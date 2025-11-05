Торговая система «Gold Storage» (далее именуемый Робот). Робот разработан специально для XAUUSD — прибыльный эксперт, просто фантастика! Смотри Скрины поз.3, поз.6 и поз.7.

Робот имеет графическую торговую панель для ручной торговли, а также 2 варианта автоторговли для XAUUSD: 1)Автоторговля с фиксированным лотом. Результат автоторговли — доход от 10% ежемесячно. Скрин.поз.6. 2)Автоторговля с лотом, в %% от свободной маржи. Результат автоторговли — доход до 100% ежемесячно. Скрины поз.3, поз.7.

Почему Робот "Хранилище Золота" — потому, что "золото" т.е. профит, здесь можно всегда гарантированно получить. Например: Если на реальный счет внести 500 USD по варианту 2) то, за период меньше месяца, профит увеличится на эту сумму, с автоторговлей на XAUUSD. Все, что нужно для получения этого результата — установить Робот на MT4 и оставить ПК включенным или подключить VPS.

Ознакомление с Роботом

Этот Робот предназначен для онлайн-торговли на рынке FOREX. Он может быть использован, как для полностью автоматической торговли, так и для торговли руками по Вашей стратегии, с надежной автоматической защитой Вашего капитала. Для полностью автоматической торговли, входные параметры оптимально настроены по умолчанию, только для XAUUSD и set-файлы не нужны. При этом, используется сложный механизм выбора точки входа в рынок, сочетающийся со стратегией следования за трендом, в любом направлении движения цены.

Программный код Робота содержит активную графическую торговую панель (далее — Панель). Панель состоит из информационных статистических таблиц, окон ввода данных и функциональных кнопок для управления автоторговлей и торговлей руками.

При практическом использовании этой программы для торговли, нет необходимости открывать входные параметры Робота, так как все действия можно выполнять на открытом графике, с помощью графических кнопок, а изменять параметры переменных, можно через корректировку значений в окнах ввода данных Панели.

Гарантии по сохранению капитала:

• Автоматическое сохранение инвестиций и прибыли. Скриншоты поз. 4 и поз.5.

• Ограничение убытков вручную, установкой стоп-лосс в пунктах или автоматически в % риска (виртуальный стоп-лосс).

Кроме того, смотри абзац ниже: "Не забываем включать Защиту депозита в валюте счета"







Стартовое меню и графические объекты



1. Стартовое меню Робота, Скриншот поз.1, расшифровка информации о действиях при установке Робота на график приведена ниже.

2. Полное начальное изображение Робота на графике, стартовая страница — Скриншот поз. 2;

3. Сокращенное изображение Робота, без графических объектов и с частичным ограничением статистики — Скриншот поз. 4.

4. Изображение информационной таблицы истории торговли на реальном счете — Скриншот поз. 3.





Примеры практического использования Робота:

Робот показывает отличные результаты при автоторговле на XAUUSD. Попробуйте Робота — Вам понравится.

Рекомендую начинать автоторговлю по варианту 1) на TF H1, по варианту 2) на TF M5 и будет Вам профит.

Пример 1: Результат сохранения капитала Роботом на реальном счете на графике XAUUSD: Скриншот поз. 5.

Пример 2: Отчеты о торговле Роботом на Тестере Стратегий на графике XAUUSD: Скриншоты поз. 6 и поз. 7.

Пример 3: Результат автоторговли Роботом на реальном счете, на инструменте XAUUSD — Скриншот поз. 3;





Информация по использованию Робота в торговых операциях

Внимание: Для практической торговли, эту программу можно использовать на демо или реальном счёте, только после покупки. Вы можете просмотреть скачанную демо версию на Тестере Стратегий. Это можно сделать используя любую валютную пару, но для наглядности, используйте XAUUSD. Инструкция по установке на Тестер Стратегий приведена ниже.

После приобретения продукта, пожалуйста, незамедлительно свяжитесь с нами на форуме MQL5, и мы поможем вам с настройкой.





Краткая характеристика

• Платформа: MetaTrader 4. Тип счета: Хеджевый.

• Работает на счетах с 5-значными котировками.

• Таймфрейм для автоматической торговли на XAUUSD: по варианту 1) на TF H1, по варианту 2) на TF M5.

• Плечо = 1:200, объем лотов рассчитывается с учетом Leverage, StopLoss и Risk.

• Для торговли на центовых счетах депозит от 10 000 центов USD ($100) на один Робот, со стартовыми позициями лота от 0.01.

• Входные параметры оптимизированы для автоторговли на XAUUSD. Депозит от 50 000 центов USD ($500) на один Робот.

• Для торговли в автоматическом режиме, применяются виртуальные тейк-профит и стоп-лосс (это можно делать и в торговле руками).

• В ручном режиме валютные пары любые.

• Время торговли: круглосуточно, с понедельника по пятницу. Время можно изменять кнопкой [Time_Mode], используя Панель.





Установка и настройка на Тестере Стратегий.

Для автоторговли по варианту 1):

В настройках Тестера Стратегий:



1. Установите на Тестер Стратегий XAUUSD;

2. Поставьте флажок в окне Визуализация;

3. Модель: Все тики.

4. Установите диапазон дат.

5. Установите спред:

для XAUUSD — "Текущий" (для 5-знаков).

6. Таймфрейм TF H1.

и объем депозита не менее 10000.

7. Нажмите кнопку "Старт".





Для автоторговли по варианту 2):

В настройках Тестера Стратегий:



1. Установите на Тестер Стратегий XAUUSD;

2. Поставьте флажок в окне Визуализация;

3. Модель: Все тики.

4. Установите диапазон дат.

5. Установите спред:

для XAUUSD — "Текущий" (для 5-знаков).

6. Таймфрейм TF M5 и объем депозита не менее 50000.

7. Переключите в свойствах — Use_MM = true.

8. Нажмите кнопку "Старт".



Примечание:

1. Чтобы ускорить работу в Тестере Стратегий, снимите флажок в окне Визуализации и переключите в свойствах — Use_Graphics = false.



2. При проверке программы на Тестере, чтобы увидеть, как работает «Защита депозита», в свойствах эксперта установите желаемую сумму профита для Старта этой функции — параметр "StartSave_Depo" и сумму Страховки параметр — "SizeSave_Depo", и переключите Use_SizeSave_Depo = true.

После выполнения этих настроек, вы увидите автоматическую торговлю в Тестере Стратегий, с использованием виртуального тейк профита. Считаю, что вам этот пример понравится.

Как работает «Защита депозита», можно посмотреть в Скриншоте поз. 5.





Установка на график и пуск Робота:

Инструкции по действиям и настройкам транслируются во время установки на график. Дважды кликните по иконке в Навигаторе терминала, в открывшемся окне появится табличка в латинской транскрипции Скриншот поз. 1 :

1. Read the information about the advisor in the properties - tab (About the program).

2. For the advisor to work on a real account: A password is required, either automatic or received when purchasing the advisor. Without a password, only on the Strategy Tester.

3. Advisor operation during Manual trading: Edit in the Buy, Sell, LOT, Risk% windows and click: [Arm], [LOT], [On.Buy] and/or [On.Sell] and/or [Take_Buy],[Take_Sell],[On_Take] or [Virt_Take].

4. Advisor operation during Auto-trading: Buttons: [LOT] или [Risk%] и [Virtual_Take]. Deposit protection in the account currency, set the amounts and click: [StartProtection] and [Insurance].

5. When loading on the chart, insert Magic (MN): The MN parameter is the unique number of the advisor, if pairs (see p.1), then MN auto.

6. You can enable Balance Protection in %%: Change or do not change the number in the window and click the [Risk%] and the [On.Risk%] buttons (virtual SL).

7. START the advisor: press the [START] button ---> .





В переводе на русский:

1. Ознакомьтесь с информацией в свойствах - закладка (О программе).

2. Для работы на реальном счёте: Необходим Пароль автоматический или полученный при покупке. Без пароля, только на Тестере Стратегий.

3. Работа эксперта при Ручной торговле: Редактируем в окнах Buy,Sell,ЛОТ,Риск% и жмем: [Arm], [LOT], [On.Buy] и/или [On.Sell] и/или [Take_Buy], [Take_Sell], [On_Take] или [Virt_Take].

4. Работа эксперта при Авто-торговле: Кнопки: [LOT] или [Risk%] и [Virtual_Take]. Включаем Защиту депозита в валюте счета: ставим суммы и жмем: [StartProtection] и [Insurance].

5. При загрузке на график, вставьте Magic (MN): Параметр MN - уникальный номер , если пары (см. п.1), то MN автоматический.

6. Можно включить Защиту Баланса в %%: Меняем или не меняем число в окне и жмем кнопки [Risk%] и [On.Risk%] (вирт. стоп-лосс).

7. ПУСК советника: нажать кнопку [START] ---> .





Настройка Робота для работы руками:



После установки Робота на график любой валютной пары нажмите кнопку [ARM] (рука) и далее по пункту 3. вышеприведенного меню, не изменяя данные или вставьте в соответствующие окна ввода ваши параметры.





Настройка Робота для автоторговли:



После размещения Робота на графике XAUUSD, установите: по варианту 1) на TF H1, по варианту 2) на TF M5.

Для варианта 1), с фиксированным лотом — действия по пункту 4. вышеприведенного меню, не изменяя параметры или вставьте в соответствующие окна ввода ваши данные. Рекомендуемый размер фиксированного лота, не более 0.5 процента от вашего капитала за сделку. (EdityPercent = 0.5). Корректировку размера лота, можно делать изменяя размер в окне [LOT].

Для варианта 2), с лотом в %% от свободной маржи, нажмите кнопку [MM] (Money Management), при этом лот каждой новой сделки будет автоматически возрастать. Размер лотов открываемых позиций, в этом варианте, будет равен 0.25 процента от свободной маржи. Корректировку размера лота, можно делать изменяя размер в окне [Rick%%] и нажать эту кнопку.

Не забываем включать Защиту депозита в валюте счета

В обеих режимах желательно включить функцию "Защита депозита". Для старта функции сохранения Ваших инвестиций, установите в соответствующие окна, желаемую сумму текущей Прибыли и сумму Страховки в валюте счета, и нажмите кнопки: [StartProtection] и [Insurance]. При достижении текущей Прибылью установленного значения, на графике появится баннер и включится метка — вертикальная зеленая линия, которая будет визуально указывать с какого момента включен режим защиты ваших средств.

Одновременно, пока еще не получена прибыль, надо включить защиту капитала за счет автоматического ограничения убытков — установкой % риска от суммы собственных средств или установкой реального стоп-лосса в пунктах. В окно процентов ставим возможный убыток в процентах, например 20 и нажимаем кнопки [Risk%] и [On.Risk%].

В дальнейшем, при достижении текущей Прибылью заданного стартового объёма, когда уже автоматически включилась функция "Защита депозита", выключаем кнопки [Risk%], [On.Risk%] и удаляем стоп-лосс в пунктах.

При использовании функции защиты капитала, я применяю такой метод: каждый торговый день, устанавливаю для старта этой функции, сумму уже полученного текущего профита за предыдущий торговый день и сумму страховки 10% от этого профита. Таким образом, если будет просадка, то риск составляет минус сумма профита за прошлый торговый день, ну и плюс сумма Страховки.

Поэтому ваши инвестиции всегда будут сохранены и приумножены.









Предупреждение о рисках

Это предложение и любые отчеты не являются призывом к торговле на финансовых рынках, поэтому ответственность, за использование этой программы для автоторговли или работе руками, полностью лежит на пользователе.



Поддержка и обновления



Регулярные обновления для поддержания совместимости с изменениями платформы MT4

Оперативная поддержка по вопросам настройки и конфигурации

Активный мониторинг отзывов пользователей для улучшений





Copyright 2025, Vladimir Sobolev

va-50@List.ru

MQL5 Профиль: https://www.mql5.com/ru/users/sochav