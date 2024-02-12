RaysFX Engulfing
RaysFX Engulfing è uno strumento potente per identificare i pattern di engulfing nel mercato Forex. Questi pattern sono segnali di inversione di tendenza che possono fornire opportunità di trading preziose.
Caratteristiche principali:
- Rilevamento di pattern engulfing: L’indicatore identifica i pattern engulfing rialzisti e ribassisti, che sono segnali di possibili inversioni di tendenza.
- Segnali visivi: I pattern rilevati vengono evidenziati sul grafico con frecce blu e rosse, rendendo facile vedere quando si verifica un pattern engulfing.
- Allarmi: Puoi attivare un allarme che ti avvisa quando viene rilevato un pattern engulfing.
- Personalizzabile: Puoi modificare i colori delle frecce e scegliere se disegnare o meno le candele engulfing sul grafico.