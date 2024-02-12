RaysFX CCI e RSI
- Indicateurs
- Davide Rappa
- Version: 1.1
- Mise à jour: 16 février 2024
Il nostro Indicatore Combinato RaysFX CCI-RSI è uno strumento unico che combina due dei più popolari indicatori di analisi tecnica: l’Indice di Forza Relativa (RSI) e l’Indice del Canale delle Materie Prime (CCI).
Caratteristiche:
-
Combinazione di CCI e RSI: L’indicatore calcola la differenza tra i valori di CCI e RSI per ogni barra del grafico.
-
Media Mobile Semplice (SMA): L’indicatore calcola una SMA su queste differenze e traccia due linee sul grafico.
-
Segnali di trading: Ogni volta che queste due linee si incrociano, l’indicatore disegna una freccia sul grafico. La freccia punta verso l’alto se la linea blu (CCI-RSI) incrocia al di sopra della linea rossa (RSI-CCI), e punta verso il basso se la linea blu incrocia al di sotto della linea rossa.
Great job! Better many paid! Good luck to you bro!