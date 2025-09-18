Vdi Algo

VDI Algo — Robot de trading intelligent basé sur l’indicateur Volume Decomposition Index (VDI)
VDI Algo est un robot de trading basé sur l’analyse des volumes. Le code intègre un indicateur unique appelé Volume Decomposition Index (VDI), qui calcule le rapport entre les volumes d’acheteurs et de vendeurs afin de déterminer la force et les mouvements du prix. Pour améliorer la précision, les signaux de l’indicateur sont filtrés à l’aide d’une moyenne mobile exponentielle (EMA), ce qui permet d’éliminer les faux signaux et de trader dans la direction d’une tendance durable.

VDI Algo vous permet de configurer une stratégie de trading flexible et fiable, entièrement adaptée à vos préférences. C’est l’un des rares robots qui ne promet pas des millions du jour au lendemain, mais qui vise un revenu stable et réaliste — entre 5 % et 15 % par mois. La stratégie repose non pas sur la tentative de prédire le mouvement du prix de l’actif, mais sur l’observation de la force des acheteurs et des vendeurs. Dès qu’une des parties commence à dominer, le robot ouvre une position et la maintient tant que la situation ne change pas ou qu’un take profit ou (dans de rares cas) un stop loss n’est déclenché.

À l’achat du robot : vous pouvez m’envoyer un message privé et je vous enverrai une version du robot avec plus de fonctionnalités (possibilité d’utiliser la ligne multiplicatrice de l’indicateur VDI).
Les paramètres par défaut sont optimisés pour la paire XAU/USD (or/dollar) sur le timeframe H1. Toutes les captures d’écran présentées proviennent également de cet instrument et timeframe. Mais en réalité, il n’y a aucune limite d’utilisation. Grâce à l’optimisation, vous pouvez choisir l’instrument financier et le timeframe qui vous conviennent. Aucune restriction ! Si l’intérêt pour le robot grandit, je commencerai un blog où je publierai les paramètres les plus adaptés pour le trading.

L’algorithme est compatible avec tout type de compte et fonctionne chez n’importe quel broker. Le niveau de risque est automatiquement calculé en fonction de votre dépôt et du stop loss défini, ce qui permet d’adapter la stratégie à un style conservateur ou plus agressif.

Si vous avez des questions — envoyez-moi un message privé, je serai ravi de vous aider.

Paramètres d’entrée :

RiskPercent : Pourcentage du solde alloué à une transaction.

StopLoss : Taille du stop loss en points.

TakeProfit : Taille du take profit en points.

Slippage : Glissement maximal autorisé à l’ouverture/fermeture d’une transaction.

periodEMA : Période de la moyenne mobile exponentielle pour filtrer la tendance.

periodVDI : Période de l’indicateur VDI.

BreakEvenTrigger : Seuil de profit (en points) pour déplacer le stop loss au point mort.

Fonctionnalités principales :

Utilisation de l’indicateur VDI : analyse des volumes de marché pour évaluer la force actuelle du mouvement du prix.

Filtrage des signaux avec l’EMA : permet de trader uniquement dans la direction d’une tendance confirmée.

Vérification du volume de l’ordre : avant d’envoyer une demande, le conseiller vérifie que le volume de l’ordre est correct et conforme aux exigences du broker (volume minimum, maximum et pas de variation).

Déplacement automatique du stop loss au point mort : lorsque le profit défini est atteint, le conseiller protège la position contre les pertes.

Paramètres de gestion des risques personnalisables : possibilité de définir le risque en pourcentage du dépôt, le stop loss, le take profit et le glissement maximal.

Fonctionne sur tous les instruments et timeframes pris en charge par votre broker.

Messages de journal détaillés : informent des actions du conseiller, du statut des ordres et de la vérification du volume.

Unicité des ordres : ouvre une seule position dans la direction de la tendance des prix et des volumes.

Principe de fonctionnement :

Le conseiller lit les valeurs EMA actuelles et précédentes pour déterminer la direction de la tendance.

Il récupère les valeurs de la ligne VDI selon la période définie.

Si les signaux du VDI et de l’EMA correspondent, le conseiller ouvre une position (ACHAT ou VENTE).

Au-delà d’un certain profit, le stop loss est déplacé au point mort pour protéger la transaction.

Si des signaux contraires apparaissent, les positions ouvertes sont fermées.

Avant d’ouvrir une position, la validité du volume de la transaction est vérifiée à l’aide d’une fonction intégrée — cela aide à éviter les erreurs liées à une taille de lot incorrecte.

Avantages d’utilisation :

Trading avec analyse volumétrique : prend en compte non seulement les prix, mais aussi la dynamique des volumes, ce qui permet de mieux déterminer la force du mouvement.

Protection du capital : le déplacement automatique du stop loss au point mort réduit les risques.

Réglages flexibles : permet d’adapter le conseiller à son style et aux paramètres du marché.

Compatibilité : fonctionne sur tous les instruments disponibles dans votre terminal.

Réduction des erreurs : la fonction de vérification du volume garantit que les ordres sont acceptés par le broker sans refus.

Comment commencer à utiliser :

Copiez les fichiers du conseiller et de l’indicateur VDI dans les dossiers correspondants du terminal MetaTrader 4 (Experts et Indicators).

Lancez le terminal et attendez la compilation et le chargement.

Attachez le conseiller au graphique de l’instrument souhaité.

Réglez les paramètres d’entrée selon vos préférences.

Lancez le trading automatique et suivez les résultats dans le journal et sur le graphique.


