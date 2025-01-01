DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de DonnéesCArrayLongInsert 

Insert

Insére un élément dans le tableau à la position spécifiée.

bool  Insert(
   long  element,     // Elément à insérer
   int   pos          // Position
   )

Paramètres

element

[in]  Valeur de l'élément à insérer dans le tableau

pos

[in]  Position d'insertion de l'élément dans le tableau

Valeur de Retour

vrai si réalisé avec succès, faux si l'élément ne peut pas être inséré.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CArrayLong::Insert(long,int)
#include <Arrays\ArrayLong.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayLong *array=new CArrayLong;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- insére les éléments
   for(int i=0;i<100;i++)
     {
      if(!array.Insert(i,0))
        {
         printf("Insert error");
         delete array;
         return;
        }
     }
   //--- utilise le tableau
   //--- . . .
   //--- supprime le tableau
   delete array;
  }