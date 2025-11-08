Rossi Campos Ultra Trader Bollinger Bands EA
- Utilitaires
- Heber Henrique Penow Campos
- Version: 1.0
- Activations: 5
ROSSI CAMPOS ULTRA TRADER EA – Le Gardien Intelligent de Vos Profits !
Pourquoi a-t-il été créé ?
Les solutions disponibles sur le marché étaient complexes, lourdes ou ne fonctionnaient tout simplement pas comme prévu. J’ai décidé de créer un outil léger, précis et fiable.
Caractéristiques Exclusives :
-
Léger et stable — Zéro blocage ou conflit.
-
Configuration intuitive — Remplissez les champs et c’est prêt !
-
Précision millimétrique — Calculs basés sur le tick actuel.
-
Universel — Fonctionne sur tout actif et toute unité de temps.
-
Entièrement automatique — Aucune intervention manuelle requise.
Performance :
Du 1er au 31 janvier 2025, le ROSSI CAMPOS ULTRA TRADER EA a atteint un taux de réussite de 92 % lors du backtest, en opérant sur les contrats à terme mini WIN$N, avec une latence de 10 ms, 1 contrat et le Martingale activé. Le test a été réalisé sur la liquidité réelle du marché, sans ajustements artificiels.