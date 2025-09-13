



Visión

GorMaster_Pro — Sesgo confiable, noticias y técnica en una sola pantalla

GorMaster_Pro es una herramienta indispensable para cualquier tipo de trader (scalper, intradía o swing) porque combina información fundamental y técnica para darte una lectura fiel y accionable del mercado.

En una sola vista verás: sesgo direccional BUY/SELL/RANGO, ventanas de noticias en tiempo real que congelan la operativa, métricas técnicas clave (ATR_Z, RangeRatio, ADX, SpreadZ), sesiones y alertas. Todo organizado con presets cualitativos para configurarlo en segundos.

¿Por qué comprar GorMaster_Pro?

Decide cuándo operar y cuándo NO : evita entradas durante eventos de alto impacto con ventanas automáticas y alertas claras.

Sesgo confiable y unificado : puedes tomar el sesgo desde QUANT (calendario y sorpresa de datos), otro indicador (ICUSTOM) o modo manual .

Lectura técnica + fundamental en una sola consola : sin cambiar de ventana ni juntar datos a mano.

Uso simple : panel claro, colores intuitivos, recomendaciones contextuales y presets (conservador/balanceado/agresivo).

Se integra como “guardarraíl” para tus EAs: pausa/activa lógicas, alinea fases y gestiona riesgos.

¿Qué lo diferencia?

Sesgo QUANT : estima la relación de fuerza entre la divisa base y la cotizada usando el impacto/noticias (sorpresa normalizada y decaimiento temporal). Si el dato favorece la base (primera del par), el sesgo tenderá a BUY . Si favorece la cotizada (segunda del par), el sesgo tenderá a SELL . Si están equilibradas, verás RANGO .

Ventanas de noticias “inteligentes” : bloquean permisos antes/después según impacto (bajo/medio/alto) y ámbito (símbolo o cuenta).

Métricas que importan : ATR_Z y RangeRatio → rango y compresión/expansión. ADX → fortaleza de tendencia. SpreadZ → liquidez (normal/ampliada/crítica).

Fase del mercado : RANGE / TREND / BREAK / ILLIQ (ilíquido) + perfil CONS/BAL/AGR y nivel de confianza .

Alertas multicanal con cooldown : sesgo, fase, noticias y permisos (popup, sonido, push, e-mail).

Presets cualitativos : ajusta ventanas, pesos de impacto, decaimiento y tolerancias en 1 click (o usa CUSTOM para tus números).

Logo embebido y UI pulida: no dependes de archivos externos una vez compilado.

Cómo interpretar el sesgo (la “direccionalidad”)

BUY : la herramienta detecta mayor fuerza en la divisa base (p. ej., en EURUSD, fuerza en EUR).

SELL : mayor fuerza en la divisa cotizada (p. ej., en EURUSD, fuerza en USD).

RANGO : fuerzas equilibradas; no hay ventaja direccional clara.

Strength (0–100) : cuán firme es ese sesgo.

Permisos: indica si conviene permitir BUY/SELL según sesgo y noticias activas.

Guía rápida (usuario poco técnico)

Mira el semáforo de noticias: si hay ventana activa, espera a que termine. Lee el Sesgo: BUY / SELL / RANGO y su fuerza (0–100). Confirma la Fase: TREND : el precio suele continuar.

RANGE : el precio tiende a rebotar en extremos.

BREAK : ruptura/expansión.

ILLIQ: liquidez pobre; mejor prudencia. Revisa métricas: ADX > ~20 → tendencia más fiable.

RangeRatio > 1 → expansión; < 1 → compresión.

SpreadZ normal → ejecute con confianza normal; crítico → evite. Sigue la Recomendación del panel (Rompimiento, Seguimiento, Rebote o Pausa).

Ejemplos sencillos de uso

A) Entrada a favor de tendencia (sesgo BUY)

Condiciones : Sesgo = BUY , Fase = TREND , ADX > 20, SpreadZ normal.

Idea : Esperar retroceso a un soporte cercano / pequeña consolidación y entrar en BUY .

Stop : bajo el último mínimo (o 1×ATR).

Salida: take profit por ratio R/R, zona de resistencia o cuando el sesgo pierda fuerza.

B) Rango/Mean Reversion (sesgo RANGO)

Condiciones : Sesgo = RANGO , Fase = RANGE , SpreadZ normal.

Idea : Comprar en la parte baja del rango y vender en la parte alta (o hacer lo inverso).

Stop: fuera del rango; evitar operar si aparece BREAK.

C) Post-noticia de alto impacto (rompimiento controlado)

Condiciones : terminada la ventana de noticias , Fase = BREAK , SpreadZ normalizando.

Idea : Esperar retest del nivel roto y entrar en el sentido del sesgo (BUY/SELL).

Stop: detrás del nivel de ruptura; evitar si SpreadZ sigue crítico.

D) Evitar sobre-ejecución

Condiciones : Fase = ILLIQ o SpreadZ crítico.

Idea: no operar o bajar tamaño; esperar mejores condiciones.

En todos los casos: si el sesgo cambia de forma clara (alerta), re-evalúa la operación.

¿Cómo usarlo con EAs?

Complemento visual y de control : usa las alertas para pausar/activar EAs al entrar/salir una ventana o cuando cambie la Fase/Sesgo.

Coherencia de reglas : aplica presets y CSV semanales para que tus EAs y tu trading manual sigan el mismo guion.

Integración avanzada (opcional): podemos añadir buffers o GlobalVariables para que tu EA lea el sesgo/permiso/fase directamente (servicio a medida).

Instalación y requisitos

MetaTrader 5 con Calendario Económico habilitado (para noticias/impacto).

Funciona en cualquier timeframe y símbolo .

Sin DLLs. Logos embebidos tras la primera compilación.

Buenas prácticas

Si tu broker no ofrece datos de calendario, la parte de noticias quedará vacía (lo demás funciona).

Selecciona un preset que encaje con tu estilo (conservador/balanceado/agresivo).

Ajusta ventanas largas para sistemas sensibles a spikes/slippage.

Aviso importante

GorMaster_Pro es una herramienta de apoyo a la decisión. No garantiza resultados. Opera con gestión monetaria y bajo tu responsabilidad.

Soporte y personalización

¿Necesitas que tus EAs lean directamente el sesgo/permiso/fase?

¿Quieres CSV y presets listos para tus activos/sesiones?

Te lo dejo funcionando a medida.

En una frase

GorMaster_Pro convierte el ruido en señales claras y accionables: sesgo confiable, noticias controladas, técnica relevante y alertas inteligentes para que tu operativa sea más consistente.



