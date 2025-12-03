💰 Торговая система «Gold invite»: Это приглашение к золоту, при максимальной прибыли на инструменте (XAUUSD).

🚀 Хотите получать стабильный доход от волатильного золота? «Gold invite» — мощный торговый Робот для MT4, созданный специально для работы с XAUUSD. Он сочетает в себе передовые алгоритмы автоматической торговли и расширенный функционал для ручной торговли, с интеллектуальной защитой депозита. Встроенная Интерактивная панель управления отслеживает прибыль, убытки и статус в режиме реального времени для мгновенного получения информации, прямо на открытом графике терминала. Идея, заложенная в эксперт, основана на взрыве волатильности в импульсных волнах. В программе не используются опасные методы управления капиталом: мартингейл, сетка или усреднение. Все, что вам нужно, это установить Робот на MT4 и оставить ПК включенным (или просто использовать VPS). Это прибыльный эксперт, позвольте ему приносить вам прибыль.





📖︎ Содержание:





🛒 Почему«Gold invite»?

Специализация на золоте (XAUUSD): Робот оптимизирован для самой волатильной и прибыльной ниши рынка Форекс.

Более 30 торговых функций: Не только автоторговля, но и богатый инструментарий для ручных стратегий.

Инвестиция, которая возвращается: этот Робот назван — " Приглашение к золоту " , потому что связан с прибылью, которую здесь всегда можно гарантированно получать. Например, при стартовом депозите в $500, ваши вложения могут окупиться уже в первый месяц.

Вывод: Торговая система «Gold invite» представляет собой инновационное решение для трейдеров, стремящихся к стабильному доходу на рынке золота. Благодаря сочетанию автоматизированных алгоритмов и инструментов для ручного управления, система обеспечивает высокую эффективность и защиту инвестиций. Независимо от выбранного режима торговли, система «Gold invite» предлагает трейдерам возможность достижения поставленных финансовых целей.

⚙️ Технические характеристики

Платформа MetaTrader 4. Тип счета Хеджирующий. Основной инструмент XAUUSD (оптимизировано). Таймфрейм для автоторговли H1; M5. Рекомендуемый депозит От $500 (на одного робота). Требования 5-значные котировки, плечо 1:200 (от плеча зависит размер лота).

💡 Два проверенных режима автоторговли

1. Консервативный (Фиксированный лот TF H1)

Ожидаемая доходность: от 10% в месяц.

Риск: Минимальный.

Идеален для тех, кто ценит стабильность и предсказуемость.

2. Агрессивный (% от маржи TF M5)

Ожидаемая доходность: до 100% в месяц.

Риск: Выше, под управлением Money Management.

Для трейдеров, готовых к более активному росту депозита.





📈 Результаты, которые говорят сами за себя

Мы не просто обещаем — мы подтверждаем результаты тестами с реальными сделками.

Реальная торговля (Режим % от маржи)

Скриншоты поз. 2, поз. 3: Стабильный рост депозита на реальном счете.

Тестер Стратегий (Фиксированный лот)

Скриншот поз. 6: Стабильный график баланса с фиксированным лотом.

Тестер Стратегий (% от маржи)

Скриншот поз. 7: Плавная кривая баланса. Высокая доходность с использованием Money Management.

🛡️ Уникальная система защиты капитала

Наша философия — капитал должен быть защищен, поэтому «Gold invite» оснащен многоуровневой системой безопасности.

Пример автоматической фиксации прибыли на реальном счете. (Сработала функция «Защита депозита»). Скриншот поз.5.

Автосохранение прибыли: Задайте целевой уровень прибыли и размер «страховки», установите суммы и нажмите кнопки [StartProtection] и [Insurance]. При достижении заданных параметров, Робот перейдет в режим сохранения депозита. Скриншот поз. 4.

Ограничение убытков: Виртуальный стоп-лосс в % от баланса (кнопки [Risk%]+[On.Risk%]) или классический стоп-лосс в пунктах (кнопка [SL]).

Интеллектуальное управление риском: На старте используйте ограничение убытков, а после активации «Защиты депозита» — максимизируйте прибыль.







🎮 Как это работает? Интерактивная панель управления

«Gold invite» — это интерактивная панель управления, которая отображается на графике. Вам не нужно копаться в сложных настройках — все управление осуществляется с помощью интуитивных графических кнопок и окон ввода. Кроме того, в панели встроены 2 графических индикатора: для визуального анализа поведения цены по всем таймфреймам, на основе MA, RSI, CCI, Stoch. и MACD, а также для открытия позиций торговые сигналы Signal ---> TradeBuy, TradeSell или NULL.

Скриншоты поз. 2, поз. 3: Полная версия панели с графикой и статистикой.

Скриншот поз. 4: Компактный режим работы.





🔧 Быстрый старт

Установка на график

Скриншот поз. 1: Стартовое меню с инструкцией.

Инструкции по действиям и настройкам транслируются во время установки на график. Дважды кликните по иконке Робота в Навигаторе терминала, в открывшемся окне появится табличка в латинской транскрипции:

1. Read the information about the advisor in the properties - tab (About the program).

2. For the advisor to work on a real account: A password is required, either automatic or received when purchasing the advisor. Without a password, only on the Strategy Tester.

3. Advisor operation during Manual trading: Edit in the Buy, Sell, LOT, Risk% windows and click: [Arm], [LOT], [On.Buy] and/or [On.Sell] and/or [Take_Buy],[Take_Sell],[On_Take] or [Virt_Take].

4. Advisor operation during Auto-trading: Buttons: [LOT] или [Risk%] и [Virtual_Take]. Deposit protection in the account currency, set the amounts and click: [StartProtection] and [Insurance].

5. When loading on the chart, insert Magic (MN): The MN parameter is the unique number of the advisor, if pairs (see p.1), then MN auto.

6. You can enable Balance Protection in %%: Change or do not change the number in the window and click the [Risk%] and the [On.Risk%] buttons (virtual SL).

7. START the advisor: press the [START] button ---> .

В переводе на русский:

1. Ознакомьтесь с информацией в свойствах - закладка (О программе).

2. Для работы на реальном счёте: Необходим Пароль автоматический или полученный при покупке. Без пароля, только на Тестере Стратегий.

3. Работа эксперта при Ручной торговле: Редактируем в окнах Buy,Sell,ЛОТ,Риск% и жмем: [Arm], [LOT], [On.Buy] и/или [On.Sell] и/или [Take_Buy], [Take_Sell], [On_Take] или [Virt_Take].

4. Работа эксперта при Авто-торговле: Кнопки: [LOT] или [Risk%] и [Virtual_Take]. Включаем Защиту депозита в валюте счета: ставим суммы и жмем: [StartProtection] и [Insurance].

5. При загрузке на график, вставьте Magic (MN): Параметр MN - уникальный номер , если пары (см. п.1), то MN автоматический.

6. Можно включить Защиту Баланса в %%: Меняем или не меняем число в окне и жмем кнопки [Risk%] и [On.Risk%] (вирт. стоп-лосс).

7. ПУСК советника: нажать кнопку [START] ---> .









⚙️ Настройка торговли Роботом

После установки Робота на график терминала, в Панели выбираем нужный режим торговли: если торговля руками, нажимаем кнопку [Arm] (рука), при этом не будут автоматически открываться рыночные и лимитные позиции.

В режиме автоторговли, новые позиции будут открываться в направлении торговых сигналов, встроенного индикатора Signal ---> TradeBuy или TradeSell.

Не забываем про величину плеча, от него зависит размер лота при автоторговле, чем больше плечо, тем больше размер лота открываемых позиций. Рекомендуем плечо не более 1:200.

Фиксированный лот: TF H1. Активируйте кнопки [LOT] и [Virtual_Take].

% от маржи: TF M5. Нажмите кнопку [MM]. Для более активного роста депозита, можно нажать кнопку [Risk%].

Защита баланса: В окна вставьте числа и нажмите: [StartProtection] и [Insurance], [Risk%] и [On.Risk%] или [SL].

При достижении текущей прибылью установленного значения, на графике появится баннер отображающий величины текущего профита и страховки, а также включится метка — вертикальная зеленая, пунктирная линия, которая будет визуально указывать с какого момента включен режим защиты ваших средств. Скриншот поз. 4.

В дальнейшем, при достижении текущей Прибылью заданного стартового объёма, когда уже автоматически включилась функция "Защита депозита", выключаем кнопки [Risk%], [On.Risk%] или [SL] и {Clear] для удаления стоп-лосса. После этого ваши инвестиции будут надежно сохранены.

Если сумма текущей Прибыли уменьшится и станет равна сумме Страховки, все открытые позиции этого символа автоматически закроются. При этом сохраняется текущий баланс счета, плюс сумма Страховки, а Робот автоматически отключается. Скриншот поз. 5.

Итог: Ваши средства сохранены: можно дальше продолжать торговлю, переустановив, Робот на график.

⚠️ Предупреждение о рисках

Внимание: Данное предложение и любые отчеты не являются прямым призывом к торговле. Торговля на финансовых рынках связана с высокими рисками, и ответственность за ее результаты полностью лежит на трейдере.

📞 Поддержка и обновления

Регулярные обновления для совместимости с новыми версиями MT4.

Оперативная техническая поддержка по настройке и конфигурации.

Активный мониторинг отзывов пользователей для улучшений.





