Intraday Pulse

5

Intraday Pulse – Indicatore per il Prezzo Medio Intraday

Intraday Pulse è un indicatore progettato per determinare il prezzo medio intraday alla chiusura giornaliera del grafico. Grazie al suo algoritmo avanzato, traccia automaticamente il livello di riferimento, fornendo un supporto essenziale per strategie di trading efficaci.

Nota bene: il grafico giornaliero e' ideale per utilizzare l'indicatore (D1).

Aggiorna il time frame alla fine della sessione giornaliera.

L'indicatore è versatile e utilizzabile su qualsiasi asset e time frame, rendendolo adatto sia per trader esperti che principianti.

Può essere impiegato come livello di take profit o stop loss, livello di resistenza o supporto, migliorando la gestione del rischio e l'ottimizzazione delle operazioni di mercato.

Strategia di Conferma dei Segnali

Per ottenere segnali di acquisto o vendita più affidabili, si consiglia di combinare Intraday Pulse con altri strumenti tecnici:

  • La media mobile a 200 periodi, utile per identificare il trend principale e ridurre operazioni contro tendenza.
  • Un oscillatore tecnico, come RSI, MACD o Stocastico, per individuare condizioni di ipercomprato o ipervenduto e confermare i segnali.

I momenti migliori per ottenere conferme dai grafici e dal trend sono le seguenti fasce orarie in orario CET (Central European Time):

  • 08:00 AM
  • 13:20 PM
  • 18:00 PM

Questi orari corrispondono a momenti chiave nei mercati globali, dove spesso si verificano aumenti di volatilità e direzionalità.

Come Funziona l’Indicatore

  • Linea di Chiusura Precedente: L'indicatore traccia una linea orizzontale corrispondente al prezzo di chiusura del giorno precedente, fornendo un riferimento chiave per il trader. La linea è di colore verde per una chiara visibilità.
  • Aggiornamento Automatico: Ogni giorno, alle 23:00, l’indicatore aggiorna la linea con il nuovo prezzo di chiusura, garantendo un riferimento sempre aggiornato.
  • Rimozione della Linea: Se l’indicatore viene rimosso dal grafico, anche la linea scompare automaticamente, evitando confusione visiva.

Vantaggi di Intraday Pulse

  • Facile da usare, senza configurazioni complesse.
  • Adattabile a qualsiasi asset, inclusi Forex, azioni, indici, criptovalute e materie prime.
  • Preciso e affidabile, calcolando in modo algoritmico il prezzo medio per offrire livelli chiave di riferimento.
  • Utile come strumento di supporto per impostare take profit e stop loss strategici.

Note Importanti

  • L’indicatore funziona correttamente solo su timeframe giornalieri (D1) o inferiori.
  • Assicurarsi che il fuso orario del terminale MetaTrader 4 sia corretto per garantire che l'aggiornamento delle 23:00 avvenga senza errori.
  • È possibile personalizzare colore, stile e spessore della linea attraverso le impostazioni dell'indicatore.

Intraday Pulse è uno strumento essenziale per i trader che desiderano migliorare l'accuratezza delle proprie operazioni grazie a livelli chiave ben definiti.


Avis 2
lisi 7887
1534
lisi 7887 2025.07.09 07:39 
 

The best!!!!

Stefano26
78
Stefano26 2025.02.27 14:12 
 

Ho scaricato l'indicatore funziona bene e ogni lo uso come linea di  take profit

Produits recommandés
Harmonic Butterfly
Sergey Deev
Indicateurs
The indicator detects and displays М. Gartley's Butterfly pattern. The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by the pop-up window, a mobile notification and an email. The pattern and wave parameters are displayed on the screenshots. The default parameters are used for demonstration purposes only in order to increase the amount of detected patterns. Parameters z
Harmonic Shark
Sergey Deev
Indicateurs
The indicator detects and displays Shark harmonic pattern (see the screenshot). The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by a pop-up window, a mobile notification and an email. The indicator highlights the process of the pattern formation and not just the complete pattern. In the former case, it is displayed in the contour triangles. After the pattern is comple
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
"Auto FIBO Pro" Crypto_Forex indicator - est un excellent outil auxiliaire dans le trading ! - L'indicateur calcule et place automatiquement sur le graphique les niveaux de Fibo et les lignes de tendance locales (couleur rouge). - Les niveaux de Fibonacci indiquent les zones clés où le prix peut s'inverser. - Les niveaux les plus importants sont 23,6 %, 38,2 %, 50 % et 61,8 %. - Vous pouvez l'utiliser pour le scalping inversé ou pour le trading en grille de zones. - Il existe également de nomb
Trend Catcher with Alert
Issam Kassas
4.7 (71)
Indicateurs
Le Capteur de Tendance (The Trend Catcher) : La stratégie Trend Catcher avec indicateur d’alerte est un outil d’analyse technique polyvalent qui aide les traders à identifier les tendances du marché ainsi que les points d’entrée et de sortie potentiels. Elle dispose d’une stratégie Trend Catcher dynamique, s’adaptant aux conditions du marché pour offrir une représentation visuelle claire de la direction de la tendance. Les traders peuvent personnaliser les paramètres selon leurs préférences et l
FREE
Harmonic 3Drives
Sergey Deev
Indicateurs
The indicator detects and displays 3 Drives harmonic pattern (see the screenshot). The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by a pop-up window, a mobile notification and an email. The indicator highlights the process of the pattern formation and not just the complete pattern. In the former case, it is displayed in the contour triangles. After the pattern is com
Harmonic Patterns by ZZ MT4
Mykola Khandus
Indicateurs
Overview Harmonic Patterns MT4 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
Fibonacci Retracement And Trend Lines
Vasyl Kulyk
2 (1)
Indicateurs
Based on MACD indicator waves with standard parameters Applies Fibonacci levels to the last two MACD waves, positive and negative respectively, if at the moment the MACD indicator runs out of negative Wave - the color is green, if at the moment the MACD indicator runs out of positive Wave - the color is red. The Wave termination criterion is two ticks with a different MACD sign. Applies trend lines on the last four MACD Waves. Works well with the expert Figures MACD   https://www.mql5.com/ru/mar
WPR with 2 Moving Averages mr
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex « WPR et 2 moyennes mobiles » pour MT4, sans refonte. - Le WPR est l'un des meilleurs oscillateurs pour le scalping. - L'indicateur « WPR et 2 moyennes mobiles » vous permet de visualiser les moyennes mobiles rapides et lentes de l'oscillateur WPR. - L'indicateur permet d'anticiper les corrections de prix. - Il est très facile à configurer via les paramètres et peut être utilisé sur n'importe quelle unité de temps. - Les conditions d'entrée à l'achat et à la vente sont
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indicateurs
The indicator shows the potential trend direction by cyclical-wave dependence. Thus, all the rays of the intersection will be optimal rays, in the direction of which the price is expected to move, taking into account the indicator period. Rays can be used as a direction for potential market movement. But we must not forget that the approach must be comprehensive, the indicator signals require additional information to enter the market.
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicateurs
Alpha Trend sign est notre outil de Trading très populaire depuis longtemps, il valide notre système de Trading et invite clairement les signaux de Trading sans dérive. Fonctions principales: • En fonction de la zone active du marché, selon les indicateurs, il est intuitif de déterminer si le cours actuel appartient à la tendance ou à la tendance. Et coupez le marché selon les flèches d'indication de l'indicateur, les flèches vertes suggèrent d'acheter et les flèches rouges suggèrent de vend
Classic Market Surfer EA MT4
Buti Andy Moeng
5 (1)
Experts
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Crypto_Forex Indicator HTF Ichimoku pour MT4. - L'indicateur Ichimoku est l'un des indicateurs de tendance les plus puissants. HTF signifie - Higher Time Frame. - Cet indicateur est excellent pour les traders de tendance ainsi que pour la combinaison avec les entrées Price Action. - L'indicateur HTF Ichimoku vous permet d'attacher Ichimoku d'une période plus élevée à votre graphique actuel. - Tendance à la hausse - ligne rouge au-dessus de la bleue (et les deux lignes sont au-dessus du nuage)
FreqoMeterForecast
Stanislav Korotky
Indicateurs
The main idea of this indicator is rates analysis and prediction by Fourier transform. Indicator decomposes exchange rates into main harmonics and calculates their product in future. You may use the indicator as a standalone product, but for better prediction accuracy there is another related indicator - FreqoMaster - which uses FreqoMeterForecast as a backend engine and combines several instances of FreqoMeterForecast for different frequency bands. Parameters: iPeriod - number of bars in the ma
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicateurs
Version MT5  |  FAQ L' indicateur Owl Smart Levels   est un système de trading complet au sein d'un seul indicateur qui comprend des outils d'analyse de marché populaires tels que   les fractales avancées de Bill Williams , Valable ZigZag qui construit   la structure d'onde correcte   du marché et   les niveaux de Fibonacci   qui marquent les niveaux exacts d'entrée. sur le marché et les endroits où prendre des bénéfices. Description détaillée de la stratégie Mode d'emploi de l'indicateur Conse
TrendInChannel
Andriy Sydoruk
Indicateurs
This indicator is the undisputed leader among the indicators. And for this statement there is a good reason. The indicator builds a very high quality channel in which it generates signals to enter! What is the ideal strategy for the trader, since the trader always hesitates when choosing a strategy for the job. That is, this indicator will allow you to solve the dilemma of choosing a job by trend or to the channel, since it combines these two basic concepts. Working with the indicator is very
Invincible Arrow
Quan Li
Indicateurs
This is an arrow indicator without a future function，developed based on the most advanced profit trading algorithms.It has the most innovative and advanced dual trend analysis module, as well as the latest and highly effective market trend prediction algorithm.Trends are your friends, and following larger trends can earn the maximum profit in foreign exchange. This indicator helps traders identify current trends and track them. Someone once made a profit of 10 times in a week by relying on it.No
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Trend Oscillator - est un indicateur Crypto_Forex personnalisé avancé, un outil de trading efficace ! - Une nouvelle méthode de calcul avancée est utilisée - 20 options pour le paramètre « Prix pour le calcul ». - L'oscillateur le plus fluide jamais développé. - Couleur verte pour les tendances à la hausse, couleur rouge pour les tendances à la baisse. - Valeurs de survente : inférieures à 5, Valeurs de surachat : supérieures à 95. - Il existe de nombreuses possibilités de mettre à niveau même
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Indicateurs
The Trend PA indicator uses   Price Action   and its own filtering algorithm to determine the trend. This approach helps to accurately determine entry points and the current trend on any timeframe. The indicator uses its own algorithm for analyzing price changes and Price Action. Which gives you the advantage of recognizing, without delay, a new nascent trend with fewer false positives. Trend filtering conditions can be selected in the settings individually for your trading style. The indicator
Trendlines Oscillator MT4
Cao Minh Quang
Indicateurs
The   Trendlines Oscillator   helps traders identify trends and momentum based on the normalized distances between the current price and the most recently detected bullish and bearish trend lines. The indicator features bullish and bearish momentum, a signal line with crossings, and multiple smoothing options. USAGE The   Trendlines Oscillator   works by systematically: Identifying pivot highs and lows. Connecting pivots to form bullish (support) and bearish (resistance) trendlines. Measuring
Koala Supply Demand
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (1)
Indicateurs
Présentation de l'indicateur Koala Supply Demand pour MetaTrader 4 (Nous vous encourageons à partager votre avis ou vos commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, afin que d'autres traders puissent bénéficier de votre expérience.) Bienvenue sur l'indicateur d'offre et demande Koala. Cet indicateur est conçu pour identifier les zones d'offre et de demande non rompues. Cet indicateur peut aider le trader à visualiser le marché comme des zones, vous pouvez voir comment le prix respecte cert
FREE
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indicateurs
Rainbow Price Visualizer v1.21 See where the market really breathes. Turns your MT4 chart into an ultra-precise heatmap that highlights price zones favored by big players. Why it matters 300 price levels at 0.2‑pip resolution — microscopic detail. 8 visual themes (Rainbow, Fire, Ocean…) for instant readibility. Smart opacity: low noise fades, real zones pop. Lightweight rendering with automatic cleanup. Fully customizable: saturation, opacity, resolution, history depth. Bands project into the f
Master 360 Circle Chart With Arrows
Francesco Rubeo
5 (1)
Indicateurs
Trade with Gann on your side!! MASTER CIRCLE 360 CIRCLE CHART, originally created by Gann admitted that this is “The Mother of all charts”. It is one of the last studies that this great trader left for us. The numeric tab le is apparently quite simple like all the tables and is based on square numbers, the SQUARE OF 12 and is by evolution, one of the most important square numbers. Here we can find CYCLE, PRICE AND TIME thanks to angles and grades, to show past and future support and resistance.
Project Infinity
Sergey Yarmish
Experts
The Infinity Expert Advisor is a scalper. When the resistance and support levels are broken, trades are opened in the direction of the price movement. Open positions are managed by several algorithms based on the current market situation (fixed stop loss and take profit, trailing stop, holding positions in case of trend indication, etc.). Requirements for the broker The EA is sensitive to spread, slippages and execution quality. It is strongly recommended not to use the EA for currencies with s
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indicateurs
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indicateurs
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indicateurs
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Gold Phoenix
Yaroslav Varankin
Indicateurs
The perfect tool for Scalng in the Forex markets You can trade both from signal to signal and using take profit  The algorithm does not use Zigzag!  No redrawing!  This is a channel instrument that uses a moving average as a filter. Moving Average  There are 2 parameters for the settings Ma Period = 5 period Moving Average  Channel 1.0 distance of channel lines from the chart Price Signal Filter - calculation of signal opening and filter There is a complete set of Alert There is a multi-timefram
DF Fibonacci Trader Pro MT4
Mark David Griffin
Utilitaires
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro est un système de trading automatisé conçu pour MetaTrader 4. Il utilise les niveaux de prix basés sur Fibonacci, combinés à une analyse des tendances et des structures, pour définir les points d'entrée et de sortie. L'EA prend en charge les positions longues et courtes et intègre des paramètres de gestion des risques. Fonctionnalités principales : • Utilise la logique de retracement et d'extension de Fibonacci pour tracer les points d'entrée, SL et TP. • Ta
FREE
Vanexio
Sayan Vandenhout
Experts
VANEXIO USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 5 great strategies The EA can be run on even a $20000 acco
FREE
Zigzag Extremum points
Oleg Popov
4.82 (33)
Experts
New version 8.00 is available. In this version, I tried to take into account the wishes of the user. Each of you can also take part in the improvement of this advisor. In the default settings, the adviser opens trades when the extremum point is broken       standard indicator       Zigzag. When the upper point of the zigzag extremum is broken, it opens a buy deal, and when the lower point of the zigzag extremum is broken, it opens a sell deal. In addition to the standard ZigZag indicator, which
FREE
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.82 (145)
Indicateurs
Gann Made Easy est un système de trading Forex professionnel et facile à utiliser qui est basé sur les meilleurs principes de trading en utilisant la théorie de mr. WD Gann. L'indicateur fournit des signaux d'ACHAT et de VENTE précis, y compris les niveaux Stop Loss et Take Profit. Vous pouvez échanger même en déplacement en utilisant les notifications PUSH. VEUILLEZ ME CONTACTER APRÈS L'ACHAT POUR OBTENIR DES CONSEILS DE TRADING, DES BONUS ET L'ASSISTANT EA GANN MADE EASY GRATUITEMENT! Vous ave
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (68)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicateurs
M1 SNIPER est un système d'indicateurs de trading facile à utiliser. Il s'agit d'un indicateur à flèche conçu pour l'unité de temps M1. Cet indicateur peut être utilisé seul pour le scalping sur l'unité de temps M1 ou intégré à votre système de trading existant. Bien que conçu spécifiquement pour le trading sur l'unité de temps M1, ce système peut également être utilisé avec d'autres unités de temps. Initialement, j'avais conçu cette méthode pour le trading du XAUUSD et du BTCUSD. Cependant, je
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Ce logiciel de tableau de bord fonctionne sur 28 paires de devises. Il est basé sur 2 de nos principaux indicateurs (Advanced Currency Strength 28 et Advanced Currency Impulse). Il donne un excellent aperçu de l'ensemble du marché Forex. Il montre les valeurs de l'Advanced Currency Strength, la vitesse de mouvement des devises et les signaux pour 28 paires de devises dans tous les (9) délais. Imaginez
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicateurs
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
5 (2)
Indicateurs
Game Changer est un indicateur de tendance révolutionnaire, conçu pour être utilisé sur tout instrument financier et transformer votre MetaTrader en un puissant analyseur de tendances. L'indicateur ne se redessine pas et est sans latence. Il fonctionne sur n'importe quelle unité de temps et facilite l'identification des tendances, signale les retournements potentiels, agit comme un stop suiveur et fournit des alertes en temps réel pour une réaction rapide du marché. Que vous soyez un trader expé
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicateurs
Indicateur de tendance, solution unique révolutionnaire pour le trading et le filtrage des tendances avec toutes les fonctionnalités de tendance importantes intégrées dans un seul outil ! Il s'agit d'un indicateur multi-période et multi-devises 100 % non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments : forex, matières premières, crypto-monnaies, indices et actions. OFFRE À DURÉE LIMITÉE : L'indicateur Support and Resistance Screener est disponible pour seulement 50 $ et à vie. (
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.67 (12)
Indicateurs
2 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicateurs
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicateurs
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicateurs
Currency Strength Wizard est un indicateur très puissant qui vous offre une solution tout-en-un pour un trading réussi. L'indicateur calcule la puissance de telle ou telle paire de devises en utilisant les données de toutes les devises sur plusieurs périodes. Ces données sont représentées sous la forme d'un indice de devise facile à utiliser et de lignes électriques de devise que vous pouvez utiliser pour voir la puissance de telle ou telle devise. Tout ce dont vous avez besoin est d'attacher l'
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicateurs
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Indicateurs
Day Trader Master est un système de trading complet pour les day traders. Le système se compose de deux indicateurs. Un indicateur est un signal fléché pour acheter et vendre. C'est l'indicateur de flèche que vous obtenez. Je vous fournirai le deuxième indicateur gratuitement. Le deuxième indicateur est un indicateur de tendance spécialement conçu pour être utilisé conjointement avec ces flèches. LES INDICATEURS NE RÉPÉTENT PAS ET NE TARDENT PAS! L'utilisation de ce système est très simple. Il v
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.61 (170)
Indicateurs
Indicateur supérieur pour MT4 fournissant des signaux précis pour entrer dans un trade sans repeindre ! Il peut être appliqué à tous les actifs financiers : forex, cryptocurrencies, métaux, actions, indices.  La version MT5 est ici Il fournira des signaux de trading assez précis et vous dira quand il est préférable d'ouvrir un trade et de le fermer. Regardez la vidéo (6:22) avec un exemple de traitement d'un seul signal qui a rapporté à l'indicateur ! La plupart des traders améliorent leurs
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicateurs
Dynamic Forex28 Navigator - L'outil de trading Forex de nouvelle génération. ACTUELLEMENT 49 % DE RÉDUCTION. Dynamic Forex28 Navigator est l'évolution de nos indicateurs populaires de longue date, combinant la puissance de trois en un : Advanced Currency Strength28 Indicator (695 avis) + Advanced Currency IMPULSE avec ALERT (520 avis) + CS28 Combo Signals (Bonus). Détails sur l'indicateur https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Qu'offre l'indicateur de force de nouvelle génération ? Tout
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicateurs
Une stratégie intraday basée sur deux principes fondamentaux du marché. L'algorithme est basé sur l'analyse des volumes et des vagues de prix à l'aide de filtres supplémentaires. L'algorithme intelligent de l'indicateur ne donne un signal que lorsque deux facteurs de marché se combinent en un seul. L'indicateur calcule les vagues d'une certaine plage sur le graphique M1 en utilisant les données de la période la plus élevée. Et pour confirmer la vague, l'indicateur utilise une analyse en volume.
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Indicateurs
L'indicateur « Dynamic Scalper System » est conçu pour la méthode de scalping, permettant de trader au sein des vagues de tendance. Testé sur les principales paires de devises et l'or, il est compatible avec d'autres instruments de trading. Fournit des signaux pour l'ouverture de positions à court terme le long de la tendance, avec un support supplémentaire pour les fluctuations de prix. Principe de l'indicateur : De grandes flèches déterminent la direction de la tendance. Un algorithme de gén
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
Volumatic Support Resistance Levels MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicateurs
Offre spéciale  : ALL TOOLS , seulement $35 chacun ! Nouveaux outils   à   $30   pendant la   première semaine   ou les   3 premiers achats  !  Trading Tools Channel on MQL5  : Rejoignez mon canal MQL5 pour recevoir les dernières nouvelles Volumatic Support/Resistance Levels Scanner est un indicateur de support/résistance qui ajoute un contexte de volume à la structure des prix. En montrant comment l’activité de trading se concentre autour des pivots récents, il aide les utilisateurs à voir où
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 20% DE RÉDUCTION ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer la force de la devise pour tous les symboles comme les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier de son genre, n'importe quel symbole peut être ajouté à la 9ème ligne pour montrer la force réelle de la devise de l'or, l'argent, le pétrole, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Il s'agit d'un outil de trading unique
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Indicateurs
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (7)
Indicateurs
Le Market Structure Break Out (MSB) est un outil avancé conçu pour MT4 et MT5 , permettant aux traders d’analyser les mouvements du marché sous forme de structure. Il détecte et affiche des signaux de trading puissants à l’aide de flèches et alertes , aussi bien dans le sens de la tendance qu’ en sens inverse . L’une de ses fonctionnalités majeures est le tracé de zones d’offre et de demande continues . De plus, la fonction de backtest en direct permet aux traders de visualiser directement sur
EZT Trend
Tibor Rituper
4.67 (3)
Indicateurs
L'indicateur de tendance EZT vous montrera la tendance, le retrait et les opportunités d'entrée. Un filtrage optionnel et tous types d'alertes sont disponibles. Des alertes par e-mail et par notification push sont ajoutées. Nous développons également une évaluation environnementale basée sur cet indicateur, qui sera bientôt disponible. Il s'agit d'un indicateur multifonctionnel composé de deux histogrammes de couleurs et d'une ligne. Il s'agit d'une représentation visuelle de la direction et d
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Indicateurs
Présentation de la       Cartes   Quantum Heiken Ashi PRO Conçues pour fournir des informations claires sur les tendances du marché, les bougies Heiken Ashi sont réputées pour leur capacité à filtrer le bruit et à éliminer les faux signaux. Dites adieu aux fluctuations de prix déroutantes et bonjour à une représentation graphique plus fluide et plus fiable. Ce qui rend le Quantum Heiken Ashi PRO vraiment unique, c'est sa formule innovante, qui transforme les données traditionnelles des chandelie
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Indicateurs
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
RSI Shift Zone MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Indicateurs
Offre spéciale : ALL TOOLS , seulement $35 chacun ! Nouveaux outils   à   $30   durant la   première semaine   ou les   3 premiers achats !  Trading Tools Channel on MQL5 : rejoignez-le pour recevoir les dernières actualités RSI Shift Zone Scanner identifie les moments où le sentiment de marché peut changer en reliant les signaux RSI à l’action des prix. Chaque fois que le RSI dépasse les niveaux prédéfinis (70 par défaut pour surachat, 30 pour survente), l’indicateur trace un canal sur le grap
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicateurs
Cet indicateur est une super combinaison de nos 2 produits Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Il fonctionne pour tous les cadres temporels et montre graphiquement l'impulsion de force ou de faiblesse pour les 8 principales devises plus un symbole ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer l'accélération de la force des devises pour tout symbole comme l'or, les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier
Gold AMS
Aleksandr Makarov
Indicateurs
Gold AMS   - is a good technical stock indicator. The indicator algorithm analyzes the asset price movement and reflects volatility and potential entry zones. The indicator 100% does not repaint!!! The best indicator signals: If a signal appears, it does not disappear! Unlike indicators with redrawing, which lead to loss of deposit, because they can show a signal and then remove it. Trading with this indicator is very easy. We wait for a signal from the indicator and enter the transaction, a
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (28)
Indicateurs
Le système PRO Renko est un système de trading très précis spécialement conçu pour le trading de graphiques RENKO. Il s'agit d'un système universel qui peut être appliqué à divers instruments de négociation. Le système neutralise efficacement ce qu'on appelle le bruit du marché en vous donnant accès à des signaux d'inversion précis. L'indicateur est très facile à utiliser et n'a qu'un seul paramètre responsable de la génération du signal. Vous pouvez facilement adapter l'outil à n'importe que
Volumetric Order Blocks MT4 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (8)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicateur Volumetric Order Blocks Multi Timeframe est un outil puissant conçu pour les traders cherchant à obtenir des informations approfondies sur le comportement du marché en identifiant les zones clés de prix où les participants importants accumulent des ordres. Ces zones, connues
Plus de l'auteur
TrendPinBar
Alberto Sassetti
5 (1)
Indicateurs
L'indicatore   Trend Reversal   è uno strumento tecnico progettato per identificare potenziali inversioni di trend sul mercato, basandosi sulla formazione di   Pin Bar . È particolarmente efficace su time frame come   H1 (orario) , dove i pattern di inversione tendono a essere più affidabili. L'indicatore segnala le inversioni di trend disegnando un   pallino rosso   per indicare un potenziale trend ribassista e un   pallino verde   per un potenziale trend rialzista. Come Funziona l'Indicatore L
FREE
Grid Option Strike
Alberto Sassetti
Indicateurs
Introduzione L’indicatore Grid Option Strike è progettato per MetaTrader 4 e si basa sui livelli di strike delle opzioni sui future , fornendo una struttura chiara dei movimenti del prezzo su coppie di valute come EUR/USD, GBP/USD e AUD/USD . Questo strumento aiuta i trader a identificare aree di supporto e resistenza dinamiche basate sugli intervalli di 25 pip e 50 pip , frequentemente utilizzati dai trader istituzionali e nei mercati delle opzioni. Lascia un commento per potere migliorare l'
FREE
Go trend I
Alberto Sassetti
Indicateurs
L'indicatore Go Trend è un indicatore personalizzato per MetaTrader 4 (MT4) basato su una logica di ZigZag con tre livelli di periodi diversi. Questo indicatore è progettato per identificare i punti di inversione del prezzo (massimi e minimi) su diversi timeframe, aiutando i trader a individuare potenziali trend e punti di ingresso/uscita nel mercato. Funzionalità Principali Identificazione dei Punti di Inversione (ZigZag) L'indicatore utilizza una logica di ZigZag per tracciare linee che coll
FREE
Pending Order Assistant
Alberto Sassetti
Utilitaires
Panoramica Pending Order Assistant è progettato per automatizzare la creazione di ordini pendenti Buy Stop e Sell Stop su coppie di valute specifiche ( EURUSD, GBPUSD, AUDUSD ). Questo EA consente ai trader di impostare facilmente livelli di entrata strategici senza dover posizionare manualmente gli ordini. Funzionalità Principali Creazione Automatica di Ordini Pendenti L'EA genera automaticamente 4 ordini Buy Stop e 4 ordini Sell Stop appena viene attivato sul grafico. Gli ordini sono distanzi
FREE
Chart Clear
Alberto Sassetti
Utilitaires
L'indicatore / Utilità   Chart Clear   è uno strumento essenziale per i trader che desiderano un grafico pulito, leggibile e professionalmente organizzato su Meta Trader 4.  Una volta installato,   modifica automaticamente l'aspetto del grafico   senza richiedere alcun settaggio manuale, rendendolo immediatamente più chiaro e facile da analizzare. Caratteristiche Principali: Grafico pulito e professionale: Sfondo bianco per una migliore leggibilità Candele verdi per i movimenti rialzisti e ros
FREE
Filtrer:
lisi 7887
1534
lisi 7887 2025.07.09 07:39 
 

The best!!!!

Stefano26
78
Stefano26 2025.02.27 14:12 
 

Ho scaricato l'indicatore funziona bene e ogni lo uso come linea di  take profit

Répondre à l'avis