! :) Can you please make the scroller available for MT5 also? I want to purchase also....