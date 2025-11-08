Rossi Campos Ultra Trader Bollinger Bands EA

ROSSI CAMPOS ULTRA TRADER EA – Le Gardien Intelligent de Vos Profits !

Pourquoi a-t-il été créé ?
Les solutions disponibles sur le marché étaient complexes, lourdes ou ne fonctionnaient tout simplement pas comme prévu. J’ai décidé de créer un outil léger, précis et fiable.

Caractéristiques Exclusives :

  • Léger et stable — Zéro blocage ou conflit.

  • Configuration intuitive — Remplissez les champs et c’est prêt !

  • Précision millimétrique — Calculs basés sur le tick actuel.

  • Universel — Fonctionne sur tout actif et toute unité de temps.

  • Entièrement automatique — Aucune intervention manuelle requise.

Performance :
Du 1er au 31 janvier 2025, le ROSSI CAMPOS ULTRA TRADER EA a atteint un taux de réussite de 92 % lors du backtest, en opérant sur les contrats à terme mini WIN$N, avec une latence de 10 ms, 1 contrat et le Martingale activé. Le test a été réalisé sur la liquidité réelle du marché, sans ajustements artificiels.


