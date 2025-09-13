GorMaster Pro


GorMaster_Pro — Sesgo confiable, noticias y técnica en una sola pantalla

Visión

GorMaster_Pro es una herramienta indispensable para cualquier tipo de trader (scalper, intradía o swing) porque combina información fundamental y técnica para darte una lectura fiel y accionable del mercado.
En una sola vista verás: sesgo direccional BUY/SELL/RANGO, ventanas de noticias en tiempo real que congelan la operativa, métricas técnicas clave (ATR_Z, RangeRatio, ADX, SpreadZ), sesiones y alertas. Todo organizado con presets cualitativos para configurarlo en segundos.

¿Por qué comprar GorMaster_Pro?

  • Decide cuándo operar y cuándo NO: evita entradas durante eventos de alto impacto con ventanas automáticas y alertas claras.

  • Sesgo confiable y unificado: puedes tomar el sesgo desde QUANT (calendario y sorpresa de datos), otro indicador (ICUSTOM) o modo manual.

  • Lectura técnica + fundamental en una sola consola: sin cambiar de ventana ni juntar datos a mano.

  • Uso simple: panel claro, colores intuitivos, recomendaciones contextuales y presets (conservador/balanceado/agresivo).

  • Se integra como “guardarraíl” para tus EAs: pausa/activa lógicas, alinea fases y gestiona riesgos.

¿Qué lo diferencia?

  • Sesgo QUANT: estima la relación de fuerza entre la divisa base y la cotizada usando el impacto/noticias (sorpresa normalizada y decaimiento temporal).

    • Si el dato favorece la base (primera del par), el sesgo tenderá a BUY.

    • Si favorece la cotizada (segunda del par), el sesgo tenderá a SELL.

    • Si están equilibradas, verás RANGO.

  • Ventanas de noticias “inteligentes”: bloquean permisos antes/después según impacto (bajo/medio/alto) y ámbito (símbolo o cuenta).

  • Métricas que importan:

    • ATR_Z y RangeRatio → rango y compresión/expansión.

    • ADX → fortaleza de tendencia.

    • SpreadZ → liquidez (normal/ampliada/crítica).

  • Fase del mercado: RANGE / TREND / BREAK / ILLIQ (ilíquido) + perfil CONS/BAL/AGR y nivel de confianza.

  • Alertas multicanal con cooldown: sesgo, fase, noticias y permisos (popup, sonido, push, e-mail).

  • Presets cualitativos: ajusta ventanas, pesos de impacto, decaimiento y tolerancias en 1 click (o usa CUSTOM para tus números).

  • Logo embebido y UI pulida: no dependes de archivos externos una vez compilado.

Cómo interpretar el sesgo (la “direccionalidad”)

  • BUY: la herramienta detecta mayor fuerza en la divisa base (p. ej., en EURUSD, fuerza en EUR).

  • SELL: mayor fuerza en la divisa cotizada (p. ej., en EURUSD, fuerza en USD).

  • RANGO: fuerzas equilibradas; no hay ventaja direccional clara.

  • Strength (0–100): cuán firme es ese sesgo.

  • Permisos: indica si conviene permitir BUY/SELL según sesgo y noticias activas.

Guía rápida (usuario poco técnico)

  1. Mira el semáforo de noticias: si hay ventana activa, espera a que termine.

  2. Lee el Sesgo: BUY / SELL / RANGO y su fuerza (0–100).

  3. Confirma la Fase:

    • TREND: el precio suele continuar.

    • RANGE: el precio tiende a rebotar en extremos.

    • BREAK: ruptura/expansión.

    • ILLIQ: liquidez pobre; mejor prudencia.

  4. Revisa métricas:

    • ADX > ~20 → tendencia más fiable.

    • RangeRatio > 1 → expansión; < 1 → compresión.

    • SpreadZ normal → ejecute con confianza normal; crítico → evite.

  5. Sigue la Recomendación del panel (Rompimiento, Seguimiento, Rebote o Pausa).

Ejemplos sencillos de uso

A) Entrada a favor de tendencia (sesgo BUY)

  • Condiciones: Sesgo = BUY, Fase = TREND, ADX > 20, SpreadZ normal.

  • Idea: Esperar retroceso a un soporte cercano / pequeña consolidación y entrar en BUY.

  • Stop: bajo el último mínimo (o 1×ATR).

  • Salida: take profit por ratio R/R, zona de resistencia o cuando el sesgo pierda fuerza.

B) Rango/Mean Reversion (sesgo RANGO)

  • Condiciones: Sesgo = RANGO, Fase = RANGE, SpreadZ normal.

  • Idea: Comprar en la parte baja del rango y vender en la parte alta (o hacer lo inverso).

  • Stop: fuera del rango; evitar operar si aparece BREAK.

C) Post-noticia de alto impacto (rompimiento controlado)

  • Condiciones: terminada la ventana de noticias, Fase = BREAK, SpreadZ normalizando.

  • Idea: Esperar retest del nivel roto y entrar en el sentido del sesgo (BUY/SELL).

  • Stop: detrás del nivel de ruptura; evitar si SpreadZ sigue crítico.

D) Evitar sobre-ejecución

  • Condiciones: Fase = ILLIQ o SpreadZ crítico.

  • Idea: no operar o bajar tamaño; esperar mejores condiciones.

En todos los casos: si el sesgo cambia de forma clara (alerta), re-evalúa la operación.

¿Cómo usarlo con EAs?

  • Complemento visual y de control: usa las alertas para pausar/activar EAs al entrar/salir una ventana o cuando cambie la Fase/Sesgo.

  • Coherencia de reglas: aplica presets y CSV semanales para que tus EAs y tu trading manual sigan el mismo guion.

  • Integración avanzada (opcional): podemos añadir buffers o GlobalVariables para que tu EA lea el sesgo/permiso/fase directamente (servicio a medida).

Instalación y requisitos

  • MetaTrader 5 con Calendario Económico habilitado (para noticias/impacto).

  • Funciona en cualquier timeframe y símbolo.

  • Sin DLLs. Logos embebidos tras la primera compilación.

Buenas prácticas

  • Si tu broker no ofrece datos de calendario, la parte de noticias quedará vacía (lo demás funciona).

  • Selecciona un preset que encaje con tu estilo (conservador/balanceado/agresivo).

  • Ajusta ventanas largas para sistemas sensibles a spikes/slippage.

Aviso importante

GorMaster_Pro es una herramienta de apoyo a la decisión. No garantiza resultados. Opera con gestión monetaria y bajo tu responsabilidad.

Soporte y personalización

¿Necesitas que tus EAs lean directamente el sesgo/permiso/fase?
¿Quieres CSV y presets listos para tus activos/sesiones?
Te lo dejo funcionando a medida.

En una frase

GorMaster_Pro convierte el ruido en señales claras y accionables: sesgo confiable, noticias controladas, técnica relevante y alertas inteligentes para que tu operativa sea más consistente.


