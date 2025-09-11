Volume Decomposition Index

Indice de Décomposition du Volume (VDI)

Le VDI est un indicateur propriétaire d’analyse du volume, conçu pour identifier la force et la direction du mouvement des prix en se basant sur la décomposition des volumes en achats et ventes.

L’indicateur visualise le ratio entre les achats et les ventes en projetant les données de prix des chandeliers sur leur volume, permettant ainsi au trader d’obtenir une vision plus complète de l’activité du marché — notamment la quantité de volume attribuée aux acheteurs et aux vendeurs.

Les calculs sont réalisés à partir de toutes les données disponibles de la bourse, ce qui rend l’indicateur analytiquement complet et capable de fournir une évaluation approfondie des tendances du marché.

La connaissance des volumes de trading est un facteur clé pour comprendre les mouvements des prix sur le marché. Cet indicateur vous fournit exactement cette information.

Caractéristiques principales

  • Paramètre unique ajustable — period (par défaut = 18), qui détermine sur combien de barres les volumes d’achats et de ventes sont calculés.

  • Formule de la ligne principale :
    Volume positif / Volume négatif,
    permettant d’évaluer si l’activité d’achat ou de vente domine sur la période sélectionnée.

  • Paramètre de période personnalisable :
    Ajustement flexible de la période de sommation selon la stratégie de l’utilisateur.

  • Niveau de référence horizontal à 1,0 :
    Sert de point d’équilibre neutre entre acheteurs et vendeurs.

  • Compatible avec toutes les unités de temps et tous les instruments.

Comment interpréter

  • Valeur > 1,0 — pression haussière dominante (signal d’achat)

  • Valeur < 1,0 — pression baissière dominante (signal de vente)

  • Valeur ≈ 1,0 — zone neutre, forces acheteurs et vendeurs équilibrées


