RiskMaster EA Pro – Assistant de Trading Premium

Le seul EA qui gère automatiquement vos ordres sur le marché et calcule les lots pour un trading professionnel et responsable.

Cet EA n'est pas un robot magique mais un réel outil professionnel pour une gestion optimisée de votre temps et de votre capital.

Fonctionnalités principales :

Gestion complète de tous les ordres : Buy, Sell, Buy/Sell Limit et Stop.

Calcul automatique du lot selon le risque défini en $.

Indication prévisionnelle du risque exact en $ avant confirmation.



Boutons Buy/Sell directement sur le graphique.

SL & TP ajustables en direct via curseur.

Compatible avec toutes les paires CFD (voir liste incluse).

Trading sécurisé et responsable :

Vérification du prix ASK/BID pour une exécution précise.

Vérification de l’appel de marge avant chaque trade.

Vérification du lot et du risque avant chaque trade (ordre refusé si le risque réel dépasse le risque demandé).

Annulation des ordres en attente qui n’ont pas été exécutés au TP.

Avantages clés :

Gestion complète et automatisée des ordres exécutés sur le marché.

Calcul intelligent des lots pour un risque parfaitement maîtrisé.

Conçu pour un trading précis, efficace et sécurisé.

Permet de rester concentré, de réduire le stress et d’améliorer la discipline.

Pour une version personnalisée adaptée à votre capital et à votre stratégie, contactez-nous pour un devis.

Facilité d’utilisation & d'installation :

Installation simple, sans fichiers externes.

100 % sécurisé, garanti 100 % sans virus, optimisé pour plantage (quasi) impossible !

Idéal pour traders débutants et professionnels.

appuyer dans la fenêtre hors des champs pour actualiser le risque réel)

Infos version :

50 lots maximum et risque maximum 100 000 $ par position dans la version par défaut.

Compatible VPS, pour un trading 24/7 fiable.

Version disponible en anglais et en français sur demande.

Option premium : adaptation personnalisée de l’EA à votre capital et à vos besoins, incluant l’ajout de nouvelles paires CFD et la modification des limites (lot max / risque max) pour un EA 100 % personnel.

Sur demande — contactez-nous pour un devis.

LISTE CFD DISPONIBLE :

Métaux

XAUUSD

XAGUSD

Indices

DAX40 / GER40

JPN225, JP225, NIKKEI225, NI225

NAS100, NASDAQ100, US100, NDX, NASDAQ, NAS100cash, US100cash

US500, SPX500, SPX, SP500, S&P500, SPXcash, US500cash

US30, DJ30, DJI, DOW, US30cash, DJ30cash

UK100, FTSE100, FTSE, UK100cash

Forex

AUDCAD

AUDCHF

AUDNZD

AUDUSD

CADCHF

CADJPY

EURAUD

EURCAD

EURCHF

EURGBP

EURJPY

EURNZD

EURUSD

GBPAUD

GBPCAD

GBPCHF

GBPJPY

GBPNZD

USDCAD

USDCHF

USDJPY

Crypto

BTCUSD

ETHUSD

Énergie

XBRUSD

XTIUSD

(Autorisez le trading algorithmique sur la plateforme MT5 et cochez la case dans les paramètres de l’EA lors de l’ajout sur le graphique)