MACD Divergence and TFR for MT5

L'indicateur identifie les divergences en analysant les pentes des lignes reliant les sommets ou creux du prix et de l'histogramme MACD.

Divergence Haussière (Convergence) : Elle se produit lorsque les lignes reliant les creux du MACD et les creux correspondants sur le graphique des prix ont des pentes opposées et convergent.

Elle se produit lorsque les lignes reliant les sommets du MACD et les sommets correspondants sur le graphique des prix ont des pentes opposées et divergent.

Lorsqu'un signal de divergence est détecté, l'indicateur marque le graphique avec des points au niveau du prix et du moment correspondant au signal.

Fonctionnalités supplémentaires :

L'indicateur intègre des signaux du système de trading de Darek Dargo, connu sous le nom de TFR (The First Red). Si une divergence coïncide avec un signal TFR, des flèches directionnelles sont affichées sur le graphique, mettant en évidence le signal renforcé.

Histogramme MACD :

L'histogramme est coloré pour plus de clarté : Les barres rouges indiquent une valeur plus élevée par rapport à la barre précédente. Les barres vertes indiquent une valeur inférieure par rapport à la barre précédente.

Un changement de couleur de rouge à vert sous la ligne zéro suggère une opportunité d'achat potentielle. De même, un changement de couleur de vert à rouge au-dessus de la ligne zéro indique une opportunité de vente potentielle.

Les signaux de divergence et TFR agissent comme des filtres, ajoutant une confirmation à ces moments.

Détails techniques :

L'histogramme MACD est calculé comme la différence entre une moyenne mobile exponentielle de 12 périodes et une de 26 périodes. La ligne de signal ne participe pas au modèle de divergence, garantissant ainsi que l'accent reste mis sur la dynamique de l'histogramme.