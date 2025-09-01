Range Great EA

Résumé

L'EA Range + Bot est un conseiller expert de trading automatisé puissant pour MetaTrader 5 qui utilise une stratégie à deux indicateurs pour ouvrir des trades. Il est conçu pour les traders qui veulent tirer parti des changements de tendance tout en filtrant le bruit du marché. L'EA ne place des trades que lorsque les indicateurs Range et Bot sont d'accord sur la direction, ce qui réduit considérablement les faux signaux. Il vous permet de gérer le risque avec des niveaux de stop-loss et de take-profit définis par l'utilisateur et peut ouvrir plusieurs trades sur un seul signal, jusqu'à un maximum spécifié.

Caractéristiques clés et avantages

Confirmation à deux indicateurs 🤝 Cet EA est basé sur une stratégie robuste en deux parties. Il nécessite un signal confirmé à la fois par le Range Filter (un indicateur de lissage avancé qui identifie les tendances de prix en filtrant le bruit) et par l'UT Bot (un indicateur basé sur un stop suiveur qui utilise l'ATR pour détecter les renversements de tendance). Cette approche à double confirmation aide à filtrer les trades à faible probabilité et fournit un signal de trading de meilleure qualité.

Gestion des risques flexible 🛡️ Vous avez un contrôle total sur votre risque. L'EA utilise un stop-loss défini par l'utilisateur en pips pour protéger votre capital et un niveau de take-profit pour sécuriser les bénéfices. L'EA peut également ouvrir un nombre spécifié de trades sur chaque signal, connu sous le nom de MaxTrades , ce qui vous permet d'ajuster la taille de votre position.

Paramètres personnalisables ⚙️ Adaptez l'EA à votre style de trading et au marché spécifique que vous tradez. Vous pouvez ajuster :

  • Lots : Définissez la taille de trade pour chaque ordre.

  • Paramètres des indicateurs : Affinez la sensibilité des deux indicateurs, Range Filter et UT Bot. Par exemple, vous pouvez modifier la RF_SamplingPeriod ou la UT_KeyValue pour qu'elle corresponde à votre analyse.

  • Unité de temps : Choisissez de faire fonctionner l'EA sur l'unité de temps du graphique actuel ou sélectionnez-en une autre pour l'analyse.

  • Slippage : Contrôlez la déviation de prix maximale acceptable pour l'exécution des ordres.

Exécution fiable et efficace 🚀 L'EA fonctionne selon une logique de fermeture de nouvelle barre, garantissant que les décisions de trading sont basées sur des données de prix stables et complètes plutôt que sur des ticks en direct volatils. Il utilise la bibliothèque Trade.mqh pour des opérations de trading sécurisées et fiables, et son code interne est optimisé pour un traitement rapide et efficace des signaux. Les vérifications intégrées de l'EA l'empêchent de dépasser le nombre maximal de trades ouverts pour le symbole et le numéro magique sélectionnés.


