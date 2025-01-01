- Reserve
SearchLast
Trouve le dernier élément égal au modèle dans un tableau trié.
|
int SearchLast(
Paramètres
element
[in] L'élément à rechercher dans le tableau.
Valeur de Retour
La position de l'élément trouvé en cas de succès, -1 si l'élément n'a pas été trouvé.
Exemple :
|
//--- exemple d'utilisation de CArrayLong::SearchLast(long)