Correlation Monitor

Correlation Monitor est un indicateur qui permet de détecter rapidement les relations entre instruments : il aide à trouver des paires présentant une forte corrélation positive/négative, à repérer des divergences et à prendre des décisions plus étayées pour la couverture, le pair trading et le trading en panier.

Meta traider 4.

Fonctionnalités clés

• Matrice de corrélation et liste compacte : affiche instantanément l’intensité des liens entre les symboles sélectionnés ; le codage couleur facilite la lecture.

• Mini‑graphique de l’instrument corrélé, synchronisé avec la zone visible du graphique principal, pour une comparaison claire des mouvements.

• Mode Top‑5 : met en évidence les liens positifs et négatifs les plus forts pour une focalisation rapide.

• Multi‑unités de temps : évaluation sur différentes périodes avec fenêtre de calcul paramétrable (nombre de barres).

• Prend en charge tous les symboles de l’« Observation du marché (Market Watch) », y compris non standard.

• Optimisé en ressources : mises à jour soignées avec une charge minimale même pour de grandes listes de symboles.

• Interface multilingue pour plus de 50 langues, avec détection automatique de la langue du terminal pour localiser messages et titres.

• Actualisation rapide des données lors du changement de graphique.

Correlation Monitor fait gagner du temps dans la comparaison routinière des instruments grâce à une solution tout‑en‑un et aide à agir plus vite : éviter la double exposition, trouver des paires de couverture potentielles et repérer les divergences de tendance sur plusieurs unités de temps.

Paramètres

Correlation pair symbol — symbole par rapport auquel l’instrument courant est comparé pour calculer la corrélation (deuxième symbole, p. ex. : GBPUSD). Commutable directement dans le panneau de l’indicateur : cliquez sur le nom de l’instrument dans l’en‑tête du panneau et choisissez un autre symbole dans la liste Observation du marché (Market Watch).

Number of bars to analyze — nombre de barres utilisées pour le calcul de la corrélation sur les unités de temps sélectionnées.

Remarques importantes

L’indicateur ne trade pas de manière autonome et ne garantit aucun profit — il fournit des informations claires et visuelles sur les relations entre instruments afin d’être utilisées dans votre propre système de trading.


