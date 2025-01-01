//--- exemple d'utilisation de CArrayLong::Update(int,long)

#include <Arrays\ArrayLong.mqh>

//---

void OnStart()

{

CArrayLong *array=new CArrayLong;

//---

if(array==NULL)

{

printf("Object create error");

return;

}

//--- ajoute des éléments au tableau

//--- . . .

//--- met l'élément à jour

if(!array.Update(0,1000000))

{

printf("Update error");

delete array;

return;

}

//--- supprime le tableau

delete array;

}