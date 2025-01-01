DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de DonnéesCArrayLongAssignArray 

AssignArray

Copie les éléments d'un autre tableau.

bool  AssignArray(
   const long&  src[]      // Tableau source
   )

Paramètres

src[]

[in]  Référence sur un tableau contenant les éléments sources à copier.

Valeur de Retour

vrai si réalisé avec succès, faux si les élément ne peuvent pas être copiés.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CArrayLong::AssignArray(const long &[])
#include <Arrays\ArrayLong.mqh>
//---
long src[];
//---
void OnStart()
  {
   CArrayLong *array=new CArrayLong;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- assigne un autre tableau
   if(!array.AssignArray(src))
     {
      printf("Array assigned error");
      delete array;
      return;
     }
   //--- utilise le tableau
   //--- . . .
   //--- supprime le tableau
   delete array;
  }