Торговая система «Golden Boomerang» (далее именуемый Робот).

Хочешь получить максимум от торговли золотом? Этот Робот разработан специально для XAUUSD.

Робот содержит более 30 торговых функций для ручной торговли, а также вариант автоторговли для XAUUSD:

Автоторговля проводится с фиксированным лотом. При работе программы в режиме автоторговли, стабильный результат от 100% ежемесячно, контроль торговых операций не требуется. Все, что вам нужно, это установить Робот на MT4 и оставить ПК включенным (или просто использовать VPS). Это прибыльный эксперт, позвольте ему приносить вам прибыль.

Этот Робот предназначен для онлайн-торговли на рынке FOREX. Можно торговать, в автоматическом, полуавтоматическом, и в ручном режимах, с надежной автоматической защитой Вашего капитала. При этом, используется сложный механизм выбора точки входа в рынок, сочетающийся со стратегией следования за трендом.

Это приложение представляет собой активную графическую торговую панель (далее — Панель):

Панель состоит из информационных статистических таблиц, окон ввода данных и функциональных кнопок для управления автоторговлей и торговлей руками.

1. Стартовое меню Робота — Скриншот поз. 1, расшифровка информации о действиях при установке Робота на график приведена ниже.

2. Полное изображение Робота на графике — Скриншот поз. 2;

3. Сокращенное изображение Робота, без графических объектов и с частичным ограничением статистики — Скриншот поз. 3.

4. Изображение информационной таблицы истории торговли на реальном счете — Скриншот поз. 2.

Этот Робот может быть использован, как для полностью автоматической торговли, так и для торговли руками по Вашей стратегии. Для полностью автоматической торговли, входные параметры оптимально настроены по умолчанию, только для XAUUSD и set-файлы не нужны.

При практическом использовании этой программы для торговли, нет необходимости открывать входные параметры Робота, так как все действия можно выполнять на открытом графике, с помощью графических кнопок, а изменять параметры переменных, можно через корректировку значений в окнах ввода данных Панели.

Примеры практического использования Робота:

Робот показывает отличные результаты при торговле на XAUUSD. Попробуйте эту программу — Вам понравится.

Пример 1: Визуально программа показана в работе на демо счете график XAUUSD. В этом видео Вы увидите включение функции сохранения капитала Роботом. (Видеоклип на YouTube).

Пример 2: Результат сохранения капитала Роботом на реальном счете на графике XAUUSD: Скриншот поз. 4.

Пример 3: Отчет о торговле Роботом на Тестере Стратегий на графике XAUUSD: Скриншот поз. 5.





Внимание: Для практической торговли, эту программу можно использовать на демо или реальном счёте, только после покупки. Вы можете просмотреть скачанную демо версию на Тестере Стратегий. Это можно сделать используя любую валютную пару, но для наглядности, используйте XAUUSD. Инструкция по установке на Тестер Стратегий приведена ниже.

Рекомендую начинать автоторговлю на TF: M5 и будет Вам профит.





Установка и настройка на Тестере Стратегий.

В настройках Тестера Стратегий:



1. Установите на Тестер Стратегий XAUUSD;

2. Поставьте флажок в окне Визуализация;

3. Модель: Все тики.

4. Установите диапазон дат.

5. Установите спред:

для XAUUSD — "Текущий" (для 5-знаков).

6. Таймфрейм M5 и объем депозита не менее 1000.

7. Нажмите кнопку "Старт".



Примечание:

1. Чтобы ускорить работу в Тестере Стратегий, снимите флажок в окне Визуализации и переключите в свойствах — Use_Graphics = false.



2. При проверке программы на Тестере, чтобы увидеть, как работает «Защита депозита», в свойствах эксперта установите желаемую сумму для Старта этой функции — параметр "StartSave_Depo" и сумму Страховки параметр — "SizeSave_Depo", и переключите Use_SizeSave_Depo = true.

После выполнения этих настроек, вы увидите автоматическую торговлю в Тестере Стратегий, с использованием виртуального тейк профита. Считаю, что вам этот пример понравится.

Как работает «Защита депозита», можно посмотреть в видеоклипе на YouTube.







Краткая характеристика

• Платформа: MetaTrader 4. Тип счета: Хеджевый.

• Работает на счетах с 5-значными котировками.

• Для автоматической торговли: TF M5, плечо = 1:200, объем лотов рассчитывается с учетом Leverage, StopLoss и Risk.

• Для торговли на центовых счетах депозит от 10 000 центов USD ($100) на один Робот, со стартовыми позициями лота от 0.01.

• Входные параметры оптимизированы для автоторговли на XAUUSD.

• Для торговли в автоматическом режиме, применяются виртуальные тейк-профит и стоп-лосс (это можно делать и в торговле руками).

• В ручном режиме валютные пары любые.

• Время торговли: круглосуточно, с понедельника по пятницу. Время можно изменять кнопкой [Time_Mode], используя Панель.

Риск-менеджер.



Гарантии по сохранению капитала:

• Автоматическое сохранение инвестиций и прибыли. Скриншот поз. 4.

• Ограничение убытков вручную, установкой стоп-лосс в пунктах или автоматически в % риска (виртуальный стоп-лосс).

Установка на график и пуск Робота:

Инструкции по действиям и настройкам транслируются во время установки на график. Дважды кликните по иконке в Навигаторе терминала, в открывшемся окне появится табличка в латинской транскрипции Скриншот поз. 1 :

1. Read the information about the advisor in the properties - tab (About the program).

2. For the advisor to work on a real account: A password is required, either automatic or received when purchasing the advisor. Without a password, only on the Strategy Tester.

3. Advisor operation during Manual trading: Edit in the Buy, Sell, LOT, Risk% windows and click: [Arm], [LOT], [On.Buy] and/or [On.Sell] and/or [Take_Buy],[Take_Sell],[On_Take] or [Virt_Take].

4. Advisor operation during Auto-trading: Buttons: [LOT] или [Risk%] и [Virtual_Take]. Deposit protection in the account currency, set the amounts and click: [StartProtection] and [Insurance].

5. When loading on the chart, insert Magic (MN): The MN parameter is the unique number of the advisor, if pairs (see p.1), then MN auto.

6. You can enable Balance Protection in %%: Change or do not change the number in the window and click the [Risk%] and the [On.Risk%] buttons (virtual SL).

7. START the advisor: press the [START] button ---> .





В переводе на русский:

1. Ознакомьтесь с информацией в свойствах - закладка (О программе).

2. Для работы на реальном счёте: Необходим Пароль автоматический или полученный при покупке. Без пароля, только на Тестере Стратегий.

3. Работа эксперта при Ручной торговле: Редактируем в окнах Buy,Sell,ЛОТ,Риск% и жмем: [Arm], [LOT], [On.Buy] и/или [On.Sell] и/или [Take_Buy], [Take_Sell], [On_Take] или [Virt_Take].

4. Работа эксперта при Авто-торговле: Кнопки: [LOT] или [Risk%] и [Virtual_Take]. Включаем Защиту депозита в валюте счета: ставим суммы и жмем: [StartProtection] и [Insurance].

5. При загрузке на график, вставьте Magic (MN): Параметр MN - уникальный номер , если пары (см. п.1), то MN автоматический.

6. Можно включить Защиту Баланса в %%: Меняем или не меняем число в окне и жмем кнопки [Risk%] и [On.Risk%] (вирт. стоп-лосс).

7. ПУСК советника: нажать кнопку [START] ---> .





Предупреждение о рисках

Это предложение и любые отчеты не являются призывом к торговле на финансовых рынках, поэтому ответственность, за использование этой программы для автоторговли или работе руками, полностью лежит на пользователе.