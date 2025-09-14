Keys to gold

Торговая система «Keys to gold» (далее именуемый Робот).

Для гарантированного сохранения Ваших средств, Робот имеет автоматическую функцию "Защита депозита".

  Робот содержит более 30 торговых функций  для ручной торговли, а также 2 варианта автоторговли:

1. Автоторговля с фиксированным лотом  7 валютных пар:  XAUUSDEURUSD, EURJPY, USDCAD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF.

2. Автоторговля лотом, с расчетом по свободной марже, для этих же 7 валютных пар.


      Этот  Робот предназначен для онлайн-торговли на рынке FOREX. Можно торговать, в автоматическом, полуавтоматическом, и в ручном режимах, с надежной автоматической защитой Вашего капитала. В Роботе используются, как виртуальные тейк-профит и стоп-лосс, так и установка их в реальном варианте. При этом, используется сложный механизм выбора входа в рынок, сочетающийся со стратегией следования за трендом. 

      Это приложение представляет собой активную графическую торговую панель (далее —  Панель):

      Панель состоит из информационных статистических таблиц, окон ввода данных и функциональных кнопок для управления автоторговлей и торговлей руками.  

1. Стартовое меню Робота — Скриншот поз. 1, расшифровка информации о действиях при установке Робота на график приведена ниже. 

2. Полное изображение Панели открытой на графике   —  Скриншот поз. 2;

3. Сокращенное изображение Панели, без графических объектов и с частичным ограничением статистики — Скриншот поз. 3.

4. Изображение информационных статистических таблиц истории торговли на реальном счете — Скриншот поз. 2.

     Этот Робот может быть использован, как  для полностью автоматической торговли в двух вариантах, так и для торговли руками по Вашей стратегии. Для полностью автоматической торговли, входные параметры оптимально настроены по умолчанию, только для 7 валютных пар: XAUUSD, EURUSD, EURJPY, USDCAD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF и set-файлы не нужны. 

     При практическом использовании этой программы для торговли, нет необходимости открывать входные параметры Робота, так как все действия можно выполнять на открытом графике, с помощью  графических кнопок, а изменять параметры переменных, можно через корректировку значений в окнах ввода данных Панели.

                 Примеры практического использования Робота:

 Робот показывает отличные результаты при торговле на инструменте XAUUSD.

Пример 1: Визуально программа показана в работе на реальном счете график XAUUSD. В этом видео Вы увидите Таблицу истории торговли.(Видеоклип на YouTube).  После просмотра видео, обратите внимание на результат автоматической торговли на инструменте XAUUSD. Результат зафиксирован в кадре с Таблицей истории торговли.

Пример 2: Результат сохранения капитала  Роботом на реальном счете на графике  XAUUSD: Скриншот поз. 4.

Пример 3: Отчет о торговле Роботом на Тестере Стратегий на графике  XAUUSD:     Скриншот поз. 5.


Внимание: Для практической торговли, эту программу можно использовать на демо или реальном счёте, только после покупки.  Вы можете просмотреть скачанную демо версию  на Тестере Стратегий. Это можно сделать  используя любую валютную пару, но для наглядности, используйте пары из состава выше перечисленных  7 валютных пар.  Инструкция по установке на Тестер Стратегий приведена ниже.  


Отвечаю на вопросы клиентов программы:

 Вопрос:

     Вы могли бы подробнее рассказать про работу и принцип защиты капитала, пожалуйста.
Я как раз ищу безопасного робота, которому можно было бы доверить крупные депозиты, без опасения что в один момент все сольется.

Ответ:

1. Эта программа, при использовании режима автоторговли, рассчитывает безопасный объем лотов открываемых, как рыночных, так и отложенных позиций, исходя из процента загрузки депозита,  с учетом Leverage, StopLoss и Risk, при этом используются виртуальные тейк-профит и стоп-лосс.  

2.  После установки Робота на график терминала, в графической торговой панели выбираем нужный режим торговли: если торговля руками, нажимаем кнопку [Arm] (рука), при этом не будут автоматически открываться рыночные и лимитные позиции.  Автоторговля Вариант 1, включается нажатием кнопок {LOT] или [Risk%] и [Virtual_Take], а автоторговля Вариант 2, включается нажатием кнопок [MM] и [Virtual_Take]

3. Затем включаем функцию "Защита депозита". Для старта функции и сохранения Ваших инвестиций, установите в соответствующие окна, желаемую сумму для автоматического Старта этой функции и сумму Страховки в валюте счета, и нажмите кнопки: [StartProtection] и [Insurance].  При достижении текущей прибылью установленного значения, на графике появится баннер и включится метка — вертикальная зеленая линия, которая будет визуально указывать с какого момента включен режим защиты ваших средств.     Одновременно,  пока еще не получена прибыль, надо включить защиту капитала за счет автоматического ограничения убытков  —  установкой % риска от суммы собственных средств или установкой реального стоп-лосса в пунктах.  В окно процентов ставим возможный убыток в процентах, например 20 и нажимаем кнопки [Risk%] и [On.Risk%] или в окне стоп-лосса устанавливаем нужный размер в пунктах и нажимаем кнопку [On.SL].    

      В дальнейшем, при достижении текущей Прибылью заданного стартового объёма, когда уже автоматически включилась функция  "Защита депозита",    выключаем   кнопки [Risk%], [On.Risk%] или [On.SL] и {Clear] для удаления стоп-лосса. После этого ваши инвестиции будут надежно сохранены.

    Об этом коротко:

    При достижении текущей Прибылью, величины суммы старта автоматической "Защиты депозита", которую мы задали при настройке,  программа непрерывно контролирует ее и сравнивает с ранее установленной суммой Страховки. Если сумма текущей Прибыли станет меньше суммы Страховки, автоматически закроются все открытые на графике позиции, только этого символа. При этом сохраняется текущий баланс счета, плюс сумма Страховки, а Робот автоматически удаляется с графика.

     Вот и все, ваши средства сохранены с добавкой: можно дальше продолжать торговлю, снова установив Робот на график.   Как это работает, можно посмотреть ниже (Видеоклип на YouTube).

     Рекомендую начинать автоторговлю в безопасном среднесрочном режиме  на TF H1 и будет Вам профит. Наберитесь терпения,  не торопитесь с быстрыми доходами, всему свое время.


    Установка и настройка на Тестере Стратегий.

    В настройках Тестера Стратегий:

1. Попеременно устанавливайте на Тестер Стратегий  7  Валютных пар: 

   XAUUSD, EURUSD, EURJPY, USDCAD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF.

2. Поставьте флажок в окне Визуализация;

3. Модель: Все тики.

4. Установите диапазон дат.

5. Установите спред:  

    для EURUSD или USDJPY — “2” (для 4х-знаков),  — "Текущий"  (для 5-знаков);

    для  EURJPY, USDCAD, GBPUSD, USDCHF  — “3” (для 4х-знаков),  — "Текущий"  (для 5-знаков);

    для XAUUSD — "Текущий" (для 5-знаков).

6. Для всех Таймфрейм H1 и объем депозита не менее 1000.

7. Нажмите кнопку "Старт".

     Примечание:

1. Чтобы ускорить работу в Тестере Стратегий, снимите флажок в окне Визуализации и переключите в свойствах —  Use_Graphics = false.

2. При проверке программы на Тестере, чтобы увидеть, как работает «Защита депозита»,  в  свойствах  эксперта  установите  желаемую  сумму для Старта этой функции  —  параметр  "StartSave_Depo"  и сумму Страховки параметр  — "SizeSave_Depo",  и переключите Use_SizeSave_Depo = true. 

     После выполнения этих настроек, вы увидите автоматическую торговлю в Тестере Стратегий, с использованием виртуального тейк профита. Считаю, что вам этот пример понравится.

Как работает «Защита депозита», можно посмотреть  в  видеоклипе на YouTube.


Краткая характеристика

• Платформа: MetaTrader 4. Тип счета: Хеджевый.

• Работает на счетах с 4х- и 5-значными котировками.

• Для автоматической торговли: TF предпочтительно H1,  плечо = 1:200 или больше, объем лотов рассчитывается с учетом Leverage, StopLoss и Risk.

• Для торговли на центовых счетах депозит от 10 000 центов USD ($100) на один Робот, со стартовыми позициями лота от 0.01.

• Оптимизирован для автоторговли на 7 валютных парах: XAUUSD, EURUSD, EURJPY, USDCAD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF. 

• Для торговли в автоматическом режиме, применяются виртуальные тейк-профит и стоп-лосс (это можно делать и в торговле руками).

• В ручном режиме валютные пары любые.

• Время торговли: круглосуточно, с понедельника по пятницу. Время можно изменять кнопкой [Time_Mode], используя Панель.


  Риск-менеджер.

Гарантии по сохранению капитала:

• Автоматическое сохранение инвестиций и прибыли. Скриншот поз. 4.

• Ограничение убытков вручную, установкой стоп-лосс в пунктах или автоматически в % риска (виртуальный стоп-лосс).


Особенности программы при мультивалютном режиме автоторговли

     Примечательна способность Робота, когда в одном терминале задействовано для автоторговли несколько валютных пар. Робот эффективно управляет сделками с несколькими валютными парами (перечисленными далее) в одном терминале, минимизирует риски с помощью быстрой корректировки размеров лотов и закрытия позиций, фиксируя прибыль. Торговые решения по одной паре остаются изолированными от других, избегая взаимодействий, которые могут нарушить  алгоритм их торговли.  Если все пары работают в одном терминале, программой выполняется индивидуальный мониторинг производительности: для каждой пары автоматически снижается риск, если нагрузка на депозит счета возрастает и наоборот. Робот выгодно отличается методом быстрого скальпинга, использующим  высокочастотную торговлю, для получения прибыли, на более коротких временных интервалах.     


Установка Робота в различных режимах автоторговли.

   После установки Робота на график терминала, в Панели выбираем нужный режим торговли: если торговля руками, нажимаем кнопку [Arm] (рука), при этом не будут автоматически открываться рыночные и лимитные позиции.  

1. Если выбираете автоторговлю с фиксированным лотом, то нажимаем кнопки [LOT] или [Risk%] и [Virtual_Take]. 

2. Если выбираете автоторговлю лотом с расчетом по свободной марже, то нажимаем кнопки [MM] и [Virtual_Take]. 

    В двух вариантах автоторговли, входные параметры  оптимально настроены по умолчанию, только для 7 валютных пар: EURUSD, EURJPY, USDCAD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, XAUUSD и set-файлы не нужны. 

     Выбор варианта  автоторговли выполняется следующим  образом: 

     Во-первых, отдаем предпочтение счетам с 5-ти значными котировками, при этом получаем более точную фиксацию прибыли. Затем в одном терминале MT4, открываем выбранные графики и устанавливаем на них все перечисленные 7 валютных пар или по выбору. Предварительно, на каждом открытом графике нужно установить значение таймфрейма —  H1. 

     При этом, надо иметь ввиду, что позиции откроются в случае наличия торгового синала на значке "Signal-->": TradeBuy или TradeSell. При сигнале NULL позиции не откроются. Кроме того, терминальное время должно быть в пределах значений диапазона времени, начала и окончания торговли, установленных возле кнопки [Time_Mode].

    Вариант 1:  Автоторговля, с оптимизированными  входными параметрами для 7 валютных пар: после установки Робота на соответствующие графики, эти  инструменты  включаются в работу нажатием кнопок [LOT] или [Risk%] и [Virtual_Take]. 

    Вариант 2:  Автоторговля  лотом с расчетом по свободной марже, то нажимаем кнопки [MM] и дважды нажать и отпустить кнопки [LOT]  и [Virtual_Take]. Оставить нажатыми, только кнопки  [MM]  и [Virtual_Take].

      Эти варианты при определенных условиях, можно сочетать с включением лимитных ордеров, кнопками [BuyLim], [SellLim] или [BuyStop], [SellStop] и трала, нажать  кнопку [Trail.Tip>1].  В соответствующих окнах ввода данных можно менять значения старта и шага трала, а также изменяя значения переменной в окне {LOT] или [Risk%] и зафиксировать нажатием этой кнопки. Этот вариант можно использовать, при  наличии торгового синала на значке "Signal-->": TradeBuy или TradeSell. Но это уже будет полуавтоматическая торговля и трейдер берет ответственность за результаты на себя.


Если торговать будем в среднесрочном круглосуточном режиме на TF H1, то ставим Робот для каждого выбранного инструмента Это консервативный стиль, при котором  получается небольшой, но стабильный результат от 10% ежемесячно, контроль торговых операций не требуется.

• При полностью автоматической торговле, не рекомендуется вносить коррективы в процесс работы Робота, даже в случаях просадки. Так как, в долгосрочной перспективе, Робот гарантированно выйдет из просадки, с положительным результатом. Так что трейдеру нужно быть терпеливым и не торопить получение  быстрых доходов. Особенно в периоды низкой волатильности рынков, просадки могут продолжаться несколько дней. 

• При торговле в автоматическом режиме, чтобы получать хорошие долгосрочные результаты, предлагаем ежемесячно выводить 50% уже полученной прибыли. В этом режиме торговли ежемесячный доход составляет от 10% ваших инвестиций.

     Назначение уникальных номеров для автоматической торговли:

     Для инструментов используемых в автоматической торговле, по умолчанию заданы фиксированные значения уникальных номеров, которые не должны в дальнейшем использоваться в торговле.

Перечень AutoMagic: 

EURUSD=10;

EURJPY=20;

USDCAD=30;

GBPUSD=40;

USDJPY=50;

USDCHF=60;

XAUUSD=70.

Назначение уникальных номеров в режиме ручной торговли, приведено ниже.

     

    Назначение уникальных номеров в режиме ручной торговли:

   После установки Робота на график терминала, в графической торговой панели выбираем нужный режим торговли: если торговля руками, нажимаем кнопку [Arm] (рука), при этом автоматически не будут открываться рыночные и лимитные позиции.     

В этом режиме, во входных параметрах для каждого нового инструмента,  установите уникальные значения переменной "MN_X" с шагом  10, не занятые в автоторговле  например, 80, 90 и т.д. После этого, можно заниматься торговлей руками, по вашей стратегии. Если присвоение "MN_X" производится в графической панели   Робота, то  вводим это значение  в  поле  ввода и нажимаем кнопку [MN]. Повторное использование уникального номера для других инструментов, не допускается.

      Панель позволяет совершать торговые операции в один клик:

  • Кнопкой [Time_Mode] —  открытие или закрытие по времени.
  • Кнопкой [Arm] —  перевод с автоторговли на работу руками.
  • Назначать присвоение открываемым позициям  - посимвольно уникальных номеров Магик, кнопкой [MN]
  • Открыть отложенные ордера и позиции с заданием  расчетного риска.
  • Открыть несколько ордеров и позиций.
  • Закрыть отложенные ордера и позиции по группам.
  • Хеджирование позиции (уравнять объемы Buy и Sell позиций, открыв позиции с объемами в противоположном направлении).
  • Закрытие всех позиций одним кликом.
  • Закрытие всех позиций с заданием нужного общего профита.
  • Установка тейк-профит и стоп-лосс всех позиций на один ценовой уровень.
  • Установка стоп-лосса для всех позиций на уровень безубыточности позиции или на любой уровень.

     

     При открытии ордеров можно применить следующие функции:

  • Визуализация торговых уровней открываемого ордера на графике.
  • Виртуальный стоп-лосс и тейк-профит.
  • Автоматическое увеличение размера стоп-лосса и тейк-профита на размер текущего спреда.
  • Установка для отложенного ордера параметров трейлинга (отложенный ордер автоматически перемещается за ценой с заданной дистанцией).
  • Удаление стрелок и линий трассировки при открытии и закрытии позиций или кнопкой [Clear].

    

    Контроль истории торговли.

   Панель позволяет  контролировать историю торговли на вашем торговом счете:

  • Отображает  на графике таблицы истории торговли, как общую по счету, так и по каждому символу, при нажатии кнопок "InfoAcc"  или "InfoSymb".
  • Показывает прибыль за день, неделю, месяц и год.

     

При достижении ограничения может:

  • Отобразить сообщения на графике.
  • Закрыть все позиции и отложенные ордера.
  • Закрыть графики посимвольно до следующего дня.

      

     Закрытие ордеров.

    Панель позволяет закрыть все отложенные ордера и позиции, если общая прибыль или убыток позиций достигнет заданного значения:

  • Может закрыть ордера и позиции на текущем символе.
  • Может учитывать прибыль по Buy+Sell позициям или только Buy, или только Sell.
  • Может закрыть все позиции и ордера или только выбранные типы.

   

     Функция трейлинг стоп.

   Панель позволяет установить для позиции функцию трейлинг стоп (перемещение стоп-лосса в сторону прибыли по определенному алгоритму):

  • Количество уровней  трейлинг стопа не ограничено.
  • Имеет функцию  трейлинг рыночных позиций кнопка "Trail.Tip<2", так и трейлинг лимитных позиций кнопка "Trail.Tip>1".
  • Можно использовать виртуальный стоп-лосс.

   

    Функция безубыточности.

Панель позволяет установить для позиции функцию безубытка (при достижении заданной прибыли переместить стоп-лосс на цену открытия позиции или на нужный уровень профита в пунктах):

  • Количество уровней безубыточности на позицию не ограничено.
  • Можно использовать виртуальный стоп-лосс.
  • Позволяет установить расстояние  до цены в пунктах.
  • Функция горизонтальной пунктирной линии - автоматически отображает на графике линию уровня общей безубыточности, всех открытых позиций символа.

       

         Алерты.

    • Позволяет устанавливать оповещения, когда прибыль достигает положительного значения, если во входных параметрах Use_Logs = true.
    • Оповещения могут отображаться на графике при открытии или закрытии позиций.

       

        Информационная часть.

        Панель показывает информацию о счете:

    • Размер депозита.
    • Текущий баланс счета.
    • Размер собственных средств.
    • Текущую прибыль.
    • Уровень нагрузки на депозит в %.
    • Объем свободных лотов.
    • Прибыль за текущий месяц.
    • Прибыль за текущий день.
    • Установленное время торговли.

          

    Панель показывает информацию на графике о текущем символе:

    • Спред.
    • Своп.
    • Комиссия. 
    • Количество пунктов цены на текущий   момент   времени,   по TF: H4, D1, W1 и MN.
    • Количество пунктов до срабатывания  Stop Out.
    • Шаг изменения цены лота.
    • Размер торгового плеча.
    • Магик номер.
    • Торговый сигнал по индикаторам Alligator и RSI.
    • Прибыль на текущем символе, как суммарная, так и по Buy и Sell ордерам отдельно.
    • Количество позиций и их объем.
    • Цена безубытка для позиций по текущему символу, как в числовом отображении,  так и пунктирной горизонтальной линией на графике.
    • Количество уже закрытых Buy и Sell ордеров.

       

         Управление ордерами.

        Панель позволяет управлять настройками ордеров и позиций:

    • Редактировать стоп-лосс и тейк-профит.
    • Редактировать виртуальный стоп-лосс и виртуальный тейк-профит.
    • Редактировать функцию трейлинг-стопа.
    • Редактировать функцию безубыточности.
    • Редактировать функцию закрытия при достижении заданного уровня прибыли.
    • Полное закрытие позиции.

    • Визуальный контроль и управление можно осуществлять на открытом графике через активную графическую торговую панель.


    Установка на график и пуск Робота:

          Инструкции по действиям и настройкам транслируются во время установки на график. Дважды кликните по иконке в Навигаторе терминала, в открывшемся окне появится табличка в латинской транскрипции  Скриншот поз. 1 :

    1. Read the information about the advisor in the properties - tab (About the program).

    2. For the advisor to work on a real account: A password is required, either automatic or received when purchasing the advisor. Without a password, only on the Strategy Tester.

    3. Advisor operation during Manual trading: Edit in the Buy, Sell, LOT, Risk% windows and click:   [Arm], [LOT], [On.Buy] and/or [On.Sell] and/or  [Take_Buy],[Take_Sell],[On_Take] or [Virt_Take].

    4. Advisor operation during Auto-trading: Buttons: [LOT] или [Risk%] и [Virtual_Take]. Deposit protection in the account currency, set the amounts and click: [StartProtection] and [Insurance].

    5. When loading on the chart, insert Magic (MN): The MN parameter is the unique number of the advisor, if pairs (see p.1), then   MN   auto.

    6. You can enable Balance Protection in %%: Change or do not change the number in the window and click the [Risk%] and the [On.Risk%] buttons (virtual SL).

    7. START the advisor: press the [START] button ---> .


    В переводе на русский:

    1. Ознакомьтесь с информацией  в свойствах - закладка (О программе).

    2. Для работы  на реальном счёте: Необходим Пароль автоматический или полученный при покупке. Без пароля, только на Тестере Стратегий.

    3. Работа эксперта при Ручной торговле: Редактируем в окнах Buy,Sell,ЛОТ,Риск% и жмем: [Arm], [LOT],  [On.Buy] и/или [On.Sell] и/или [Take_Buy],  [Take_Sell],  [On_Take] или [Virt_Take].

    4. Работа эксперта при Авто-торговле: Кнопки: [LOT] или [Risk%] и [Virtual_Take]. Включаем Защиту депозита в валюте счета: ставим суммы и жмем: [StartProtection] и [Insurance].

    5. При загрузке на график, вставьте Magic (MN): Параметр MN - уникальный номер , если пары (см. п.1), то  MN  автоматический.

    6. Можно включить Защиту Баланса в %%: Меняем или не меняем число в окне и жмем кнопки [Risk%] и [On.Risk%] (вирт. стоп-лосс).

    7. ПУСК советника: нажать кнопку [START] ---> .


    Предупреждение о рисках

    Это предложение и любые отчеты не являются призывом к торговле на финансовых рынках, поэтому ответственность, за использование этой программы для автоторговли или работе руками, полностью лежит на пользователе.


    Produits recommandés
    ZScalp
    Mr Jack Joseph Wilson
    3.77 (47)
    Experts
    zScalp zScalp is an Expert Advisor that scalps any pair and performs phenomenally with Gold (XAUUSD). The system utilises two unique entry methods to find and execute the perfect trade. zScalp also uses a combination of Trailing Stop-loss and custom exit strategy's to ensure maximum Profits and Drawdown reduction. This EA has been in development for many months now and used personally by me. After maki
    FREE
    EA Single Moving Average
    Muhammad Ridzwan Bin Abd Razak
    3.5 (4)
    Experts
    This expert advisor is very simple and easy to understand, it is based on the single Moving Average. The indicator settings is fully customized. Recommended Pairs: - EURUSD  - GBPUSD - AUDUSD - NZDUSD   Expert Advisor Inputs: - Timeframe : Default value = current - Ma_Period : Default value = 50 - Ma_Method : Default value = MODE_SMA - Ma_Applied_Price : Default value = PRICE_CLOSE - Ma_Shift : Default value = 10 - Shift : Default value = 0 - Buffer_Candle : Default value = 1 - Auto_Lot : De
    FREE
    Azumi
    Noorazren Bin Baharil
    5 (1)
    Experts
    Discover Azumi: A Streamlined and Powerful Tool for XAUUSD Trading Azumi offers a practical approach to XAUUSD trading by combining technical analysis with configurable risk management tools. Built around proven concepts like Fibonacci retracement and ATR-based calculations, Azumi is designed to assist traders in making informed decisions while managing risk effectively. Why Choose Azumi? Backtested on XAUUSD over a 14-month period using a $200 starting balance. Results and screenshots available
    Daytime Equilibrium
    Aleksei Moshkin
    Experts
    Daytime Equilibrium is a completely safe EA, does not use martingale, does not use hedging, all orders are protected by stop loss Take Profit - take profit Recommended currency pair USDJPY   Take Profit - hide the take profit setting Stop Loss - stop loss Fixed lot - a fixed lot that will be used in trading Using margin,% - selection of the type of trade, fixed lot or percentage of free margin Percentage of margin for trading - percentage of free margin for trading Trail 1 - true / false Traili
    Blue CARA MT4
    Duc Anh Le
    Experts
    | Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
    PZ Goldfinch Scalper EA
    PZ TRADING SLU
    2.73 (40)
    Experts
    This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
    FREE
    Aura Superstar MT4
    Stanislav Tomilov
    4.78 (9)
    Experts
    Aura Superstar  is a fully automated EA designed to trade  currencies during rollover time .  It is based on machine learning cluster analysis and genetic scalping  algorithms. The first multi-currency scalper using deep machine learning mechanism, a multi-level perceptron and an adaptive neuro filter combined with classic indicators. Expert showed stable results since 2003 year. No dangerous methods of money management used, no martingale, no grid, or hedge. Suitable for any good ECN broker.  I
    Pass HFT Prop Challenge
    Amirhossein Heydarijokani
    Experts
    Recommandations pour cette ÉE Utilisez des instruments dotés de   Zero-Commission   ,   Zero Stop-Level   et   Fixed-Spread   . Chez   le courtier Eightcap   (que de nombreuses PropFirms l'utilisent comme plateforme de trading),   US30.i   est peut-être le meilleur. N'importe quel TF de M1 à H1 peut être   utilisé puisque EA n'est pas sensible au délai. Il est recommandé d'exécuter chaque EA sur un VPS à faible latence, mais si vous disposez d'   une connexion Internet stable,   ce n'est pas obl
    Elite Ranger
    Amirhossein Heydarijokani
    Experts
    Pas de martingale Pas d'anti-martingale Pas de grille Pas de HFT Pas de doublement Chaque position a son stoploss Recommandations pour cette ÉE Je recommande fortement   l'EURCHF   , mais les paires de devises EURJPY et EURCAD donneraient également de bons résultats. Pour l'EURCHF,   il est recommandé d'utiliser M30, mais M5, M15, H1 sont également de bons délais. EA devrait fonctionner sur un bon compte   ECN   . La moyenne   des épargnés   ne doit pas dépasser   10 points   . Le niveau d'arrê
    The Arrow Scalper
    Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
    1 (2)
    Experts
    Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
    FREE
    Gemini EA
    Peter Roy Sorenson
    4.5 (2)
    Experts
    NEW VERSION of Gemini:   Changes with signal combinations, SL/TP values and amount of pairs and TF’s available.   Please make sure you download V 1.1 and ONLY use set files for each pair and TF given!   Signal has been updated with this new version. Gemini  is a complex Expert Advisor that uses Awesome Oscillator closing bar price, ATR Ranges and Bar Pattern combinations for opening trades with managing and closing trades based on Bollinger Band Width Ratio’s.   Though the algorithms are consta
    FREE
    MAx overclock EA
    Kevin John Hastings
    Experts
    Elevate Your Trading Game with Our Expert Advisor! Are you tired of the guesswork in trading? With a decade of programming experience and 3 years in trading, I’ve developed an Expert Advisor that’s designed to take your trading career to new heights! Our Expert Advisor is a game-changer. It’s built to detect overbought and oversold market conditions, identify trends, and help you find the best times to trade your favourite product. Whether you’re aiming for a 1:1 risk or pushing for a 5:1
    ProfessorMoriartyMT4
    Evgeniy Zhdan
    Experts
    The basis of the strategy is the identification of quick corrective movements between the crosses of a working currency pair or metal. At the moment of differences in prices of trading instruments, the adviser analyzes the possible direction of price movement on a working instrument and starts work. Each position has a stop loss and take profit. A unique position tracking algorithm allows you to control the superiority of profit over loss. The adviser does not use dangerous trading methods.
    H4 GBPUSD Trend Scalper
    Valeriy Potapov
    Experts
    H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
    TPS Gold Scalper Ea
    Gopal Goswami
    4.33 (46)
    Experts
    "TPS Gold Scalper EA - High-Risk Edition: Seize Gold Trading Opportunities with Aggressive Precision Minimum Equity :- 1000 $ Trading Timeframes :- H1 Recommended pair :- XAUUSD Experience the next level of gold trading with the TPS Gold Scalper EA - High-Risk Edition. Designed for traders who thrive on high-risk, high-reward strategies, this advanced trading robot is your ticket to harnessing rapid price movements in the gold market. Aggressive Scalping Algorithm: The TPS Gold Scalper EA is
    FREE
    EA Scalping Expert
    Gerard Valldosera Gomez
    3 (1)
    Experts
    This is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. This EA can't run in the same account. If you want an Expert Advisor that trades daily this is not because it requires patience to wait for a few days or weeks on the right opportunity for it to trade. It takes advantage of the volatility of the price movement.
    FREE
    GMMA Trade X
    Yu Xin Pu
    Experts
    GMMA Trade X is an EA based on GMMA. GMMA parameters such as MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 and CandlestickShift1-24 can be adjusted. GMMA Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through GMMA Trade X. Good luck. = == == Inquiries = == == E-Mail:support@btntechfx.com
    Simple RSI Forex Trading Strategy
    Victor Manuel Valderrama Zamora
    4 (1)
    Experts
    Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades when RSI indicator enter in oversold or overbought areas. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is EURGBP and the recommended timeframe to operate and to do backtests is H4. This Expert Advisor can be profitable in any TimeFrame an
    FREE
    Magic EA MT4
    Kyra Nickaline Watson-gordon
    3 (1)
    Experts
    Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
    PriceA GOLD
    Muhammad Asyraf Bin Mohamad
    Experts
    Using common price action. Trade base on selected hour. Recommended for GOLD but it can be run and test for other instruments. Auto cutloss & counter trade if price action failed. Auto lot calculate after loss. (Trade that open by EA with same magic number). Lot calculate based on loss & target profit in ($). Able to set total counter trade. (Recommended 3x) Counter trade will be reset before next signal. NOTE: Can refer  https://www.mql5.com/en/signals/2057996 https://www.mql5.com/en/signals/2
    Forex Fraus Dobby
    Dmitriy Zaytsev
    3.67 (3)
    Experts
    The Expert Advisor of the Forex Fraus family, the system is designed for scalping the EUR/USD pair on the M1 timeframe (for five digit quotes), and adapted for the accounts with fast execution of orders. Operation Principle Buys at the extreme Lows and sells at the extreme Highs of the Stochastic indicator values. When a signal is received the orders are opened by injection, using tick data. Positions are closed by Trailing Stop Not closed positions are closed at the opposite trade Built-in adj
    FREE
    Santa Scalping
    Morten Kruse
    2.84 (19)
    Experts
    Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably w
    CCI and ATR Trader
    Evgeniia Terekhova
    2.75 (4)
    Experts
    Советник работает на двух индикаторах CCI и ADX. Условия для входа в BUY: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень 100 снизу вверх 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень 100 сверху вниз. Условия для входа в SELL: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень -100 сверху вниз 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень -10
    FREE
    Snake Crazy Pro
    Michela Russo
    4.44 (9)
    Experts
    Snake Crazy Pro is at   discount Price only Today, at 50%   of the Original Price! Snake Crazy Pro is a trading robot  for the trading on forex. This is a complete system with  11 Strategy in 1 EA . This Robot opens a  large number of orders . Please note, this EA made over 1300% Live trading profit in REAL ACCOUNT : https://www.mql5.com/en/signals/799160 Important Information Revealed By  purchasing  this Expert Advisor you are entitled  to receive a free copy  of  Spider Crazy Pro ! (All fut
    DAX30 Trading Robot
    Elmira Memish
    2 (1)
    Experts
    DAX30 Trading Robot Robot is designed to trade DAX 30 Index. Optimised .set file can be found in the comments section. Just run the optimised settings on M15 chart and robot will trade for you. You can change the risk% acroding to your risk management rules. The results in the screenshot were acquired with 2%  for each trade. Robot is designed by market cycles of DAX30 Index. You can use it for different timeframes as well. Please do not hesitate to contact for details.
    Trend Analizer Bot
    Pavel Predein
    4.5 (2)
    Experts
    Automatic trading Advisor .This is a free version of the expert Advisor "Trend Analyzer Pro" https://www.mql5.com/ru/market/product/42792.В the robot is based on 2 strategies: at the intersection of moving averages and Bollinger bands indicator .In the paid version, three strategies are available, which increases profitability several times .Designed for the EURUSD H1 currency pair.It is possible to use it on other tools after optimization.Test only on tick data. ** Does not use such dangerous
    FREE
    MHA Local Trade Copier
    Mohammad Hanif Ansari
    Experts
    MHA Local Trade Copier It's an EA to copy trade from one MT4 account to another MT4 account. Also you can copy trades from single master account to multiple slave accounts. Only you should run master and slave accounts at same PC or VPS. Master account could use main password or investor password, but slave accounts needs to login by main password. Using this copier you can copy trades between different brokers with different symbol suffix. For example if broker of master account has EURUSDi
    Summit Of Mountains
    Dmitry Shutov
    4 (1)
    Experts
    Overview It only needs a small initial deposit. Suitable for multi-currency trading. Immunity to the large delay and the size of the spread. ‌ ‌Monitoring of my accounts : https://www.mql5.com/en/signals/author/mizrael How it works After launching the EA on a chart, the EA remembers the first order's Open level. The EA sets a Sell order grid above it. A Buy order grid is set below it. If the total profit of Buy and Sell orders exceeds the value of the Profit parameter, the EA closes the order d
    Everest Ultimatum
    Dmitry Shutov
    1 (1)
    Experts
    Overview It only needs a small initial deposit. Suitable for multi-currency trading. Immunity to the large delay and the size of the spread. ‌ ‌Monitoring of my accounts : https://www.mql5.com/en/signals/author/mizrael How it works The EA opens orders based on a built-in indicator. The EA determines the order with the greatest negative profit each tick. Then it determines the total profit of Buy and Sell orders on each currency pair. If the total profit of Buy or Sell orders on each currency pa
    Skull Per
    Che Jeib Che Said
    4 (1)
    Experts
    Skull Per https://www.mql5.com/en/users/earobotkk/seller#products This is a fully functional Expert Advisor. It is intended for trading major currency pairs with small spread. It uses scalping technique for quick profit and easy to use with simple input parameters. Input Max Spread:  maximum spread allowable for trading. Magic No: unique expert number. Lot: size of lot. Lot Multiplier: size of subsequent lot by multiplication. Take Profit: take profit in pips. Stop Loss: stop loss in pips. Trail
    FREE
    Les acheteurs de ce produit ont également acheté
    Goldex AI
    Mateo Perez Perez
    4.78 (23)
    Experts
    Goldex AI : le succès d'aujourd'hui sera le fruit de demain SUPER RÉDUCTION POUR UNE DURÉE LIMITÉE ! 2 DERNIERS EXEMPLAIRES POUR 299 USD AVANT QUE LE PRIX N'AUGMENTE. Live Signal > IC Markets Real : Goldex AI High risk set Manuel et fichiers de configuration : Contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : Le prix de départ est de 899 $ et augmentera de 199 $ toutes les dix ventes. Exemplaires disponibles : 2 Goldex AI - Robot de trading avancé av
    Aura Black Edition
    Stanislav Tomilov
    4.6 (20)
    Experts
    Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
    Stock Indexes EA MT4
    MQL TOOLS SL
    5 (4)
    Experts
    Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision. One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk an
    Quantum Emperor MT4
    Bogdan Ion Puscasu
    4.85 (170)
    Experts
    Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan et Quantum King  gratuitement !*** Demandez
    XG Gold Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.41 (37)
    Experts
    The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
    Diamond PRO
    Fanur Galamov
    4.79 (62)
    Experts
    Only 1 copy left for $225 Tomorrow price ---> $249  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced pos
    HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
    Martin Alejandro Bamonte
    5 (2)
    Experts
    VERSION ULTRA-OPTIMISÉE – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , dans sa version MT4, est la version la plus puissante, stable et aboutie à ce jour. HFT est un scalpeur haute fréquence qui négocie exclusivement l'or (XAUUSD) sur l’unité de temps M1, exécutant un grand nombre de trades chaque jour. Il prend en charge un effet de levier allant jusqu'à 1:500 et fonctionne avec des tailles de lot très raisonnables , adaptées à une véritable stratégie de scalping. Pour cette raison, il nécessite des com
    EA Forex Scalper
    Lo Thi Mai Loan
    Experts
    EA Forex Scalping est un Expert Advisor conçu spécifiquement pour trois paires de devises majeures : EURUSD, USDJPY et GBPUSD. Signaux Il ne reste plus que 1 exemplaire sur 10 à ce prix. Prochain prix : $599.99 Disponible pour MT4 et MT5 MT5 Ne fait appel ni au grid, ni au martingale, ni à l’IA, ni aux réseaux neuronaux, ni à l’arbitrage. Chaque transaction est protégée par un Stop Loss (SL) fixe, adapté à chaque paire. Les profits sont sécurisés par un Trailing Stop. Cet EA fonctionne sur co
    Recovery Manager Pro MT4
    Ianina Nadirova
    5 (1)
    Experts
    Recovery Manager Pro est un système permettant de récupérer les prélèvements d'autres conseillers ou de commandes ouvertes manuellement. RM Pro a la capacité de s’ajuster automatiquement et dynamiquement. Le trader doit sélectionner le niveau de risque et le conseiller travaillera en mode entièrement automatique. Peut fonctionner en mode de récupération et en mode veille ! Si un autre conseiller génère un prélèvement, RM Pro le désactivera, verrouillera la position et lancera le processus de re
    GOLD Dahab MT4
    Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
    5 (1)
    Experts
    An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – making your entry more expensive. Secure GOLD Dahab at the current price before the next
    Vortex Gold MT4
    Stanislav Tomilov
    5 (6)
    Experts
    Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
    Steadily forward
    Yvan Musatov
    Experts
    In order to understand the work of a bot Steadily forward , first of all, you need to understand what parameters it has. Therefore, I believe that a detailed description of the parameters will be the best description of the bot. Since it will give the user an understanding of what he is dealing with and will allow him to decide, this bot is suitable for his trading style and will allow his broker to work with the help of this bot. Be sure to set Fake Robot On = false Basic parameters, a number
    Big Forex Players MT4
    MQL TOOLS SL
    4.8 (41)
    Experts
    We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
    Cherma Mt4
    Hicham Chergui
    2.79 (14)
    Experts
    CHERMA MT4 – Expert Advisor professionnel pour le trading de l’or basé sur l’intelligence artificielle Cherma MT4 est un système de trading automatisé avancé, conçu spécifiquement pour trader l’or (XAUUSD) en unité de temps de 5 minutes. Il repose entièrement sur l’intelligence artificielle pour analyser le marché et identifier les points d’entrée et de sortie avec précision. Ce robot de trading s’adresse aux traders en quête d’une stratégie de scalping rapide et efficace, en exécutant des diza
    Gold Trend Scalping MT4
    Lo Thi Mai Loan
    5 (4)
    Experts
    Bienvenue à Gold Trend Scalping PROMOTION DE LANCEMENT : Prochain prix : 899 $ Prix final : 1999$   Gold Trend Scalping est le premier EA que j'ai conçu spécifiquement pour l'or. L'EA utilise une stratégie de trading suivant la tendance basée sur des périodes de temps plus grandes. Il utilise un super trend pour détecter la tendance principale du plus grand cadre temporel, puis ouvre des trades sur des cadres temporels plus petits. L'EA utilise toujours un stop loss fixe pour chaque trade, fix
    Golden Mirage mt4
    Michela Russo
    Experts
    Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
    Extractors MT4
    DRT Circle
    Experts
    Extracteurs pour XAUUSD Extractors pour XAUUSD est un Expert Advisor de niveau professionnel conçu pour les traders qui privilégient la précision, le contrôle des risques et une logique de trading adaptable pour l'or (XAUUSD). Il intègre deux stratégies intégrées avancées et cinq modes d'approche de marché flexibles, offrant aux traders un contrôle total sur la façon dont le système interprète, saisit et gère les transactions selon différentes structures de marché. Issu d'une recherche et dével
    Squid X MT4
    Duy Van Nguy
    Experts
    Squid X – Le Scalper de Précision pour XAUUSD Signal en direct : Cliquez ici Version MT5 : Téléchargez ici Offre spéciale de lancement : Pendant les 3 premiers jours suivant la sortie de la version MT4, Squid X sera disponible au prix promotionnel de 399 $, avant de revenir à son prix normal de 777 $ — identique à la version MT5. Bonjour, traders ! Je suis Squid X, un expert advisor entièrement automatisé, conçu spécifiquement pour le trading de l’or (XAU/USD). Mon cœur repose sur l’action du p
    GbpUsd Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.75 (92)
    Experts
    The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
    Aura Neuron MT4
    Stanislav Tomilov
    4.5 (10)
    Experts
    Aura Neuron est un Expert Advisor distinctif qui poursuit la série de systèmes de trading Aura. En s'appuyant sur des réseaux neuronaux avancés et des stratégies de trading classiques de pointe, Aura Neuron offre une approche innovante avec d'excellentes performances potentielles. Entièrement automatisé, cet Expert Advisor est conçu pour négocier des paires de devises telles XAUUSD (GOLD). Il a démontré une stabilité constante sur ces paires de 1999 à 2023. Le système évite les techniques de ges
    DS Gold Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.5 (10)
    Experts
    Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
    The Infinity EA MT4
    Abhimanyu Hans
    3.59 (27)
    Experts
    Technologie basée sur l'IA avec ChatGPT Turbo Infinity EA est un conseiller expert en trading avancé conçu pour GBPUSD et XAUUSD. Il met l'accent sur la sécurité, des rendements constants et une rentabilité infinie. Contrairement à de nombreux autres EA, qui s'appuient sur des stratégies à haut risque telles que la martingale ou le trading en grille. Infinity EA utilise une stratégie de scalping disciplinée et rentable basée sur un réseau neuronal intégré à l'apprentissage automatique, une tech
    Bitcoin Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.69 (64)
    Experts
    The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
    The Gold Reaper MT4
    Profalgo Limited
    4.58 (31)
    Experts
    PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) PROMO DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la f
    Relax EA MT4
    Fabio Cavalloni
    Experts
    Live monitoring   signal NOTE: This is for monitoring only, do not subscribe to signal! This EA trade in a very delicate way during very delicate time, be smart and don’t use copy signals service. Discrepancies in quotations, spreads, trading hours and delay in copying trades will make almost impossible to have same results. Relax EA open trades at the end of Friday trading session looking for specific patterns, volatility and momentum on several timeframes: main idea is to catch quickly and pr
    Infinity Trader EA
    Lachezar Krastev
    5 (13)
    Experts
    LIMITED TIME OFFER! ->> Buy Infinity Trader EA with -60% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $497) - The offer ends soon! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth fundamental analysis. It actively adapts to ever-changing market conditions, identifying statistically significant price patterns with remarkable predictive pow
    Dark Gold
    Marco Solito
    4.73 (90)
    Experts
    Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
    Dynamic Pips MT4
    Thi Thu Ha Hoang
    5 (1)
    Experts
    ️ Déjà propriétaire du  Boring Pips EA  ? Vous êtes éligible à une  réduction supplémentaire de 30 %  ! Contactez-nous pour en savoir plus : Comment réclamer votre remise (rebate) Le second mandat de Trump a ravivé une vague de politiques commerciales agressives, commençant par le retour de tarifs douaniers massifs qui secouent les marchés mondiaux. Les tensions au Moyen-Orient se sont intensifiées — plus récemment entre Israël et l’Iran — ce qui pourrait influencer la hausse des pri
    Strategist scalping
    Van Hoa Nguyen
    5 (1)
    Experts
    Strategist scalping the ground breaking MT4 expert advisor is changing the way you trade GBPUSD, USDCHF, EURAUD, EURCHF, GBPJPY... currency pairs! Developed by a team of experienced traders with over 11 years of trading experience in the forex market. The current version adds a number of features that help increase system consistency. Trade with scalping strategy on M5 timeframe. Orders always come with a fixed stop loss and take profit level. Robots do not use potentially risky strategies. the
    AW Double Grids EA
    AW Trading Software Limited
    4.5 (8)
    Experts
    Advisor AW Double Grids MT4  - est un conseiller de grille agressif et entièrement automatisé, avec un panneau de trading d'informations et une configuration simple. La stratégie consiste en un travail bidirectionnel simultané, multipliant le volume d'une direction. Le calcul automatique des lots intégré, diverses variantes d'augmentation du volume des positions et d'autres fonctions sont implémentés. Instructions ->  ICI  /  Résolution de problèmes ->  ICI   / Version MT5 ->  ICI Comment le c
    Plus de l'auteur
    Hedging trading system
    Vladimir Sobolev
    5 (1)
    Experts
    Trading system "Hedging trading system" (hereinafter referred to as the Robot). To ensure the safety of your funds,   the Robot has an automatic   "Deposit Protection" function. The robot contains more than 30 trading functions for manual trading   , as well as   2 options for auto trading: 1. Auto trading   with   a fixed lot of   7 currency pairs:   XAUUSD   ,   EURUSD, EURJPY, USDCAD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF. 2. Auto trading   by lot,   with calculation by free margin, for the same 7   curren
    Robot Gold Live Trading
    Vladimir Sobolev
    Experts
    Automate your trading and maximize your profits with the Gold Live Trading Robot (hereinafter referred to as the Robot). Fully automatic Robot   on the XAUUSD instrument   for online trading on FOREX   . Optimized for auto trading on XAUUSD. If you want to automate your Forex trading and maximize profits, then this   hedging robot   is for you. The robot is an automated trading system designed to make trades by opening, under certain conditions, positions in the opposite direction to the initi
    Active Gold
    Vladimir Sobolev
    Experts
    Active Gold   is an excellent 100% automated tool for online trading   on the Forex Gold (XAUUSD) market, on the MT4 platform. See: Example of trading with   Automatic saving of investments and profits         XAUUSD       on Strategy Tester   (Video clip on YouTube). Active Gold — Advisor, developed specifically for gold trading (XAUUSD instrument). The basis of the work is opening orders on the Alligator and RSI indicators, thus   the Advisor   works on the "Trend Follow" strategy, which mean
    Steer Gold
    Vladimir Sobolev
    Experts
    Steer Gold is the best 100% automated Gold (XAUUSD)   MT4   trading tool. Example in autotrading mode on the XAUUSD instrument: 1   .   Medium-term mode:   (timeframe H1)   on the Strategy Tester, stable result from 10% monthly, control of trading operations is not required. (Screenshot pos. 1). Steer Gold   (hereinafter referred to as the Robot) is designed specifically for trading gold (the XAUUSD instrument). The program operates according to its own algorithms, using signals from the Allig
    Golden Helper
    Vladimir Sobolev
    Experts
    Professional trading assistant   for online trading on the FOREX market (No grid, no Martingale) This program contains more than 30 trading functions for manual trading   , as well as   2 modes of auto trading: 1. Auto trading,       with optimized input parameters, 7 currency pairs:   XAUUSD   ,   EURUSD, EURJPY, USDCAD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF. 2. Auto trading,       to the side       positive   value   of the variable "SWAP"   ,       established by the Broker       for the current trading da
    Magic of golds
    Vladimir Sobolev
    Experts
    Торговая система «Magic of golds» (далее именуемый Робот). Для гарантированного сохранения Ваших средств,  Робот имеет автоматическую  функцию "Защита депозита". Робот содержит более 30 торговых функций  для ручной торговли , а также  2 варианта автоторговли:  Для  XAUUSD: 1. А втоторговля  с фиксированным лотом.  2. А втоторговля   с  лотом, рассчитанным по свободной марже .         Для XAUUSD программа работает автоматически.  При работе программы в режимах автоторговли, стабильный результат о
    Filtrer:
    Aucun avis
    Répondre à l'avis