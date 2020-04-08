The First Red MT4

L'indicateur "The First Red", basé sur la stratégie créée par Dariusz Dargo, est conçu pour identifier et marquer les chandeliers sur le graphique qui répondent aux conditions de la stratégie "The First Red" et de ses extensions, telles que "Second Red", "First Green" et "Second Green". La stratégie se concentre sur l'analyse des extrêmes locaux et les signaux de l'oscillateur MACD.

  • Premier chandelier rouge (First Red Candle): Un chandelier est marqué comme "First Red" lorsqu'il établit un maximum local et que l'histogramme du MACD passe en direction baissière. Symbole sur le graphique : une flèche rouge pointant vers le bas au-dessus du chandelier.

  • Deuxième chandelier rouge (Second Red Candle): Le deuxième chandelier baissier suivant le "First Red", confirmant le changement de direction. Symbole sur le graphique : un numéro rouge "2" au-dessus du chandelier.

  • Premier chandelier vert (First Green Candle): Un chandelier est marqué comme "First Green" lorsqu'il établit un minimum local et que l'histogramme du MACD passe en direction haussière. Symbole sur le graphique : une flèche verte pointant vers le haut en dessous du chandelier.

  • Deuxième chandelier vert (Second Green Candle): Le deuxième chandelier haussier suivant le "First Green", confirmant le changement de direction. Symbole sur le graphique : un numéro vert "2" en dessous du chandelier.

Caractéristiques de l'indicateur :

  • Marquage visuel des chandeliers directement sur le graphique.
  • Intégration avec l'oscillateur MACD pour une identification précise des changements de momentum.
  • Couleurs et symboles personnalisables pour une interprétation facile.

Objectif : L'indicateur est destiné aux traders cherchant des points de retournement dynamiques et des signaux d'entrée précis, et il peut être utilisé efficacement sur les graphiques chandeliers standard et les graphiques Range Bar.




Produits recommandés
Boost binary option profesional
Sebastian Alejandro Merino Sepulveda
Indicateurs
Binarias & Forex (+90% Ratio-Win Next Candle) Espere que el precio llegue a una buena zona (fuerte) sea soporte, resistencia, zona de oferta o demanda, fibonacci level key, cifra redonda. Haciendo lo anterior definitivamente habrá una reversión en el precio y obtendrá su ITM en primera vela dando una efectividad del 100% siguiendo la tendencia. Es muy importante estar atento a las noticias fundamentales en el mercado y estas no afecten tu trading. Sesiones comerciales: cualquiera (24 horas).
Moving Pivot Average Fibonacci
Daifallah Alamri
Indicateurs
Moving pivot Average Fibonacci The  indicator compares the selected period with its counterpart from the previous period. The indicator determines the moving Fibonacci levels for the day or any time interval to assess the price movement range from the time average. The indicator helps predict the expected high or low for the day based on historical time data. The pivot line can be considered an average trend line and use it in a variety of trading strategies. If you have any question about the
Forex Sniper Indicator
Elias Mtwenge
Indicateurs
Dear Trader It is my pleasure to introduce to you my tool called the " Forex Sniper Indicator" . The major aim of this tool is to help serious traders and investors in all type of Financial Markets to catch price next movement right at the moment the price direction is about to change. This tool can be used to snipe the price direction in both down trend, uptrend and ranging markets. This tool can be used as the stand alone tool though it may be combined with other tools as well. My goal is to h
PTW Non Repaint System
Elvis Kanyama
Indicateurs
PTW NON REPAINT TRADING SYSTEM + HISTOGRAM Non-Repainting ,   Non-Redrawing   and   Non-Lagging  Trading System. Does the following: - Gives Accurate Entry and Exit Points - Scalping, Day and Swing Trading  - 95% Accuracy  - Targets, where to take profits. - Shows Trends, Support and resistance levels - Works on All Brokers - Works on All Currencies, CFDs and Stocks - It does not place trades for you, it only shows you what trades to place. - It works on All Timeframes - It is for Trend or ran
KT Displaced Moving Averages MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicateurs
KT DMA is a modified and advanced version of the classic Displaced Moving Averages with buy/sell crossover alerts and a Multi-Timeframe scanner that shows DMA's direction across each real-time time frame. A Displaced Moving Average is a simple moving average that moves ahead or backward in a time frame (either short-term or long-term). It also allows you to predict price movement more accurately. Features Depicts the trend direction using the alignment of three moving averages. Buy/Sell signals
ATC AlgoZone Indicator
Ameur Boudenne
5 (2)
Indicateurs
Algo Trading Indicaor  With this indicator , you’ll have zones and trends that hight probability the price will reverse from it. so will gives you all the help that you need  Why should you join us !?  1-This indicator is logical since it’s working in previous days movement , to predict the future movements. 2-Algo trading indicator will help you to draw trends which is special and are too strong than the basics trend , trends will change with the frame time that you work on . 3-We can use
AuroraV5
Ron Fritzhugh Bryan
Experts
I could write a fantastic description with lots of quantitative testing parameters but we have a saying that "taste of a pudding is in the eating " so I will simple put a CHALLENGE :Test this EA on any of the major and minor pairs (AUD,USD,EUR,CHF,NZD )and I guarantee you  50% discount if you can prove in a test on any of the major pairs above  that you have incurred  more than 3 error runs. *NOW HAPPY TESTING* Then you get to write the description unhindered!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indicateurs
Cet indicateur est un indicateur d'analyse automatique des vagues, parfait pour le trading pratique ! Cas... Remarque :   je n'ai pas l'habitude d'utiliser des noms occidentaux pour l'évaluation des vagues. En raison de l'influence de la convention de dénomination de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), j'ai nommé la vague de base comme   un stylo   et la bande d'onde secondaire comme   un segment   . en même temps, le segment a la direction de la tendance.Le   segment de tendance principal   est no
Donchain highest lowest price channel
Thomas Tiozzo
Indicateurs
Introducing the Donchian Channels indicator for MQL4, a powerful technical analysis tool designed to boost your trading success. This indicator consists of four lines that represent the upper and lower boundaries of price movement over a specified period. With the Donchian Channels indicator, you can easily identify potential breakouts and reversals in the market. The upper line shows the highest high of the specified period, while the lower line represents the lowest low. The space between thes
Non Repaint Trend Bands
Ravshan Chuliev
Indicateurs
Channel Trend Bands – A Comprehensive Indicator for Market Analysis MetaTrader 5 Version Simple to Use, Effective in Application User-Friendly and Suitable for All Traders This indicator stands out due to its straightforward functionality. Whether you're a beginner exploring the market or an experienced trader refining your strategy, this tool offers valuable insights. Using a Triangular Moving Average (TMA) with additional ATR-based bands , it provides structured market data to support well-i
CCI Phases Indicator
Ihab Mohamed Kamal Fouda
Indicateurs
Introduction  The Commodity Channel Index, commonly known as the CCI, is a versatile indicator used by traders and investors to identify cyclical trends in commodities, stocks, and other securities. It was developed by Donald Lambert in 1980, primarily for commodity trading, but has since found widespread application in various financial markets. The CCI is particularly favored for its ability to gauge overbought and oversold levels in price movements. Historical Background  Donald Lambert, the
MACD Scanner With Alerts
Niravkumar Maganbhai Patel
4 (2)
Indicateurs
MACD Dashboard Panel   This indicator helps you to scan symbols which are in the Market Watch window and filter out a trend according to MACD. Moving Average Convergence Divergence (MACD) is a trend-following momentum indicator that shows the relationship between two moving averages of a security’s price. The MACD is calculated by subtracting the 26-period Exponential Moving Average (EMA) from the 12-period EMA. The result of that calculation is the MACD line. A nine-day EMA of the MACD called
FREE
MACD Alerts MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicateurs
KT MACD Alerts est une version personnalisée de l’indicateur MACD standard disponible sur MetaTrader. Il génère des alertes et trace également des lignes verticales lors des deux événements suivants : Lorsque le MACD croise au-dessus de la ligne zéro. Lorsque le MACD croise en dessous de la ligne zéro. Fonctionnalités Intègre un scanner MTF (multi-timeframe) qui affiche la direction du MACD sur tous les horizons de temps.  Parfait pour les traders qui exploitent les croisements du MACD au-dessu
Trends Trg
Yvan Musatov
Indicateurs
The Trends Trg indicator determines the prevailing trend. They help to analyze the market at the selected time interval. Easy to set up and works on all pairs and all time frames. Trend indicators make it possible to classify the direction of price movement by determining its strength. Solving this problem helps investors enter the market on time and get a good return. It is extremely important for any trader to correctly determine the direction and strength of the trend movement. Unfortunatel
Trendiest Trend Line
Mr James Lennon
Indicateurs
TRENDIEST TREND LINE   ️️️️️ Do you want to become a constantly profitable 5-star forex trader? ️️️️️ Trendiest Trend Line is a one of a kind trend line indicator, Trend lines work until the market reverses or consolidates. Easily stay out of the chop and stay in the long trends! Key Features of Trendiest Trend Line Stay in strong trends longer with confidence Clearly shows you when the market is ranging to save you money Entry signals help you get in at a good price 100% reliable re
Alphabet AI MT4
Sergei Pomytkin
Experts
Alphabet AI est un conseiller qui utilise la stratégie de retour à la moyenne. Cela signifie qu'il exploite la propriété naturelle des marchés de revenir à leur moyenne après de fortes déviations. L'algorithme analyse en permanence le prix actuel de l'actif et le compare aux niveaux moyens calculés. Tout écart important du prix par rapport à sa valeur moyenne est interprété par le conseiller comme un signal d'action : lorsque la limite supérieure est dépassée, il ouvre des positions courtes, an
TDSequential Scanner
George Njau Ngugi
Indicateurs
To access the TD sequential Scanner for MT5, please check https://www.mql5.com/en/market/product/123369?source=Site +Market+My+Products+Page. One of the MT5 versions includes additional timeframes such as M1, M2, M3,H2,H6,H8 and so on.( https://www.mql5.com/en/market/product/123367?source=Site +Market+My+Products+Page) TD Sequential Scanner: An Overview The TD Sequential scanner is a powerful technical analysis tool designed to identify potential price exhaustion points and trend reversals in fi
KT Volatility Oscillator
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicateurs
L'oscillateur de volatilité KT analyse les données de marché passées et actuelles à l'aide d'une formule mathématique pour afficher le résultat sous forme d'oscillateur. Les vagues croissantes et décroissantes correspondent respectivement à une volatilité élevée et faible de l'actif.  En résumé, la volatilité est simplement une mesure des fluctuations du prix d'un actif sur une certaine période de temps. Sans volatilité, il y aurait peu de mouvement sur le marché et les traders ne pourraient pas
Moving Pivot Average MT4
Daifallah Alamri
Indicateurs
Moving Pivot Average    The pivot indicator compares the selected period with its counterpart from the previous period. The indicator uses very flexible algorithm for pivot value calculating. It allows you to allocate in days a certain time intervals (custom bars) and calculate the average pivot value based on High, Low and Close prices of these bars. How many custom bars will be taken into account is determined by the "Days" setting. The pivot line can be considered an average trend line and us
Vector Candle Zones Recover
Nicolo Maragno
Indicateurs
OVERVIEW The Vector Candle Zones Render indicator automatically renders boxes for vector candle zones that are yet to be recovered. The indicator is an implementation of an existing PVA candles indicator. Combine it with PVSRA and MarketMakerMethod strategy. FEATURES Software: MetaTrader4 - MT4 - 600+ build Timeframes: Multi-Timeframe Markets: Forex/Cryptos/Energies/Bonds/Metals/Indices/Futures/Commodities Customizable style parameters: Change Color style Change Percentage style C
Jobot Basic Martingale
Jakkarin Chinsuwan
Experts
This EA can run on every currencies pairs recommend EURUSD, USDJPY, EURJPY, GBPUSD Timeframe 30 Minute (M30) The important advantage of this EA is that you can start to trade with $1000 min imum initial Deposit. And the robot can support your manual transactions on EURUSD. ACCOUNT LEVERAGE: 1:100 ACCOUNT (Stop Out): 50% or less ACCOUNT TYPE: Real account ACCOUNT MODE: Hedging account Take Profit: Automatically Stop Loss: Automatically LOT size: Manual first order
Pisces TheProfitZone
Nuttawut Khiawkiri
Indicateurs
Pisces TheProfitZone "Pisces TheProfitZone MT4 Indicator Powered byFxGangster" This indicator will calculate new support and resistant zone everyday, and that give us a trading zone such as thats telling us TP and SL, So it still telling us for where should the price will go reach? Fore Example. Uptrend : If Price can stay upper a Line and price close higher above a Line, then the price will continue go up to reach next Line. Downtrend : If Price can't pass to stay upper a Line and the price
MACD Crossover Arrows and Alert Indicator MT4
Eda Kaya
Indicateurs
MACD Crossover Arrows & Alert Indicator MetaTrader 4 The MACD Crossover Arrows & Alert Indicator belongs to the MetaTrader 4 suite of indicators. It uses the Moving Average Convergence Divergence (MACD) to detect the initiation of price trends and movements. A bullish trend is indicated by an upward blue arrow, signaling a buy opportunity when the MACD signal line crosses above the Histogram. Conversely, during bearish trends, a downward red arrow signals a sell when the MACD signal line crosses
FREE
WOW Dash Scalper IB Pro1 Ai Robot
Nirundorn Promphao
Experts
I will support only my client. สำหรับลูกค้า Parameters General Trade Settings Money Management  Lot : Fixed (can change) Strategies  - M30 Strategies you can using both it is fixed with MA, Bollinger band, Candlestick Levels Close Functions  - M30 Strategies MagicNumber  - individual magic number. The EA will only manage position of the chart symbol with this magic number. NextOpenTradeAfterMinutes  - 8 minutes is default, can change it MaxSpread  - upto currency pairs, MaxSlippage  - upto cur
EMA Dashboard
Chantal Sala
1 (1)
Indicateurs
Ema Dashboard is an innovative dashboard that allows you to monitor Moving Average on multiples symbols and different timeframes. This dashboard allows you to analyze information on 28 pairs on an unique chart. Its functionality includes analysis of All Time Frames. This configuration allows you to identify the Long Term Trend with extreme ease. This panel allows you to take very important directional movements. A click on button opens a new chart (symbol and timeframe). Graphic Object Symbol l
BeST Profit Taker Exits
Eleni Koulocheri
Indicateurs
BeST_Profit Taker Exits is a Metatrader Indicator based on the corresponding vital part of Jim Berg's Trading System.It timely locates the most likely points/bars of significant Profit Taking and can be easily used as an add-on to any Trading System/Method . The Indicator consists of 2 Take Profit lines deriving as (MA ± times the ATR) usually the upper one above the prices (for Long Trades) and the lower one below prices (for Short Trades). When the Close (or High by choice) of a bar is above
Flag Trend PRO DashBoard
Zhongqu Wu
Indicateurs
This Dashboard is free to download but is dependent on you owning the Flag Trend Pro  MT4  indicator.  Down load the indicator:  Flag Trend Pro  The   Dashboard      will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator: Gold Pro MT4   all time frame and all symbol:  smart algorithm detects the trend, filters out market noise and gives entry signals!!! How to understand the status: symbol -  Fill All the Pair what you want. M1, M5, M15,M3
FREE
Lisek Stochastic
Darius Hans Lischka
2.83 (6)
Indicateurs
Lisek Stochastic   oscillator indicator with Alarm, Push Notifications and e-mail  Notifications. The Stochastic indicator is a momentum indicator that shows you how strong or weak the current trend is. It helps you identify overbought and oversold market conditions within a trend. The Stochastic indicator is lagging indicator, which means it don't predict where price is going, it is only providing data on where price has been !!! How to trade with Stochastic indicator: Trend following: As long
FREE
Fractal Pattern Scanner MT4
Young Ho Seo
5 (2)
Indicateurs
Introduction to Fractal Pattern Scanner Fractal Indicator refers to the technical indicator that makes use of the fractal geometry found in the financial market. Fractal Pattern Scanner is the advanced Fractal Indicator that brings the latest trading technology after the extensive research and development work in the fractal geometry in the financial market. The most important feature in Fractal Pattern Scanner is the ability to measure the turning point probability as well as the trend probabi
WOW Dash DotFX5 NY Ai Robot
Nirundorn Promphao
Experts
I will support only my client. สำหรับลูกค้า Parameters General Trade Settings Money Management  Lot : Fixed (can change) Strategies  - H4 Strategies you can using both it is fixed with MA, Bollinger band, Candlestick Levels Close Functions  - H1, H4 and D1 Strategies you can using both MagicNumber  - individual magic number. The EA will only manage position of the chart symbol with this magic number. NextOpenTradeAfterMinutes  - 8 minutes is default, can change it MaxSpread  - upto currency pa
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
M1 Sniper
Oleg Rodin
5 (14)
Indicateurs
M1 SNIPER est un système d'indicateurs de trading facile à utiliser. Il s'agit d'un indicateur à flèche conçu pour l'unité de temps M1. Cet indicateur peut être utilisé seul pour le scalping sur l'unité de temps M1 ou intégré à votre système de trading existant. Bien que conçu spécifiquement pour le trading sur l'unité de temps M1, ce système peut également être utilisé avec d'autres unités de temps. Initialement, j'avais conçu cette méthode pour le trading du XAUUSD et du BTCUSD. Cependant, je
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
5 (7)
Indicateurs
To celebrate the official release, $65 is the new PROMO price for the first 30 copies (2 left)! After that, the price increases to $120. SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.81 (139)
Indicateurs
Gann Made Easy est un système de trading Forex professionnel et facile à utiliser qui est basé sur les meilleurs principes de trading en utilisant la théorie de mr. WD Gann. L'indicateur fournit des signaux d'ACHAT et de VENTE précis, y compris les niveaux Stop Loss et Take Profit. Vous pouvez échanger même en déplacement en utilisant les notifications PUSH. S'il vous plaît contactez-moi après l'achat! Je partagerai avec vous mes astuces de trading et d'excellents indicateurs bonus gratuitement!
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (49)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Indicateurs
Dynamic Forex28 Navigator - L'outil de trading Forex de nouvelle génération. ACTUELLEMENT 49 % DE RÉDUCTION. Dynamic Forex28 Navigator est l'évolution de nos indicateurs populaires de longue date, combinant la puissance de trois en un : Advanced Currency Strength28 Indicator (695 avis) + Advanced Currency IMPULSE avec ALERT (520 avis) + CS28 Combo Signals (Bonus). Détails sur l'indicateur https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Qu'offre l'indicateur de force de nouvelle génération ? Tout
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (1)
Indicateurs
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Indicateurs
Day Trader Master est un système de trading complet pour les day traders. Le système se compose de deux indicateurs. Un indicateur est un signal fléché pour acheter et vendre. C'est l'indicateur de flèche que vous obtenez. Je vous fournirai le deuxième indicateur gratuitement. Le deuxième indicateur est un indicateur de tendance spécialement conçu pour être utilisé conjointement avec ces flèches. LES INDICATEURS NE RÉPÉTENT PAS ET NE TARDENT PAS! L'utilisation de ce système est très simple. Il v
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicateurs
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Indicateurs
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicateurs
Indicateur de tendance, solution unique révolutionnaire pour le trading et le filtrage des tendances avec toutes les fonctionnalités de tendance importantes intégrées dans un seul outil ! Il s'agit d'un indicateur multi-période et multi-devises 100 % non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments : forex, matières premières, crypto-monnaies, indices et actions. OFFRE À DURÉE LIMITÉE : L'indicateur Support and Resistance Screener est disponible pour seulement 50 $ et à vie. (
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Ce logiciel de tableau de bord fonctionne sur 28 paires de devises. Il est basé sur 2 de nos principaux indicateurs (Advanced Currency Strength 28 et Advanced Currency Impulse). Il donne un excellent aperçu de l'ensemble du marché Forex. Il montre les valeurs de l'Advanced Currency Strength, la vitesse de mouvement des devises et les signaux pour 28 paires de devises dans tous les (9) délais. Imaginez
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicateurs
Volatility Trend System - un système de trading qui donne des signaux pour les entrées. Le système de volatilité donne des signaux linéaires et ponctuels dans le sens de la tendance, ainsi que des signaux pour en sortir, sans redessiner ni retarder. L'indicateur de tendance surveille la direction de la tendance à moyen terme, montre la direction et son changement. L'indicateur de signal est basé sur les changements de volatilité et montre les entrées sur le marché. L'indicateur est équipé de pl
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicateurs
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicateurs
Currency Strength Wizard est un indicateur très puissant qui vous offre une solution tout-en-un pour un trading réussi. L'indicateur calcule la puissance de telle ou telle paire de devises en utilisant les données de toutes les devises sur plusieurs périodes. Ces données sont représentées sous la forme d'un indice de devise facile à utiliser et de lignes électriques de devise que vous pouvez utiliser pour voir la puissance de telle ou telle devise. Tout ce dont vous avez besoin est d'attacher l'
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (32)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 20% DE RÉDUCTION ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer la force de la devise pour tous les symboles comme les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier de son genre, n'importe quel symbole peut être ajouté à la 9ème ligne pour montrer la force réelle de la devise de l'or, l'argent, le pétrole, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Il s'agit d'un outil de trading unique
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (6)
Indicateurs
Apollo Secret Trend est un indicateur de tendance professionnel qui peut être utilisé pour trouver des tendances sur n'importe quelle paire et période. L'indicateur peut facilement devenir votre principal indicateur de trading que vous pouvez utiliser pour détecter les tendances du marché, quelle que soit la paire ou la période que vous préférez négocier. En utilisant un paramètre spécial dans l'indicateur, vous pouvez adapter les signaux à votre style de trading personnel. L'indicateur fournit
Trend Reversal Indicator for MT4
Nicola Capatti
Indicateurs
Trend Reversal – Votre allié pour identifier les renversements de tendance sur MT4 Vous recherchez un outil puissant et intuitif pour améliorer votre analyse de marché et prendre des décisions plus éclairées ? L’indicateur Trend Reversal est conçu spécifiquement pour les traders qui souhaitent identifier avec précision les points de renversement de tendance directement sur la plateforme MetaTrader 4. Grâce à une combinaison d’algorithmes avancés et de techniques éprouvées, Trend Reversal offre
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (487)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 31% DE RÉDUCTION ! ! La meilleure solution pour tout débutant ou Expert Trader ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons incorporé un certain nombre de caractéristiques exclusives et une formule secrète. Avec seulement UN graphique, il donne des alertes pour les 28 paires de devises. Imaginez comment votre trading s'améliorera parce que vous serez capable de repérer le point de déclenchement exact d'une nouvelle tendance ou d'un
Dark Support Resistance
Marco Solito
5 (3)
Indicateurs
Dark Support Resistance  is an Indicator for intraday trading. This Indicator is programmed to identify  Support and Resistance Lines , providing a high level of accuracy and reliability. Key benefits Easily visible lines Only the most important levels will be displayed Automated adjustment for each timeframe and instrument Easy to use even for beginners Never repaints, never backpaints, Not Lag 100% compatible with Expert Advisor development All types of alerts available: Pop-up, Email, Push
M1 Easy Scalper
Martin Alejandro Bamonte
4 (3)
Indicateurs
M1 EASY SCALPER est un indicateur de scalping conçu spécifiquement pour l'unité de temps de 1 minute (M1), compatible avec toutes les paires de devises ou instruments disponibles sur votre terminal MT4. Bien sûr, il peut également être utilisé sur n'importe quelle autre unité de temps, mais il fonctionne particulièrement bien en M1 (ce qui est complexe !) pour le scalping. Note : si vous faites du scalping, assurez-vous d’avoir un compte adapté à cet effet. Évitez les comptes Cent ou Standard ca
The 1 2 3 Pattern Scanner
Reza Aghajanpour
4.77 (60)
Indicateurs
** All Symbols x All Timeframes scan just by pressing scanner button ** After 18 years of experience in the markets and programming, Winner indicator is ready. I would like to share with you! *** Contact me  to send you instruction  and add you in "123 scanner group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction The 123 Pattern Scanner indicator with a special enhanced algorithm is a very repetitive common pattern finder with a high success rate . Interestingly, this Winner in
Auto Optimized Bollinger Bands
Davit Beridze
5 (2)
Indicateurs
Bandes de Bollinger Auto-Optimisées – Outil de volatilité adaptatif basé sur le comportement réel du marché Cet indicateur avancé pour MT4 trouve automatiquement les meilleures périodes et écarts-types en simulant les trades sur les données historiques. Au lieu de paramètres fixes, il s’adapte dynamiquement aux changements du marché et à la structure des prix pour créer des bandes qui reflètent plus précisément la volatilité en temps réel. Pas besoin d’ajustements manuels. Fonctionnalités princi
Volatility Master
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicateurs
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Download Metatra
Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.85 (263)
Indicateurs
Gold Stuff est un indicateur de tendance conçu spécifiquement pour l'or et peut également être utilisé sur n'importe quel instrument financier. L'indicateur ne se redessine pas et ne traîne pas. Délai recommandé H1. Au niveau de l'indicateur de travail, l'Expert Advisor EA Gold Stuff est entièrement automatique. Vous pouvez le trouver sur mon profil. Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre indicateur Strong Support et Trend Scanner, veuillez envoyer un message privé. moi! Contactez-mo
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Les indicateurs de tendance sont l’un des domaines de l’analyse technique utilisés dans le trading sur les marchés financiers. Indicateur de Angular Trend Lines - détermine de manière exhaustive la direction de la tendance et génère des signaux d'entrée. En plus de lisser la direction moyenne des bougies Il utilise également l’angle d’inclinaison des lignes de tendance. Le principe de construction des angles de Gann a été pris comme base pour l'angle d'inclinaison. L'indicateur d'analyse techniq
Support Resistance screnner
STE S.S.COMPANY
4.95 (37)
Indicateurs
Support And Resistance Screener est dans un indicateur de niveau pour MetaTrader qui fournit plusieurs outils à l'intérieur d'un indicateur. Les outils disponibles sont : 1. Filtre de structure de marché. 2. Zone de repli haussier. 3. Zone de recul baissier. 4. Points pivots quotidiens 5. points pivots hebdomadaires 6. Points pivots mensuels 7. Support et résistance forts basés sur le modèle harmonique et le volume. 8. Zones au niveau de la banque. OFFRE D'UNE DURÉE LIMITÉE : L'indicateur de sup
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indicateurs
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
RSI Shift Zone MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Indicateurs
Offre spéciale : ALL TOOLS , seulement $35 chacun ! Nouveaux outils   à   $30   durant la   première semaine   ou les   3 premiers achats !  Trading Tools Channel on MQL5 : rejoignez-le pour recevoir les dernières actualités RSI Shift Zone Scanner identifie les moments où le sentiment de marché peut changer en reliant les signaux RSI à l’action des prix. Chaque fois que le RSI dépasse les niveaux prédéfinis (70 par défaut pour surachat, 30 pour survente), l’indicateur trace un canal sur le grap
Liquidity Pools MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L’indicateur Liquidity Pools est un outil avancé qui identifie et marque les zones de liquidité potentielles sur le graphique en analysant les zones de hauts et bas avec des touches fréquentes de mèches, le nombre de revisites et le volume échangé dans chaque zone. Cet outil offre aux tr
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! Ce tableau de bord est un logiciel très puissant qui fonctionne sur plusieurs symboles et jusqu'à 9 horizons temporels. Il est basé sur notre indicateur principal (Best reviews : Advanced Supply Demand ).   Le tableau de bord donne une excellente vue d'ensemble. Il montre :  Les valeurs d'offre et de demande filtrées, y compris l'évaluation de la force de la zone, Les distances en pips vers/et dans les zones, Il met en évidence les zones imbriquées, Il donne 4
Plus de l'auteur
Integrated Dashboard Scanner
Krzysztof Janusz Stankiewic
Indicateurs
Integrated Dashboard Scanner – Your Market Command Center (v3.0) Short Description Stop wasting time manually switching between dozens of charts. The   Integrated Dashboard Scanner   is a powerful multi-symbol, multi-timeframe scanner that keeps an eye on every instrument you select from a single panel. Featuring   six distinct analysis modules , including an Economic News Calendar and a professional-grade Momentum Scanner, version 3.0 is the most powerful and reliable release yet. Following a
The First Red MT5
Krzysztof Janusz Stankiewic
Indicateurs
L'indicateur "The First Red", basé sur la stratégie créée par Dariusz Dargo, est conçu pour identifier et marquer les chandeliers sur le graphique qui répondent aux conditions de la stratégie "The First Red" et de ses extensions, telles que "Second Red", "First Green" et "Second Green". La stratégie se concentre sur l'analyse des extrêmes locaux et les signaux de l'oscillateur MACD. Premier chandelier rouge (First Red Candle):   Un chandelier est marqué comme "First Red" lorsqu'il établit un max
MT4 Macd Divergence Scanner
Krzysztof Janusz Stankiewic
Indicateurs
Cet indicateur offre un moyen efficace de surveiller simultanément plusieurs paires de devises et différents horizons temporels. En affichant visuellement les divergences entre le prix et le MACD dans un tableau clair et facile à lire, il permet aux traders d’identifier d’éventuels points de retournement du marché sans avoir à changer constamment de graphique. Les divergences peuvent signaler un passage d’une dynamique haussière à une dynamique baissière, ou inversement. Par exemple, une diverge
MACD Divergence and TFR for MT5
Krzysztof Janusz Stankiewic
5 (1)
Indicateurs
L'indicateur identifie les divergences en analysant les pentes des lignes reliant les sommets ou creux du prix et de l'histogramme MACD. Divergence Haussière (Convergence) :   Elle se produit lorsque les lignes reliant les creux du MACD et les creux correspondants sur le graphique des prix ont des pentes opposées et convergent. Divergence Baissière :   Elle se produit lorsque les lignes reliant les sommets du MACD et les sommets correspondants sur le graphique des prix ont des pentes opposées et
Supply Demand FVG Zones
Krzysztof Janusz Stankiewic
5 (1)
Indicateurs
Supply or demand zones refer to price areas where a significant amount of supply or demand had previously entered the market, causing prices to either fall or rise. If the price returns to the demand or supply zone, it is likely to bounce off due to the large number of orders previously placed within the zone. These orders will be defended in these areas. The Fair Value Gap (FVG) is a concept used to identify imbalances in the equilibrium of buying and selling. Fair Value Gaps are formed in a t
Supply Demand Ranger
Krzysztof Janusz Stankiewic
5 (4)
Indicateurs
The indicator draws supply and demand zones. The zone timeframe can be set independently of the chart timeframe. For instance, it is possible to set M5 zones on an H4 chart. The importance of zones can be adjusted using the zone strength parameter. Demand zones are displayed if at least one candle in the range of the zone is entirely above the zone. Similarly, supply zones are displayed if at least one candle within the zone is entirely below the zone.
Supply Demand FVG
Krzysztof Janusz Stankiewic
3 (2)
Indicateurs
The indicator offers a comprehensive suite of features for identifying key market areas, including: Supply Zones Demand Zones Fair Value Gaps (FVG) and provides alerts whenever price reaches a supply or demand zone. Key Features: Historical Zones: In addition to active zones, the indicator now includes historical supply, demand, and FVG zones, allowing for a deeper analysis of past price behavior. Flexible Zone Timeframes: Zones can be plotted independently of the chart's timeframe, enabling sce
Inside Bar and Outside Bar Breakout MT5 Scanner
Krzysztof Janusz Stankiewic
Indicateurs
Purpose of the Inside Bar and Outside Bar Breakout Scanner Indicator: The Inside Bar & Outside Bar Breakout Scanner  is an advanced dashboard designed to scan multiple instruments and timeframes simultaneously. Its primary function is to identify two powerful candlestick patterns—the  Inside Bar (IB)  and the  Outside Bar (OB) —and then to detect and classify breakouts from these formations. The indicator presents its findings in a clean, organized table, signaling potential trend continuation o
Symbol
Krzysztof Janusz Stankiewic
Utilitaires
For those who monitor charts from afar, this utility is essential. It displays the chart symbol, time frame, and bid price as text. Users can adjust the text position, color, and font size. It’s also a useful tool for forex video publishers. There will be no more complaints about which symbol and time frame are displayed on the screen, even if the content is viewed on a phone. Symbol prefixes such as “_ecn” or “_stp” can be removed from the displayed symbol.
FREE
MACD Divergence and TFR for MT4
Krzysztof Janusz Stankiewic
5 (1)
Indicateurs
The indicator identifies divergence by analyzing the slopes of lines connecting price and MACD histogram peaks or troughs. Bullish Divergence (Convergence): Occurs when the lines connecting MACD troughs and corresponding price troughs have opposite slopes and are converging. Bearish Divergence: Occurs when the lines connecting MACD peaks and corresponding price peaks have opposite slopes and are diverging. When a divergence signal is detected, the indicator marks the chart with dots at the pric
MT5 Macd Divergence Scanner
Krzysztof Janusz Stankiewic
Indicateurs
This indicator helps you monitor multiple currency pairs and timeframes all at once. It displays the occurrence of divergences between price and the MACD indicator in a clear and easy-to-read table. Monitoring multiple timeframes and currency pairs in one place helps traders identify a divergence without needing to switch between charts. Divergences can be bullish or bearish. For example, if the price forms a higher high while the MACD forms a lower high, this indicates bearish divergence. On th
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis