ZigzagGridMartinEA

Robot Martingale à Grille pilotée par ZigZag

Résumé : Cet EA construit une grille symétrique avec des ordres au marché et active les modules Buy/Sell selon la direction du ZigZag. Il peut augmenter la taille des lots via martingale et se réinitialise lorsque le changement d’equity atteint vos seuils Global Profit % / Global Loss %, lors d’un changement de direction ZigZag ou via Close All / Flip. Tous les paramètres sont modifiables en direct depuis le panneau.

Comment ça marche

Lecture de la direction ZigZag (mode AutoZZ). up → seul le module Buy est actif

down → seul le module Sell est actif Si le module est actif et que la distance ≥ GridStep par rapport à la position la plus proche de ce module, l’EA ouvre un nouvel ordre au marché. Optionnel : TP/SL par position. Martingale activée :

lot = lot_de_base × (Multiplicator ^ nb_positions_ouvertes_du_module) . Quand la variation d’equity atteint Global Profit % ou Global Loss %, reset : fermeture des positions (selon votre réglage), puis relance de la séquence initiale. Au changement de direction ZigZag, l’EA reset si KeepPositionsOnDirChange = false .

Raccourcis du panneau

Start / Stop – démarrer / mettre en pause l’EA.

Close All – fermer les positions (de tout le compte ou seulement de cet EA, selon l’option).

Flip – inverser le côté actif (valable en AutoZZ/BuyOnly/SellOnly).

Lignes d’info – Solde/Equity/Marge, P&L, nombre de trades & volume, % d’equity, multiplicateurs de martingale.

Paramètres clés & points d’attention

1) Général

TradeMode : AutoZZ , BuyOnly , SellOnly , Both AutoZZ : plus prudent, ne trade qu’un seul côté avec biais ZigZag. Both : les deux côtés ouverts (exposition et marge plus élevées).

GlobalProfit% / GlobalLoss% – niveaux d’equity déclenchant le reset .

CloseAllPositionsOnReset true : fermer toutes les positions du compte. false : ne fermer que ce symbole et les magic de cet EA.

KeepPositionsOnDirChange false (recommandé) : reset lors des flips ZigZag pour éviter de lutter contre la nouvelle tendance.



2) ZigZag (Depth / Deviation / Backstep)

Valeurs plus grandes = moins de bruit , moins de retournements.

Trop petites = flips/resets fréquents, sur-trading.

3) Grille & TP/SL (modules Buy & Sell)

GridStepPoints – espacement en points par rapport à l’entrée ouverte la plus proche du module. En FX 5 décimales : 1 pip = 10 points (ex. 50 points = 5 pips ).

TP/SL par position – niveaux fixes pour chaque ordre. Trop serrés → sensibles au spread et au slippage .



4) Martingale

Activer UseMartingale et définir Multiplier > 1,00 .

≤ 1,00 : l’EA avertit et n’augmente pas le lot.

Risque : en forte tendance, la taille grossit vite ; associez une GlobalLoss% raisonnable.

5) Type de lot

Fixed – lot de base constant.

Auto – lot_de_base = (Equity / 10 000) × AutoLot Ex. : Equity 3 000 $ , AutoLot = 0,02 → 0,006 lot . AutoLot n’est pas un pourcentage ; pensez-le comme « lots par 10k d’equity ».



6) Magic numbers

InpMagicBuy / InpMagicSell – évitez les collisions avec d’autres EA.

7) Dépendances

Indicateur ZigZag compilé dans Indicators\Examples\ZigZag requis. S’il manque, AutoZZ n’opère pas (pause + avertissement).



Presets sûrs pour démarrer (paires majeures, M15–H1)

Prudent (démo / premier essai)

TradeMode : AutoZZ

GlobalProfit% / GlobalLoss% : 1,0–2,0 / 2,0–3,0

KeepPositionsOnDirChange : false

GridStepPoints : 80–120 (8–12 pips)

TP/SL par position : Off (observer d’abord)

Martingale : Off

Lot : Fixed 0,01 ou AutoLot 0,01 (≈ 0,01 par 10k)

Équilibré

TradeMode : AutoZZ

GlobalProfit% / GlobalLoss% : 2–3 / 3–4

GridStepPoints : 60–90 (6–9 pips)

TP par position : On, TP = 100–150 pts (10–15 pips)

Martingale : On, Multiplier = 1,3–1,5

AutoLot : 0,02 (≈ 0,02 par 10k)

Agressif (tests uniquement / utilisateurs expérimentés)

TradeMode : Both ou AutoZZ

GlobalProfit% / GlobalLoss% : 4–6 / 5–7

GridStepPoints : 40–60 (4–6 pips)

TP/SL par position : On, TP = 80–120 , SL = 150–250 pts

Martingale : 1,7–2,0 (très risqué)

AutoLot : 0,03–0,05

Note : Sur crypto/commodités et autres actifs volatils, augmentez GridStep et élargissez TP/SL. Vérifiez toujours la spécification points/pips du symbole avant de fixer les valeurs.

Conseils pratiques

Réglage ZigZag : Depth/Deviation plus élevés → moins de « faux » flips, resets plus rares.

Spread/Slippage : l’EA utilise trade.SetDeviationInPoints(3) . Évitez les TP/SL ultra serrés aux heures de spread élevé.

Unité de temps : sur H1, des GridStep et TP plus larges sont souvent plus stables.

Pas de plafond interne de positions : vos vrais fusibles sont GlobalLoss% et un Multiplier modéré.

Bouton Flip : utile pour inverser manuellement le biais ; inopérant en Both .

Portée du reset : si d’autres EA tournent sur le compte, laissez CloseAllPositionsOnReset = false pour ne fermer que les trades de cet EA.

Disponibilité : VPS recommandé pour ne manquer aucun reset ni action du panneau.

Parcours de déploiement : backtest → démo → petit réel, en montée progressive.

Liste de contrôle avant lancement

ZigZag présent, compilé et chargé ? Spécifs du symbole (point, lot min/max/pas) cohérentes avec vos réglages de lot/points ? TradeMode correct (AutoZZ recommandé) ? GlobalProfit% / GlobalLoss% adaptés à votre risque ? GridStep dimensionné à la volatilité ? Avec martingale, commencer par Multiplier ≤ 1,5 ? Magic numbers sans conflit avec d’autres EA ? Bouton Start pressé et log vérifié (alertes/erreurs) ?

Avertissement

La combinaison grille + martingale est à haut risque. Testez progressivement, fixez toujours une protection basée sur l’equity (GlobalLoss%) et débutez sur un seul symbole avec petite taille. Ceci n’est pas un conseil en investissement ; vous assumez l’entière responsabilité des résultats.



