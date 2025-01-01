- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- InsertArray
- AssignArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
Shift
Déplace un élément du tableau depuis la position donnée et d'un décalage donné.
|
bool Shift(
Paramètres
pos
[in] Position de l'élément à déplacer dans le tableau
shift
[in] Valeur de déplacement (positif ou négatif).
Valeur de Retour
vrai si réalisé avec succès, faux si l'élément ne peut pas être déplacé.
Exemple :
|
//--- exemple d'utilisation de CArrayLong::Shift(int,int)