ZigzagGridMartinEA
- Utilitaires
- Nurettin Polat
- Version: 1.3
- Mise à jour: 15 septembre 2025
- Activations: 5
Résumé : Cet EA construit une grille symétrique avec des ordres au marché et active les modules Buy/Sell selon la direction du ZigZag. Il peut augmenter la taille des lots via martingale et se réinitialise lorsque le changement d’equity atteint vos seuils Global Profit % / Global Loss %, lors d’un changement de direction ZigZag ou via Close All / Flip. Tous les paramètres sont modifiables en direct depuis le panneau.
Comment ça marche
-
Lecture de la direction ZigZag (mode AutoZZ).
-
up → seul le module Buy est actif
-
down → seul le module Sell est actif
-
-
Si le module est actif et que la distance ≥ GridStep par rapport à la position la plus proche de ce module, l’EA ouvre un nouvel ordre au marché.
-
Optionnel : TP/SL par position.
-
Martingale activée :
lot = lot_de_base × (Multiplicator ^ nb_positions_ouvertes_du_module) .
-
Quand la variation d’equity atteint Global Profit % ou Global Loss %, reset : fermeture des positions (selon votre réglage), puis relance de la séquence initiale.
-
Au changement de direction ZigZag, l’EA reset si KeepPositionsOnDirChange = false .
Raccourcis du panneau
-
Start / Stop – démarrer / mettre en pause l’EA.
-
Close All – fermer les positions (de tout le compte ou seulement de cet EA, selon l’option).
-
Flip – inverser le côté actif (valable en AutoZZ/BuyOnly/SellOnly).
-
Lignes d’info – Solde/Equity/Marge, P&L, nombre de trades & volume, % d’equity, multiplicateurs de martingale.
Paramètres clés & points d’attention
1) Général
-
TradeMode : AutoZZ , BuyOnly , SellOnly , Both
-
AutoZZ : plus prudent, ne trade qu’un seul côté avec biais ZigZag.
-
Both : les deux côtés ouverts (exposition et marge plus élevées).
-
-
GlobalProfit% / GlobalLoss% – niveaux d’equity déclenchant le reset.
-
CloseAllPositionsOnReset
-
true : fermer toutes les positions du compte.
-
false : ne fermer que ce symbole et les magic de cet EA.
-
-
KeepPositionsOnDirChange
-
false (recommandé) : reset lors des flips ZigZag pour éviter de lutter contre la nouvelle tendance.
-
2) ZigZag (Depth / Deviation / Backstep)
-
Valeurs plus grandes = moins de bruit, moins de retournements.
-
Trop petites = flips/resets fréquents, sur-trading.
3) Grille & TP/SL (modules Buy & Sell)
-
GridStepPoints – espacement en points par rapport à l’entrée ouverte la plus proche du module.
-
En FX 5 décimales : 1 pip = 10 points (ex. 50 points = 5 pips).
-
-
TP/SL par position – niveaux fixes pour chaque ordre.
-
Trop serrés → sensibles au spread et au slippage.
-
4) Martingale
-
Activer UseMartingale et définir Multiplier > 1,00.
-
≤ 1,00 : l’EA avertit et n’augmente pas le lot.
-
Risque : en forte tendance, la taille grossit vite ; associez une GlobalLoss% raisonnable.
5) Type de lot
-
Fixed – lot de base constant.
-
Auto – lot_de_base = (Equity / 10 000) × AutoLot
-
Ex. : Equity 3 000 $, AutoLot = 0,02 → 0,006 lot.
-
AutoLot n’est pas un pourcentage ; pensez-le comme « lots par 10k d’equity ».
-
6) Magic numbers
-
InpMagicBuy / InpMagicSell – évitez les collisions avec d’autres EA.
7) Dépendances
-
Indicateur ZigZag compilé dans Indicators\Examples\ZigZag requis.
-
S’il manque, AutoZZ n’opère pas (pause + avertissement).
-
Presets sûrs pour démarrer (paires majeures, M15–H1)
Prudent (démo / premier essai)
-
TradeMode : AutoZZ
-
GlobalProfit% / GlobalLoss% : 1,0–2,0 / 2,0–3,0
-
KeepPositionsOnDirChange : false
-
GridStepPoints : 80–120 (8–12 pips)
-
TP/SL par position : Off (observer d’abord)
-
Martingale : Off
-
Lot : Fixed 0,01 ou AutoLot 0,01 (≈ 0,01 par 10k)
Équilibré
-
TradeMode : AutoZZ
-
GlobalProfit% / GlobalLoss% : 2–3 / 3–4
-
GridStepPoints : 60–90 (6–9 pips)
-
TP par position : On, TP = 100–150 pts (10–15 pips)
-
Martingale : On, Multiplier = 1,3–1,5
-
AutoLot : 0,02 (≈ 0,02 par 10k)
Agressif (tests uniquement / utilisateurs expérimentés)
-
TradeMode : Both ou AutoZZ
-
GlobalProfit% / GlobalLoss% : 4–6 / 5–7
-
GridStepPoints : 40–60 (4–6 pips)
-
TP/SL par position : On, TP = 80–120, SL = 150–250 pts
-
Martingale : 1,7–2,0 (très risqué)
-
AutoLot : 0,03–0,05
Note : Sur crypto/commodités et autres actifs volatils, augmentez GridStep et élargissez TP/SL. Vérifiez toujours la spécification points/pips du symbole avant de fixer les valeurs.
Conseils pratiques
-
Réglage ZigZag : Depth/Deviation plus élevés → moins de « faux » flips, resets plus rares.
-
Spread/Slippage : l’EA utilise trade.SetDeviationInPoints(3) . Évitez les TP/SL ultra serrés aux heures de spread élevé.
-
Unité de temps : sur H1, des GridStep et TP plus larges sont souvent plus stables.
-
Pas de plafond interne de positions : vos vrais fusibles sont GlobalLoss% et un Multiplier modéré.
-
Bouton Flip : utile pour inverser manuellement le biais ; inopérant en Both.
-
Portée du reset : si d’autres EA tournent sur le compte, laissez CloseAllPositionsOnReset = false pour ne fermer que les trades de cet EA.
-
Disponibilité : VPS recommandé pour ne manquer aucun reset ni action du panneau.
-
Parcours de déploiement : backtest → démo → petit réel, en montée progressive.
Liste de contrôle avant lancement
-
ZigZag présent, compilé et chargé ?
-
Spécifs du symbole (point, lot min/max/pas) cohérentes avec vos réglages de lot/points ?
-
TradeMode correct (AutoZZ recommandé) ?
-
GlobalProfit% / GlobalLoss% adaptés à votre risque ?
-
GridStep dimensionné à la volatilité ?
-
Avec martingale, commencer par Multiplier ≤ 1,5 ?
-
Magic numbers sans conflit avec d’autres EA ?
-
Bouton Start pressé et log vérifié (alertes/erreurs) ?
Avertissement
La combinaison grille + martingale est à haut risque. Testez progressivement, fixez toujours une protection basée sur l’equity (GlobalLoss%) et débutez sur un seul symbole avec petite taille. Ceci n’est pas un conseil en investissement ; vous assumez l’entière responsabilité des résultats.