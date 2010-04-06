RaysFX StepMAStoch
- Indicateurs
- Davide Rappa
- Version: 1.5
Adattabilità: Il nostro indicatore RaysFX StepMA+Stoch è progettato per adattarsi alle mutevoli condizioni di mercato. Utilizza l’Average True Range (ATR) per misurare la volatilità del mercato e regolare di conseguenza le sue strategie di trading.
Precisione: L’indicatore genera segnali di trading quando la linea minima incrocia la linea media. Questi segnali sono rappresentati come frecce sul grafico, fornendo punti di ingresso e di uscita chiari e precisi.
Personalizzazione: Con vari parametri di input, puoi personalizzare l’indicatore per adattarlo al tuo stile di trading. Che tu sia un trader a lungo termine o un day trader, il nostro indicatore può essere il tuo strumento di trading ideale.
Compatibilità: L’indicatore è scritto in MQL4, il che significa che è compatibile con la piattaforma di trading MetaTrader 4.