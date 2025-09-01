Visual ATR Candlestick Scanner Pro
- Indicateurs
- Ich Khiem Nguyen
- Version: 2.0
- Mise à jour: 1 septembre 2025
- Activations: 5
🚀 VISUAL ATR CANDLESTICK SCANNER PRO 🚀
L'indicateur intelligent de reconnaissance de figures en chandeliers pour les nouveaux traders.
🎯 RENCONTREZ-VOUS CES DIFFICULTÉS ?
❌ Vous fixez le graphique sans savoir quelle figure en chandelier apparaît ?
❌ Vous manquez des opportunités en or parce que vous ne reconnaissez pas les signaux à temps ?
❌ Vous perdez de l'argent en entrant sur des figures faibles et peu fiables ?
✅ LA SOLUTION PARFAITE POUR VOUS !
🌟 FONCTIONNALITÉS EXCEPTIONNELLES - AUCUN CODAGE REQUIS !
🔥 1. RECONNAISSANCE AUTOMATIQUE DE PLUS DE 25 FIGURES EN CHANDELIERS PROFESSIONNELLES
🚀 Groupe Fortement Haussier : Englobante haussière, Trois soldats blancs, Étoile du matin, Kicker haussier...
📉 Groupe Fortement Baissier : Englobante baissière, Trois corbeaux noirs, Étoile du soir, Kicker baissier...
🔥 Groupe de Renversement Fort : Marteau, Étoile filante, Doji, Harami...
⚖️ Et de nombreuses autres figures classées scientifiquement.
🎨 2. 100% VISUEL - VOYEZ-LE, COMPRENEZ-LE INSTANTANÉMENT
✨ Coloration automatique des bougies :
🟢 Vert : Figure fortement haussière
🔴 Rouge : Figure fortement baissière
🔵 Bleu : Signal neutre
✨ Affiche le nom de la figure directement sur le graphique - Plus besoin de deviner !
🛡️ 3. FILTRE ATR INTELLIGENT - AFFICHE UNIQUEMENT LES SIGNAUX FORTS
🎯 Pourquoi est-ce important ?
Élimine 90% des signaux faibles et peu fiables.
N'affiche que les figures avec une amplitude > 0.3 ATR (personnalisable).
Augmente le taux de réussite de 3 à 5 fois par rapport à l'absence de filtre.
🔧 Personnalisation facile :
Période ATR : 14 (par défaut, réglable)
Multiplicateur ATR : 0.3 (peut être augmenté/diminué à volonté)
🔔 4. ALERTES INTELLIGENTES - NE MANQUEZ JAMAIS UNE OPPORTUNITÉ
📱 Recevez une notification instantanée lorsqu'une figure apparaît :
Format : [EURUSD] [H1] [Englobante Haussière]
Activez/désactivez à volonté.
Fonctionne 24/7 même lorsque vous n'êtes pas devant l'écran.
💡 AVANTAGES SUPÉRIEURS POUR LES NOUVEAUX TRADERS
🎓 1. APPRENEZ EN TRADANT
Voyez le nom de la figure → Apprenez et mémorisez automatiquement.
Observez les couleurs → Comprenez la tendance.
De novice → à expert en quelques mois seulement.
⏰ 2. ÉCONOMISEZ 90% DU TEMPS D'ANALYSE
Plus besoin de fixer les graphiques pendant des heures.
Les figures apparaissent automatiquement, vous n'avez qu'à décider d'entrer en position.
Plus de temps libre, une plus grande efficacité.
💰 3. AUGMENTEZ SIGNIFICATIVEMENT VOTRE TAUX DE RÉUSSITE
Le filtre ATR élimine les signaux faibles.
Ne tradez que les figures avec une forte amplitude.
Minimisez les risques, maximisez les profits.
🔧 4. PERSONNALISATION FLEXIBLE - SANS CODAGE
Activez/désactivez des groupes de figures selon votre stratégie.
Ajustez la sensibilité du filtre ATR.
Convient à tous les styles de trading.
🏆 POURQUOI CHOISIR VISUAL ATR CANDLESTICK SCANNER PRO ?
✅ COMPARÉ À L'APPRENTISSAGE MANUEL DES FIGURES EN CHANDELIERS :
| Méthode traditionnelle | Visual ATR Candlestick Scanner Pro |
| :--- | :--- |
| 🔴 Prend 6-12 mois à apprendre | ✅ Utilisez-le immédiatement |
| 🔴 Facile de se tromper d'identification | ✅ Précis à 99,9% |
| 🔴 Manque de nombreuses opportunités | ✅ Ne manquez jamais une opportunité |
| 🔴 Stressant, fatiguant | ✅ Confortable, confiant |
✅ COMPARÉ AUX AUTRES INDICATEURS :
Reconnaît le plus de figures : 25+ figures contre 3-5.
Dispose d'un filtre ATR exclusif : Élimine les signaux faibles.
Le plus visuel : Couleurs + noms des figures + alertes.
Classification scientifique : 5 groupes clairs par niveau de fiabilité.
🎯 CONVIENT À :
👨💼 Traders débutants :
Ne savent pas comment identifier les figures en chandeliers.
Veulent apprendre rapidement et efficacement.
Ont besoin d'un outil de soutien fiable.
👩💻 Traders occupés :
N'ont pas beaucoup de temps pour l'analyse.
Veulent recevoir des alertes automatiques.
Ont besoin d'une grande efficacité en peu de temps.
🎓 Traders souhaitant s'améliorer :
Veulent trader de manière plus professionnelle.
Ont besoin d'un filtre de signaux intelligent.
Veulent augmenter leur taux de réussite.
🚀 COMMENCEZ DÈS AUJOURD'HUI !
📋 GUIDE D'UTILISATION SUPER SIMPLE :
Installer : Copiez le fichier dans le dossier Indicators.
Glisser-déposer : Faites-le glisser sur le graphique à analyser.
Personnaliser : Sélectionnez les groupes de figures à afficher.
Ajuster l'ATR : Définissez un seuil de filtrage approprié (0.3 par défaut).
Activer les alertes : Recevez des notifications pour les nouvelles figures.
Commencer à trader : Observez les couleurs et prenez votre décision.
⚙️ PARAMÈTRES RECOMMANDÉS POUR LES DÉBUTANTS :
Période ATR : 14
Multiplicateur ATR : 0.3 (figures fortes) ou 0.2 (plus sensible)
Afficher les étiquettes : Activé (pour apprendre les noms des figures)
Envoyer les alertes : Activé (pour ne rien manquer)
Figures fortes : Tout activer (les signaux les plus fiables)
⚡ CONCLUSION :
VISUAL ATR CANDLESTICK SCANNER PRO n'est pas seulement un indicateur ordinaire - c'est un mentor virtuel qui vous aide à passer de trader débutant à expert en reconnaissance de figures en chandeliers.
🎁 VOUS OBTIENDREZ :
✅ Un outil pour reconnaître automatiquement plus de 25 figures en chandeliers.
✅ Un filtre ATR intelligent qui élimine les signaux faibles.
✅ Une interface intuitive et facile à utiliser.
✅ Des alertes intelligentes 24/7.
🔥 NE LAISSEZ PAS PASSER L'OPPORTUNITÉ DE DEVENIR UN TRADER PROFESSIONNEL !
Laissez VISUAL ATR CANDLESTICK SCANNER PRO devenir l'arme secrète de votre parcours de trading !