- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- InsertArray
- AssignArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
At
Retourne l'élément du tableau situé à la position spécifiée.
|
long At(
Paramètres
pos
[in] Position de l'élément désiré dans le tableau.
Valeur de Retour
La valeur de l'élément en cas de succès, LONG_MAX si la position donnée n'existe pas (la dernière erreur est ERR_OUT_OF_RANGE).
Note
LONG_MAX peut bien sûr être une valeur valide pour un élément, il faut donc toujours vérifier le code de la dernière erreur si une valeur est retournée.
Exemple :
|
//--- exemple d'utilisation de CArrayLong::At(int)